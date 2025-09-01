"Tränen gelacht" Er verspottet Trump – und wird dafür gefeiert

Der kalifornische Gouverneur vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz zur Verbrechensbekämpfung. (Quelle: Fred Greaves/Reuters)

Kaum ein anderer Politiker in den USA nimmt den Kampf gegen Donald Trump derzeit so ernst, wie Gavin Newsom. Die Mittel des Demokraten sind jedoch umstritten.

Es gibt wohl in den USA derzeit kaum einen anderen Politiker, den Präsident Donald Trump mehr fürchtet als Gavin Newsom. Der demokratische Gouverneur Kaliforniens hat es sich seit einiger Zeit zur Aufgabe gemacht, den Republikaner im Weißen Haus mit allen erdenklichen Mitteln zu attackieren. Und das heißt bei Newsom: Trump in sozialen Netzwerken zu trollen.

Seine Anhänger machen sich daraus bereits einen großen Spaß. Mal sieht man den 57-jährigen Demokraten da in KI-generierten Fotomontagen, wie er einen Dinosaurier reitet, im Kostüm von Captain America, oder wie er eine Lady Liberty rettet, die verdächtig der aktuellen First Lady Melania Trump ähnelt. Es sind 1:1-Satiren jener Postings, die der US-Präsident selbst von sich gepostet hat.

Doch damit nicht genug: Newsom garniert auch seine eigenen Postings mit den gleichen Sprüchen, die Trump so von sich gibt. Er imitiert den US-Präsidenten, wo er kann. Versucht ihn, ins Lächerliche zu ziehen. Nicht alle politischen Beobachter in den USA sind davon begeistert, erst recht nicht in Reihen der demokratischen Partei. Dort ist Newsoms Methode umstritten.

Nun setzte der Gouverneur erneut einen drauf, indem er sich JD Vance vorknöpfte. Der US-Vizepräsident hatte den Demokraten als "Billigausgabe" von Donald Trump geschmäht. Newsom attestierte Vance daraufhin, ein sehr kleines Gehirn zu haben und erfand einen neuen Spitznamen für den Trump-Vize: JD "Just Dance" Vance.

Newsom kündigt eigenen Bitcoin an

Sympathisanten des kalifornischen Gouverneurs fanden das zum Schreien komisch, das Portal "Buzzfeed" feierte Newsom ebenfalls dafür. "Das Internet lacht Tränen über diesen Spitznamen", so das Urteil. Der Spitzname werde sicherlich kleben bleiben am Vizepräsidenten. Trump selbst – der dafür bekannt ist, politische Gegner mit spöttischen Spitznamen zu belegen – nennt Newsom schon seit einiger Zeit nur: Gavin Newscum – was im Englischen ungute Assoziationen zum Wort Abschaum hervorruft.