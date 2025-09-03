Klagen gegen Trump-Regierung 200 Tage entscheiden über sein Schicksal

03.09.2025

Donald Trump: Unter anderem in der Causa Epstein steht der US-Präsident unter Druck. (Quelle: Evan Vucci/AP/dpa/dpa-bilder)

Donald Trump steht unter Druck. Unter anderem im Fall Epstein haben Anwälte zahlreiche Klagen gegen den US-Präsidenten eingereicht. Dahinter steckt eine juristische Strategie.

Die Veröffentlichung ist das Ergebnis eines langen juristischen Kampfes. Wie das US-amerikanische Medium "The Atlantic" berichtet, setzt sich Norm Eisen, der ehemals Anwalt im Weißen Haus unter Barack Obama war, seit Jahren gegen Trumps Machenschaften ein.

Sein Ziel im aktuellen Fall: mögliche Verbindungen zwischen Trump und Epstein aufzudecken, die der Regierungsapparat bisher vertuschte. Jetzt erklärt er gegenüber "The Atlantic", wie er dabei vorging und welche Strategie dahintersteckt.

Viele Klagen führten zum Erfolg

Eisen habe regelrecht eine juristische Taskforce zusammengestellt: Er berief Anwälte, Kommunikationsstrategen der Demokraten, einen neokonservativen Trump-Kritiker und einen ehemaligen Vorsitzenden der Demokratischen Partei von Michigan ein, als versucht wurde, mögliche Enthüllungen des Justizministeriums über Epstein zu stoppen. "Die Trump-Epstein-Geschichte ist die Geschichte der Trump-Regierung – Korruption, von der seine reichen und mächtigen Kumpane auf Kosten schutzbedürftiger Menschen profitieren", sagt Eisen zu "The Atlantic".

Der Plan sei gewesen, zunächst eine sogenannte Hail-Mary-Klage – eine Klage mit geringer Erfolgsaussicht – einzureichen. Sie sollte das Justizministerium dazu bringen, jene Dokumente freizugeben, die Epstein mit Trump in Verbindung bringen. Eisens Team hatte bereits gemäß dem Freedom of Information Act (FOIA) einen entsprechenden Antrag gestellt.

Eigentlich sei dies ein schwaches juristisches Instrument, doch zusammengefasst zeigte sich: Auch viele einzelne Klagen führten zu Erfolgen. "The Atlantic" zufolge habe Eisen seit Trumps zweiter Amtseinführung bereits mehr als 100 Rechtsverfahren gegen Trump angestoßen – nicht nur in Bezug auf die Causa Epstein, sondern auch auf weitere Kontroversen rund um den US-Präsidenten.

Mehr als 100 Klagen allein in diesem Jahr

Auch die Organisation Democracy Forward macht es Trump nicht leicht. Sie bereitet dem Präsidenten dem Bericht zufolge die größten rechtlichen Probleme. Die Organisation habe allein in diesem Jahr mehr als 100 Klagen gegen Trump eingereicht, oft zusammen mit Gewerkschaften, gemeinnützigen Organisationen oder lokalen Behörden. Mehr als 130 Mitarbeiter zählt die Gruppe, etwa die Hälfte davon sind Anwälte.