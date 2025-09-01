US-Präsident meldet sich Trump reagiert auf Gerüchte über Gesundheit

Am vergangenen Wochenende verbreitete sich das Gerücht, dem US-Präsidenten sei etwas zugestoßen. Jetzt meldet sich Donald Trump zu Wort.

US-Präsident Donald Trump hat auf Gerüchte über seine Gesundheit reagiert. In einem Beitrag auf seiner Plattform Truth Social erklärte der 79-Jährige am Sonntagabend: "Ich habe mich noch nie in meinem Leben besser gefühlt." Hintergrund für die Äußerung waren Spekulationen, die sich über das Wochenende in sozialen Medien verbreitet hatten.

Trump war seit einer Kabinettssitzung am vergangenen Mittwoch nicht mehr öffentlich gesehen worden. In seinem Kalender waren auch keine Termine eingetragen, er wurde jedoch am Wochenende beim Golfspielen gesichtet. Im Netzwerk X verbreitete sich dennoch eine Falschmeldung über Donald Trumps Tod millionenfach. Die Google-Suchanfragen zu seiner Gesundheit zählten am Samstag zu den meistgesuchten Begriffen in den USA.

Blaue Flecken, viel Schminke

Vizepräsident JD Vance trug zur Aufregung bei: In einem Interview mit "USA Today" hatte er erklärt, er sei bereit, die Präsidentschaft zu übernehmen, falls es zu einer "schrecklichen Tragödie" kommen sollte. Zwar sagte Vance auch, Trump sei "bei unglaublich guter Gesundheit", doch der Satz blieb hängen.

Zuletzt hatten sich Spekulationen über den Gesundheitszustand des US-Präsidenten gehäuft. Grund dafür waren sichtbare Blutergüsse auf Trumps rechter Hand. Am vergangenen Montag war etwa beim Empfang des südkoreanischen Präsidenten Lee Jae Myung im Weißen Haus ein großer blauer Fleck zu erkennen. Bereits seit August 2024 waren Beobachtern wiederholt Hämatome an Trumps Hand aufgefallen – unter anderem bei einem Treffen mit Frankreichs Präsident Macron im Februar.

Weißes Haus nennt Diagnose

Bei anderen öffentlichen Auftritten hatte Trump offensichtlich versucht, die betroffenen Stellen mit einer dicken Schicht Make-up zu überschminken. Bilder zeigen zudem, wie Trump die rechte Hand während einer Unterhaltung im Oval Office hinter dem Rücken versteckt.

Das Weiße Haus hatte bereits im Juli erklärt, dass Trump an einer chronischen Veneninsuffizienz leide. Dabei handelt es sich um eine altersbedingte Durchblutungsstörung, die gewöhnlich die Beine betrifft und als ungefährlich gilt. Beobachtern waren zuvor Trumps stark angeschwollene Füße aufgefallen. Hinweise auf eine Thrombose oder eine arterielle Erkrankung gebe es aber nicht, so Sprecherin Karoline Leavitt.