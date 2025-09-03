49 Abschüsse in wenigen Sekunden USA testen Mikrowellenstrahlen gegen Drohnenschwärme

Mikrowellenwaffe Leonidas: Die Hochleistungswaffe ist in der Lage, Drohnenschwärme in Sekunden abzuschießen. (Quelle: US Army)

Das Szenario erinnert an einen Science-Fiction-Film: Die Hochleistungswaffe Leonidas ist in der Lage, Drohnenschwärme mit Mikrowellenstrahlen abzuschießen. Jetzt testen die USA das Modell.

Die US-Armee hat eine neue Hochleistungswaffe getestet – und damit 49 Drohnen auf einen Schlag abgeschossen. Genauer handelte es sich dabei um die Mikrowellenwaffe Leonidas des Herstellers Epirus.

Wie das Portal "NextGenDefense" erklärt, projiziert das System elektromagnetische Störungen als Angriffsmittel. So können Drohnen außer Gefecht gesetzt werden, ohne dass Projektile oder Laser zum Einsatz kommen. Laser seien zwar weitaus kostengünstiger im Betrieb, stoßen jedoch an ihre Grenzen, da sie jeweils nur ein Ziel gleichzeitig bekämpfen können.

Zudem könnten sich moderne Drohnen mit Mobilfunknetzen verbinden, um elektronische Kampfsysteme zu umgehen. Die Mikrowellenwaffe umgeht dies, indem unsichtbare Energiewellen direkt in die Elektronik der Drohnen gesendet werden, um sie außer Betrieb zu setzen.

Epirus-CEO hat große Visionen

Andy Lowery, Chief Executive Officer von Epirus, sieht für die Waffe zahlreiche Einsatzbereiche – etwa zur Sicherung von Stadien oder Flughäfen. "Die Liste lässt sich endlos fortsetzen", sagte er dem US-Portal "Axios".

Der Test fand Berichten zufolge in Camp Attenbury im US-Bundesstaat Indiana statt. Anwesend gewesen seien US-Militärangehörige und Verbündete aus dem indopazifischen Raum.