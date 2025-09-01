t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikAuslandUSA

Donald Trumps Gesundheit: US-Präsident äußert sich zu seinem Zustand

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextUkrainische Luftangriffe zeigen Wirkung
TextBoxwelt trauert: Früherer Ali-Gegner ist tot
TextHallervorden reagiert auf Kritik von Sohn
TextErdbeben in Italien weckt Hunderttausende
TextSPD will "Catcalling" strafbar machen

"Ging mir nie besser"
US-Präsident tot? Trump reagiert auf Gerüchte

Von t-online, jha
Aktualisiert am 01.09.2025 - 19:14 UhrLesedauer: 3 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Durch diese Videoaufnahmen wird die Situation um Trump deutlicher. (Quelle: t-online)
News folgen

Am vergangenen Wochenende verbreitete sich das Gerücht, dem US-Präsidenten sei etwas zugestoßen. Jetzt meldet sich Donald Trump zu Wort.

US-Präsident Donald Trump hat auf Gerüchte über seine Gesundheit reagiert. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social erklärte der 79-Jährige am Sonntagabend: "Ich habe mich noch nie in meinem Leben besser gefühlt." Hintergrund für die Äußerung waren Spekulationen, die sich über das Wochenende in sozialen Medien verbreitet hatten.

Loading...

Trump war seit einer Kabinettssitzung am vergangenen Mittwoch nicht mehr öffentlich gesehen worden. In seinem Kalender waren auch keine Termine eingetragen, er wurde jedoch am Wochenende beim Golfspielen gesichtet. Im Netzwerk X verbreitete sich dennoch eine Falschmeldung über Donald Trumps Tod millionenfach. Die Google-Suchanfragen zu seiner Gesundheit zählten am Samstag zu den meistgesuchten Begriffen in den USA.

Blaue Flecken, viel Schminke

Vizepräsident JD Vance trug zur Aufregung bei: In einem Interview mit "USA Today" hatte er erklärt, er sei bereit, die Präsidentschaft zu übernehmen, falls es zu einer "schrecklichen Tragödie" kommen sollte. Zwar sagte Vance auch, Trump sei "bei unglaublich guter Gesundheit", doch der Satz blieb hängen.

Zuletzt hatten sich Spekulationen über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten gehäuft. Grund dafür waren sichtbare Blutergüsse auf Trumps rechter Hand. Am vergangenen Montag war etwa beim Empfang des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Weißen Haus ein großer blauer Fleck zu erkennen. Bereits seit August 2024 waren Beobachtern wiederholt Hämatome an Trumps Hand aufgefallen – unter anderem bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron im Februar.

Trump (l.) im Weißen Haus mit Gästen. An der rechten Hand ist der helle Fleck zu erkennen.Vergrößern des Bildes
Make-up an Trumps rechter Hand. (Quelle: Jonathan Ernst)

Weißes Haus nennt Diagnose

Bei anderen öffentlichen Auftritten hatte Trump offensichtlich versucht, die betroffenen Stellen mit einer dicken Schicht Make-up zu überschminken. Bilder zeigen zudem, wie Trump die rechte Hand während einer Unterhaltung im Oval Office hinter dem Rücken versteckt.

Das Weiße Haus hatte bereits im Juli erklärt, dass Trump an einer chronischen Veneninsuffizienz leide. Dabei handelt es sich um eine altersbedingte Durchblutungsstörung, die gewöhnlich die Beine betrifft und als ungefährlich gilt. Beobachtern waren zuvor Trumps stark angeschwollene Füße aufgefallen. Hinweise auf eine Thrombose oder eine arterielle Erkrankung gebe es aber nicht, so Sprecherin Karoline Leavitt.

Video | "Ihm ist es peinlich, das zuzugeben": Gefäßchirurg analysiert Trumps Gesundheitszustand
Video lädt
Player wird geladen
Quelle: t-online
Meistgelesen

Experte widerspricht Erklärung des Weißen Hauses

Der Hamburger Angiologe Erwin Blessing erklärte im "Spiegel"-Interview, dass eine chronische Veneninsuffizienz nicht für die Blutergüsse auf Trumps Händen verantwortlich sein könne. Weiter sagte Blessing, dass die blauen Flecken im Alter häufig durch kleine Verletzungen entstünden – etwa beim Anstoßen im Schlaf. Auch die Einnahme von Medikamenten erhöhe die Blutungsneigung.

Sprecherin Karoline Leavitt hatte im Juli bestätigt, dass Trump regelmäßig Aspirin einnehme. Außerdem erklärte sie, dass Trump sehr viele Hände schüttle. Blessing hält diese Erklärung nur teilweise für plausibel: "Ein kräftiger Händedruck allein reicht in der Regel nicht aus, aber man kann es nicht ausschließen – es müsste schon ein sehr kräftiger Händedruck sein", sagte er dem "Spiegel". In seltenen Fällen könnten auch Lebererkrankungen oder Leukämie die Ursache für solche Flecken sein.

Im US-Wahlkampf 2024 war das Alter der Kandidaten Dauerthema. Donald Trump hatte mehrfach Zweifel an der geistigen und körperlichen Fitness seines Konkurrenten Joe Biden gestreut. Biden zog seine Kandidatur später zurück, auch wegen wahrgenommener Schwäche. Nach der gewonnenen Wahl war Donald Trump mit 78 Jahren der bei Amtsantritt älteste US-Präsident. Inzwischen ist er 79.

Verwendete Quellen

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpGoogleTrump und Putin treffen sich in AlaskaTruth SocialUSAWeißes Haus
Internationale Politik von A bis Z
Internationale Politik
Benjamin NetanjahuDonald TrumpEmmanuel MacronJD VanceViktor OrbanWladimir PutinWolodymyr SelenskyjRecep Tayyip ErdoganXi Jinping
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom