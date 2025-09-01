Diskussion um Nationalgarde Rein statistisch dürfte Chicago nichts befürchten

Von t-online 01.09.2025 - 11:58 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Abschlussfeier von neuen Polizisten in Chicago: Hat die Stadt tatsächlich ein Kriminalitätsproblem? (Quelle: Dominic Di Palermo/imago-images-bilder)

Der US-Präsident plant offenbar, die Nationalgarde auch in Chicago einzusetzen. Wäre das wegen der Kriminalität in der Stadt berechtigt?

Der nächste Einsatz der Nationalgarde in den USA steht offenbar unmittelbar bevor: Nachdem US-Präsident Donald Trump bereits einen Einsatz in Los Angeles und der Hauptstadt Washington D.C. angeordnet hat, ist als nächstes Chicago in den Fokus gerückt.

"Chicago ist ein einziges Chaos. Sie haben einen inkompetenten Bürgermeister. Absolut inkompetent", sagte Trump bereits Ende August. Laut der "Washington Post" soll ein entsprechender Einsatz in der Stadt im Bundesstaat Illinois bereits länger geplant worden sein und könnte im September beginnen.

Trump begründet die Pläne mit angeblich grassierender Kriminalität. In seinem Online-Netzwerk Truth Social bezeichnete er den dortigen Gouverneur JB Pritzker am Samstagabend als "schwachen und erbärmlichen Gouverneur", der gesagt habe, "dass er keine Hilfe bei der Prävention von Kriminalität braucht". "Er ist verrückt", fügte der US-Präsident mit Blick auf Pritzker hinzu. "Er sollte das schnell in Ordnung bringen, sonst kommen wir!"

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem kündigte unterdessen weitere Einsätze der Einwanderungsbehörde ICE an, die für Razzien mit teils vermummten Beamten bekannt ist. Es habe bereits ICE-Einsätze in Chicago, dem US-Bundesstaat Illinois und anderen Bundesstaaten gegeben – man plane nun zusätzliche Ressourcen dafür ein, sagte sie dem TV-Sender CBS News.

Andere Städte führen Statistiken an

Mit der angeblich gestiegenen Kriminalitätsrate hatte Trump bereits zuvor den Einsatz der Soldaten im Inland begründet. Doch wie gefährlich ist Chicago überhaupt?

Rein statistisch zählen weder Chicago noch Washington oder Los Angeles aktuell zu den gefährlichsten Großstädten der USA: Laut Statistiken der US-Bundespolizei FBI landete Chicago 2024 bei Gewaltverbrechen insgesamt auf Rang 77 im Vergleich mit anderen Städten in den USA. Verglichen wird dabei, wie viele Straftaten pro 100.000 Einwohnern in den verschiedenen Orten rein statistisch begangen wurden. Die Statistik führte stattdessen die Städte Memphis, Detroit und Little Rock in Arkansas an.

Ähnlich gestaltet sich das Bild, wenn man einzelne Straftaten wie etwa die Mordrate pro 100.000 Einwohner vergleicht. Dort wird die Statistik von Birmingham (Alabama), St. Louis und Memphis angeführt. Chicago landet dort auf Rang 138.

Gouverneure halten dagegen