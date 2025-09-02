"Schuldenbedingten Herzinfarkt" Unternehmer warnt: USA in Situation wie vor Zweitem Weltkrieg

Von t-online 02.09.2025 - 11:18 Uhr

Donald Trump: Der Hedgefonds-Manager Ray Dalio hat die Politik des Präsidentin kritisiert. (Archivfoto)

Ray Dalio sieht Parallelen zur Weltlage in den 1930er-Jahren – und beklagt eine Mauer des Schweigens unter Investoren.

Der US-amerikanische Hedgefonds-Manager Ray Dalio hat vor einem autokratischen Wandel der Vereinigten Staaten unter Donald Trump gewarnt. In einem Interview mit der "Financial Times" zog der Gründer von Bridgewater Associates Parallelen zur politischen Lage in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg – und beklagte, dass viele Investoren ihre Kritik aus Angst zurückhielten.

"Ich denke, dass das, was derzeit politisch und gesellschaftlich geschieht, mit den Ereignissen in den 1930er- und 1940er-Jahren weltweit vergleichbar ist", sagte Dalio. Ursachen sieht der Multimilliardär in wachsenden Vermögens- und Wertunterschieden sowie im schwindenden Vertrauen innerhalb der Gesellschaft. Dies führe zu einer Politik, "die extremer ist".

Besonders kritisch äußerte sich Dalio über Trumps wirtschaftspolitischen Kurs, etwa dessen Entscheidung, sich mit zehn Prozent an dem US-Chiphersteller Intel zu beteiligen. Solche staatlichen Eingriffe deuteten auf eine "starke autokratische Führung", die Kontrolle über die wirtschaftliche Lage gewinnen wolle, so Dalio.

Die Aussagen des Investors gelten als seltene öffentliche Kritik aus der Finanzwelt. Zwar sei die Sorge über Trumps Politik unter Investoren verbreitet, doch viele äußerten sich nicht offen: "Übrigens schweigen die meisten Menschen in solchen Zeiten, weil sie Angst vor Vergeltungsmaßnahmen haben, wenn sie Kritik üben", so Dalio.

Ein weiterer Kritikpunkt: der Umgang mit der US-Zentralbank Federal Reserve (Fed). Dalio warnte vor einer politischen Schwächung. Hintergrund ist der Versuch Trumps, einen Notenbank-Gouverneur zu entlassen, sowie die Nominierung eines engen Verbündeten für den vakanten Vorstandsposten. Dies könne die Glaubwürdigkeit der Fed beschädigen: Eine Zentralbank, die unter politischem Druck die Zinsen niedrig halte, würde "das Vertrauen in die Fed als Verteidigerin des Geldwertes untergraben".

Warnung vor Finanzkrise

Der Markt habe darauf bereits reagiert. Internationale Anleger begännen, sich aus US-Staatsanleihen zurückzuziehen und verstärkt in Gold zu investieren, sagte Dalio. Auch das Schuldenniveau der USA sei alarmierend: "Die großen Exzesse, die nun als Folge des neuen Haushaltsplans prognostiziert werden, werden wahrscheinlich in relativ naher Zukunft zu einem schuldenbedingten Herzinfarkt führen", warnte er. Seine Prognose: "in drei Jahren, plus/minus ein oder zwei Jahre".

Washington gebe jährlich rund 7 Billionen Dollar aus, nehme aber nur 5 Billionen ein. Eine Finanzierungslücke, die nur durch neue Schulden geschlossen werden könne. Das Angebot an US-Anleihen werde dadurch steigen – doch die Nachfrage könne nicht Schritt halten.

"So werden Demokratien geschwächt"

Zum wiederholten Mal übte der Autor mehrerer Bestseller Kritik an wachsender staatlicher Kontrolle. Zwar vermeide er es, Trumps Politik als "autoritär" oder "sozialistisch" zu bezeichnen, doch: "Regierungen übernehmen zunehmend die Kontrolle über das, was von Zentralbanken und Unternehmen getan wird."