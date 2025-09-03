"Hätten es erwähnen sollen" Trump fühlt sich übergangen

Zunächst kommentiert Donald Trump das Treffen zahlreicher Autokraten in China mit harten Worten. Dann jedoch ändert sich sein Tonfall. Plötzlich ist er voll des Lobes.

Bei den Feierlichkeiten in China zum Ende des Zweiten Weltkriegs hätte die Rolle der USA nach Ansicht von Präsident Donald Trump gewürdigt werden sollen. "Ich habe die Rede gestern Abend gesehen. Präsident Xi ist ein Freund von mir, aber ich fand, dass die USA in dieser Rede hätten erwähnt werden sollen, denn wir haben China sehr, sehr geholfen", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Oval Office. Gleichzeitig bezeichnete er die Zeremonie als "wunderschön" und "sehr, sehr beeindruckend".

Wenige Stunden zuvor hatte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social den in Peking versammelten Staats- und Regierungschefs vorgeworfen, sich gegen die USA zu verschwören. "Bitte übermitteln Sie meine herzlichsten Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong Un, während Sie sich gegen die USA verschwören", schrieb er an Xi gerichtet. Der Kreml wies den Vorwurf der Verschwörung zurück und deutete an, die Äußerungen Trumps seien ironisch gemeint gewesen.

USA und China: Beziehungen sind angespannt

China hatte am Mittwoch aus Anlass des 80. Jahrestages des Kriegsendes eine große Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking aufmarschieren lassen. An der Seite von Xi nahmen unter anderem der russische Diktator Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong Un teil. Beobachtern zufolge sollte dies auch der Abschreckung potenzieller Gegner wie den USA dienen.

Pekings autokratischer Führer Xi dankte laut offiziellen Angaben "den ausländischen Regierungen und internationalen Freunden, die das chinesische Volk unterstützt und ihm geholfen haben", ging jedoch nicht näher auf die Rolle der USA im Krieg ein. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.

Die Beziehungen zwischen den USA und China sind derzeit angespannt. Beide Seiten sind in einer Reihe von Sicherheitsfragen uneins, vom Krieg in der Ukraine bis zu territorialen Fragen im Südchinesischen Meer. Zudem ringen Washington und Peking seit Monaten um ein umfassendes Handelsabkommen.

Trump: "'Vielleicht wollen wir ja einen Diktator haben'"

Schon im Wahlkampf 2024 hatte Trump gesagt: "Es ist gut, einen Machthaber an der Spitze des Staates zu haben". Später spielte er öffentlich mit dem Gedanken, "für einen Tag lang Diktator zu sein". Was zunächst wie ein schlechter Scherz klang, sollte sich allerdings am Tag seiner Amtsführung in gewisser Weise bewahrheiten, als Trump mittels einer Flut von Exekutivverordnungen den Angriff auf das politische System der USA startete.