Trump zu Chicago "Wir greifen ein"

Von dpa , reuters , cc 02.09.2025 - 23:55 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump nimmt Fragen der Reporter im Weißen Haus entgegen (Archivbild). (Quelle: KEVIN LAMARQUE/Reuters)

Nach Los Angeles und Washington pickt sich Trump Chicago raus – angeblich um Kriminalität zu bekämpfen. Noch bleibt unklar, was er genau vorhat.

US-Präsident Donald Trump hat ein Einschreiten gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Chicago angekündigt. "Wir greifen ein", sagte der Republikaner im Weißen Haus. Trump sagte nicht, was er genau plant, wie weit diese Pläne gediehen sind, ob die Nationalgarde eingesetzt wird und wann die Aktion starten könnte.

Er habe das Recht dazu, weil er die Pflicht habe, dieses Land zu schützen, sagte Trump. Dazu gehöre auch die Stadt Baltimore (US-Bundesstaat Maryland). Beide Städte liegen in Bundesstaaten, die von Demokraten geführt werden. Chicago ist die drittgrößte Stadt der USA und liegt im Bundesstaat Illinois.

"Ich werde das Kriminalitätsproblem schnell lösen, genau wie ich es in (Washington) DC getan habe", hatte Trump bereits am Dienstag in seinem Onlinedienst Truth Social verkündet. "Chicago ist bei weitem die schlimmste und gefährlichste Stadt der Welt", schrieb der 79-Jährige. Der dortige Gouverneur, JB Pritzker, brauche dringend Hilfe, er wisse es nur noch nicht.

Trump erleidet Rückschlag vor Gericht

Am Mittwoch sagte der Republikaner im Weißen Haus, er würde sich freuen, wenn der Gouverneur von Illinois, JB Pritzker, ihn um Hilfe für Chicago bitten würde. Man werde es aber unabhängig davon trotzdem tun, machte der Präsident klar. Pritzker stemmt sich gegen ein Eingreifen Trumps und wirft ihm vor, politische Rivalen einzuschüchtern. Chicago wäre die dritte Stadt, in die der Präsident eingreift – nach Los Angeles und der Hauptstadt Washington.

Unterdessen erlitt Trump einen juristischen Rückschlag beim Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles. Ein Richter ordnete an, dass die derzeit noch in der kalifornischen Millionenstadt stationierten Soldaten keine Polizeiaufgaben zur Strafverfolgung übernehmen dürfen. Konkret geht es etwa um Festnahmen, Verhaftungen, Durchsuchungen, Beschlagnahmungen, Sicherheitspatrouillen, Verkehrskontrollen und Beweissicherung. Es geht bei der Anordnung des kalifornischen Gerichts nicht um die übergeordnete Frage, ob die Nationalgarde überhaupt in LA sein darf.

Die einstweilige Verfügung des Gerichts, die auf den Bundesstaat Kalifornien begrenzt ist, ist auch deshalb relevant, weil derzeit von der demokratisch geführten Stadtspitze von Chicago befürchtet wird, dass Trump das Militär in Kürze auch in diese Millionenstadt entsenden könnte. Der Präsident bezeichnete Chicago unlängst als "gefährlichste Stadt der Welt".

Richter: Es gab keine Rebellion in LA

Es habe zwar tatsächlich Proteste und Gewaltdelikte in Los Angeles gegeben, schrieb Richter Charles Breyer. "Es gab jedoch weder eine Rebellion noch waren die Strafverfolgungsbehörden nicht in der Lage, auf die Proteste zu reagieren und das Gesetz durchzusetzen." Wirksam wird die Entscheidung erst am Freitagmittag (Ortszeit) kommender Woche. So hat Trumps Team noch Zeit, dagegen vorzugehen.