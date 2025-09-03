Er benennt den Schuldigen Trump äußert sich zu Gerüchten über seinen angeblichen Tod

Aktualisiert am 03.09.2025

Am Wochenende hatte es Spekulationen über ein mögliches Ableben des US-Präsidenten gegeben. Der reagiert nun – und macht einen Schuldigen aus.

US-Präsident Donald Trump hat sich zu Gerüchten über sein angebliches Ableben geäußert. Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte der 79-Jährige vor Reportern, er wisse davon nichts. Von den Gerüchten habe er noch nicht gehört. Als ihn einer der anwesenden Journalisten darauf hinwies, dass eben jene Gerüchte um seinen Tod über das vergangene Wochenende starken Auftrieb bekommen hatten, zeigte sich Trump erstaunt – und machte auch einen Schuldigen aus.

Wie haben Sie denn darauf reagiert, dass sie angeblich tot sein sollen?", fragte der Reporter. Trump schaute nur ratlos. "Haben Sie das denn nicht mitbekommen?" Der Journalist wies unter anderem darauf hin, dass 1,3 Millionen Menschen in den sozialen Netzwerken Postings zum Thema abgesetzt hätten. "Nein", erwiderte der Präsident, "nein, das habe ich nicht mitbekommen. Na ja, ich habe schon gehört, dass da irgendwas los ist, aber schauen Sie, vergangene Woche hatte ich eine Vielzahl an Pressekonferenzen, und die waren erfolgreich, sehr erfolgreich sogar. Es läuft überhaupt alles sehr gut."

Trump macht sich über seinen Vorgänger lustig

Trump hatte am Freitag noch ein längeres Interview mit der Seite "Daily Caller" geführt. Dann verschwand er ins lange Wochenende. In Amerika war ein landesweiter Feiertag, der Labor Day. Der Präsident nahm keine offiziellen Termine wahr, was nicht ungewöhnlich ist. Trump fliegt über das Wochenende häufiger in seine Privatresidenz Mar-a-Lago nach Florida, um dort auszuspannen, private Termine wahrzunehmen oder Golf zu spielen.

"Ich war doch nur übers Wochenende weg. Biden war manchmal einen ganzen Monat nicht zu sehen, und da hat niemand gefragt, ob was nicht mit ihm in Ordnung ist", setzte der Präsident nach und lachte. "Und der war nun wirklich nicht in der besten Verfassung, wie wir alle wissen."