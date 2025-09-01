Diskussion um Nationalgarde Rein statistisch dürfte Chicago nichts befürchten
Der US-Präsident plant offenbar, die Nationalgarde auch in Chicago einzusetzen. Wäre das wegen der Kriminalität in der Stadt berechtigt?
Der nächste Einsatz der Nationalgarde in den USA steht offenbar unmittelbar bevor: Nachdem US-Präsident Donald Trump bereits einen Einsatz in Los Angeles und der Hauptstadt Washington D.C. angeordnet hat, ist als nächstes Chicago in den Fokus gerückt.
"Chicago ist ein einziges Chaos. Sie haben einen inkompetenten Bürgermeister. Absolut inkompetent", sagte Trump bereits Ende August. Laut der "Washington Post" soll ein entsprechender Einsatz in der Stadt im Bundesstaat Illinois bereits länger geplant worden sein und könnte im September beginnen.
Trump begründet die Pläne mit angeblich grassierender Kriminalität. In seinem Online-Netzwerk Truth Social bezeichnete er den dortigen Gouverneur JB Pritzker am Samstagabend als "schwachen und erbärmlichen Gouverneur", der gesagt habe, "dass er keine Hilfe bei der Prävention von Kriminalität braucht". "Er ist verrückt", fügte der US-Präsident mit Blick auf Pritzker hinzu. "Er sollte das schnell in Ordnung bringen, sonst kommen wir!"
US-Heimatschutzministerin Kristi Noem kündigte unterdessen weitere Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE an, die für Razzien mit teils vermummten Beamten bekannt ist. Es habe bereits ICE-Einsätze in Chicago, dem US-Bundesstaat Illinois und anderen Bundesstaaten gegeben – man plane nun zusätzliche Ressourcen dafür ein, sagte sie dem TV-Sender CBS News.
Andere Städte führen Statistiken an
Mit der angeblich gestiegenen Kriminalitätsrate hatte Trump bereits zuvor den Einsatz der Soldaten im Inland begründet. Doch wie gefährlich ist Chicago überhaupt?
Rein statistisch zählen weder Chicago noch Washington oder Los Angeles aktuell zu den gefährlichsten Großstädten der USA: Laut Statistiken der US-Bundespolizei FBI landete Chicago 2024 bei Gewaltverbrechen insgesamt auf Rang 77 im Vergleich mit anderen Städten in den USA. Verglichen wird dabei, wie viele Straftaten pro 100.000 Einwohnern in den verschiedenen Orten rein statistisch begangen wurden. Die Statistik führte stattdessen die Städte Memphis, Detroit und Little Rock in Arkansas an.
Ähnlich gestaltet sich das Bild, wenn man einzelne Straftaten wie etwa die Mordrate pro 100.000 Einwohner vergleicht. Dort wird die Statistik von Birmingham (Alabama), St. Louis und Memphis angeführt. Chicago landet dort auf Rang 138.
Gouverneure halten dagegen
Blickt man konkreter auf die Entwicklung von Straftaten innerhalb von Chicago, lassen sich verschiedene Rückgänge erkennen: Laut einer Analyse der Denkfabrik "Council on Criminal Justice" fiel in der Stadt in vergangenen Jahren die Mordrate. In den ersten sechs Monaten des Jahres kamen auf 100.000 Einwohner 7 Morde, im gleichen Zeitraum lag die Zahl 2023 noch bei 12. Ebenfalls sank zuletzt die Rate bei schweren Körperverletzungen, Raubdelikten oder Autodiebstählen. Steigerungen wurden allerdings bei Einbrüchen in Nichtwohnhäusern, Ladendiebstählen oder Drogendelikten registriert.
Pritzker und Marylands Gouverneur Wes Moore werfen Trump seit Tagen vor, als Rechtfertigung für die Entsendung von Sicherheitskräften des Bundes "Krisen" zu "inszenieren". Die Nationalgarde und andere Truppen hätten auf den Straßen von US-Städten "nichts zu suchen, es sei denn, es gibt einen Aufstand oder eine echte Notlage", sagte Pritzker am Sonntag.
Pritzker warf Trump zudem vor, mit seinen Plänen noch "andere Ziele" zu verfolgen. Trump wolle die Kongress-Zwischenwahlen im Jahr 2026 "stoppen" oder die Kontrolle über diese Wahlen übernehmen. "Er wird einfach behaupten, dass es bei einer Wahl ein Problem gibt und dann wird er Truppen einsetzen, die die Kontrolle übernehmen können", sagte Pritzker.
Bürgermeister reagiert mit Dekret
Chicagos Bürgermeister Brandon Johnson hatte am Wochenende vorsorglich ein Dekret unterzeichnet, mit dem alle Abteilungen der Stadtverwaltung angewiesen werden, die Einwohner vor Maßnahmen der Bundesregierung zu schützen. Die Polizei soll demnach bei Patrouillen nicht mit dem Militär zusammenarbeiten.
Chicagos Bürgermeister sagte bei der Unterzeichnung der Verordnung am Samstag auch, man habe glaubwürdige Berichte erhalten, dass man nur noch Tage und nicht Wochen Zeit habe, bevor Städte mit militärischen Aktivitäten der Trump-Regierung konfrontiert werden könnten. Er forderte den Republikaner Trump zu einem Kurswechsel auf.
Trump hatte Mitte August bereits die Nationalgarde nach Washington beordert und die Polizei der US-Hauptstadt der Kontrolle des Bundes unterstellt. Schon im Juni hatte Trump zudem in Los Angeles die Nationalgarde und Marineinfanteristen mobilisiert, um Proteste gegen seine Einwanderungspolitik zu beenden. Wie Washington und Los Angeles werden auch Baltimore, Boston, Chicago und New York von Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der Demokraten regiert.
