Klagen gegen Trump-Regierung 200 Tage entscheiden über sein Schicksal
Donald Trump steht unter Druck. Unter anderem im Fall Epstein haben Anwälte zahlreiche Klagen gegen den US-Präsidenten eingereicht. Dahinter steckt eine juristische Strategie.
Die Liste der juristischen Vorwürfe gegen Donald Trump ist lang. Derzeit steht der US-Präsident im Fall Jeffrey Epstein unter Druck. Erst kürzlich veröffentlichte ein Parlamentsausschuss in den USA Tausende Seiten mit Unterlagen zum politisch heiklen Fall des Sexualstraftäters.
Die Veröffentlichung ist das Ergebnis eines langen juristischen Kampfes. Wie das US-amerikanische Medium "The Atlantic" berichtet, setzt sich Norm Eisen, der ehemals Anwalt im Weißen Haus unter Barack Obama war, seit Jahren gegen Trumps Machenschaften ein.
Sein Ziel im aktuellen Fall: mögliche Verbindungen zwischen Trump und Epstein aufzudecken, die der Regierungsapparat bisher vertuschte. Jetzt erklärt er gegenüber "The Atlantic", wie er dabei vorging und welche Strategie dahintersteckt.
Viele Klagen führten zum Erfolg
Eisen habe regelrecht eine juristische Taskforce zusammengestellt: Er berief Anwälte, Kommunikationsstrategen der Demokraten, einen neokonservativen Trump-Kritiker und einen ehemaligen Vorsitzenden der Demokratischen Partei von Michigan ein, als versucht wurde, mögliche Enthüllungen des Justizministeriums über Epstein zu stoppen. "Die Trump-Epstein-Geschichte ist die Geschichte der Trump-Regierung – Korruption, von der seine reichen und mächtigen Kumpane auf Kosten schutzbedürftiger Menschen profitieren", sagt Eisen zu "The Atlantic".
Der Plan sei gewesen, zunächst eine sogenannte Hail-Mary-Klage – eine Klage mit geringer Erfolgsaussicht – einzureichen. Sie sollte das Justizministerium dazu bringen, jene Dokumente freizugeben, die Epstein mit Trump in Verbindung bringen. Eisens Team hatte bereits gemäß dem Freedom of Information Act (FOIA) einen entsprechenden Antrag gestellt.
Eigentlich sei dies ein schwaches juristisches Instrument, doch zusammengefasst zeigte sich: Auch viele einzelne Klagen führten zu Erfolgen. "The Atlantic" zufolge habe Eisen seit Trumps zweiter Amtseinführung bereits mehr als 100 Rechtsverfahren gegen Trump angestoßen – nicht nur in Bezug auf die Causa Epstein, sondern auch auf weitere Kontroversen rund um den US-Präsidenten.
Mehr als 100 Klagen allein in diesem Jahr
Auch die Organisation Democracy Forward macht es Trump nicht leicht. Sie bereitet dem Präsidenten dem Bericht zufolge die größten rechtlichen Probleme. Die Organisation habe allein in diesem Jahr mehr als 100 Klagen gegen Trump eingereicht, oft zusammen mit Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen oder lokalen Behörden. Mehr als 130 Mitarbeiter zählt die Gruppe, etwa die Hälfte davon sind Anwälte.
Ein Beispiel: Der erste Antrag von Democracy Forward, Zugang zu den Beratungen des Department of Government Efficiency (Doge) zu erhalten, landete innerhalb weniger Stunden nach Trumps Amtseinführung auf dem Tisch des Bezirksgerichts in Washington. Doge ist an das Weiße Haus angeschlossen und unter anderem für Massenentlassungen im Staatsapparat verantwortlich.
Weitere Organisationen reichten zur gleichen Zeit ähnliche Klagen ein. Fazit: Ohne die Gerichtsverfahren hätte die Öffentlichkeit wohl nichts über viele Aktivitäten der Doge-Mitarbeiter von Elon Musk in den ersten Monaten der Amtszeit erfahren.
Klagen blockieren Trumps Bemühungen
Hinter all den Klagen steht letztlich ein geeinter juristischer Widerstand gegen Trump: Hunderte von Anwälten und Klägern haben sich gegen ihn gestellt und damit für eine ganze Reihe von Rückschlägen und gerichtlichen Verweisen für einen Präsidenten gesorgt.
Die Bilanz: Bis zum 28. August seien 384 Klagen gegen die Trump-Regierung eingereicht worden. 130 davon hätten zu Anordnungen geführt. Diese blockieren laut Bericht zumindest einen Teil von Trumps Bemühungen. In weiteren 148 Fällen stehe eine Entscheidung noch aus. "Der einzige Weg, auf dem wir wirklich etwas erreichen konnten, war, zu klagen, weil alles andere wirkungslos war", sagt Eisen zu "The Atlantic".
Perry: Nächste 200 Tage "werden noch bedeutender sein"
Trump-Berater Stephen Miller zeigt sich von der Flut an Klagen gegen den US-Präsidenten genervt. Sie würden lediglich Zeit seiner Amtszeit stehlen, so der Vorwurf. Doch letztlich bräuchten Richter genau diese Grundlage für ihre Urteile: Kläger bringen einen Fall vor, Ermittler sammeln Fakten sowie Aussagen und Anwälte formen letztlich all dies zu Rechtstheorien, die ihren Weg in gerichtliche Urteile finden. Und ohne Gerichtsverfahren würden sämtliche Vorwürfe gegen Trump nicht an die Öffentlichkeit gelangen.
"Das ist etwas, was die Regierung der Rechtsgemeinschaft nicht zugetraut hätte", sagt Skye Perryman, Präsidentin und CEO von Democracy Forward, dem Nachrichtenportal. Die Nachfrage nach Anwälten, die bereit seien, Menschen gegen die Regierung zu verteidigen, sei heute exponentiell größer als am ersten Tag. "Wir glauben, dass die nächsten 200 Tage noch bedeutender sein werden als die ersten 200 Tage."
- theatlantic.com: "The Anti-Trump Strategy That’s Actually Working" (englisch)
- Mit Material der Nachrichtenagentur dpa