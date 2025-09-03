"Hätten es erwähnen sollen" Trump fühlt sich übergangen
Zunächst kommentiert Donald Trump das Treffen zahlreicher Autokraten in China mit harten Worten. Dann jedoch ändert sich sein Tonfall. Plötzlich ist er voll des Lobes.
Bei den Feierlichkeiten in China zum Ende des Zweiten Weltkriegs hätte die Rolle der USA nach Ansicht von Präsident Donald Trump gewürdigt werden sollen. "Ich habe die Rede gestern Abend gesehen. Präsident Xi ist ein Freund von mir, aber ich fand, dass die USA in dieser Rede hätten erwähnt werden sollen, denn wir haben China sehr, sehr geholfen", sagte Trump am Mittwoch vor Journalisten im Oval Office. Gleichzeitig bezeichnete er die Zeremonie als "wunderschön" und "sehr, sehr beeindruckend".
Wenige Stunden zuvor hatte Trump auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social den in Peking versammelten Staats- und Regierungschefs vorgeworfen, sich gegen die USA zu verschwören. "Bitte übermitteln Sie meine herzlichsten Grüße an Wladimir Putin und Kim Jong-un, während Sie sich gegen die USA verschwören", schrieb er an Xi gerichtet. Der Kreml wies den Vorwurf der Verschwörung zurück und deutete an, die Äußerungen Trumps seien ironisch gemeint gewesen.
USA und China: Beziehungen sind angespannt
China hatte am Mittwoch aus Anlass des 80. Jahrestages des Kriegsendes eine große Militärparade auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking aufmarschieren lassen. An der Seite von Xi nahmen unter anderem der russische Diktator Wladimir Putin und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un teil. Beobachtern zufolge sollte dies auch der Abschreckung potenzieller Gegner wie den USA dienen.
Pekings autokratischer Führer Xi dankte laut offiziellen Angaben "den ausländischen Regierungen und internationalen Freunden, die das chinesische Volk unterstützt und ihm geholfen haben", ging jedoch nicht näher auf die Rolle der USA im Krieg ein. Eine Stellungnahme der chinesischen Botschaft in Washington lag zunächst nicht vor.
Die Beziehungen zwischen den USA und China sind derzeit angespannt. Beide Seiten sind in einer Reihe von Sicherheitsfragen uneins, vom Krieg in der Ukraine bis zu territorialen Fragen im Südchinesischen Meer. Zudem ringen Washington und Peking seit Monaten um ein umfassendes Handelsabkommen.
Trump: "'Vielleicht wollen wir ja einen Diktator haben'"
Schon im Wahlkampf 2024 hatte Trump gesagt: "Es ist gut, einen Machthaber an der Spitze des Staates zu haben". Später spielt er öffentlich mit dem Gedanken, "für einen Tag lang Diktator zu sein". Was zunächst wie ein schlechter Scherz klang, sollte sich allerdings am Tag seiner Amtsführung in gewisser Weise bewahrheiten, als Trump mittels einer Flut von Exekutivverordnungen den Angriff auf das politische System der USA startete.
Politische Beobachter attestieren dem US-Präsidenten seitdem, demokratische Institutionen im Land auszuhöhlen oder zu seinen Gunsten auf Linie zu bringen. Trump selbst spekulierte erst vor wenigen Wochen bei einer Pressekonferenz darüber, ob die amerikanischen Bürger sich einen Diktator wünschen. "Eine Menge Leute sagen: "Vielleicht wollen wir ja einen Diktator haben'", so der Präsident. "Ich mag keine Diktatoren, ich bin kein Diktator".
Aus seiner Bewunderung für autoritäre Führer machte Trump jedoch auch in der Vergangenheit nie einen Hehl. Während seiner ersten Amtszeit behauptete Trump, der zweite Zusatzartikel zur US-Verfassung gebe ihm das Recht, "zu tun und lassen, was immer ich will". Später entschied der Supreme Court, der oberste Gerichtshof der USA, dass der Präsident eine weitreichende Immunität genieße. Er kann somit für Handlungen, die er im Amt begeht, nicht zur Verantwortung gezogen werden.
"Er ist ganz sicher ein Autokrat", sagte etwa sein früherer Stabschef, General John Kelly. "Er erfüllt alle Kriterien eines Faschisten." Auch der amerikanische Politanalyst Max Boot sagt über den Republikaner: "Trump hat noch nie einen Diktator getroffen, den er nicht mochte. Und da bleibt es nicht bei der Bewunderung: Er möchte so sein wie sie."
Trump will Soldaten in weitere demokratisch regierte Städte entsenden
In der Tat pflegt der US-Präsident auffällig gute Beziehungen zu Autokraten wie Wladimir Putin, Ungarns Viktor Orbán, Chinas Xi Jinping oder auch Nordkoreas stalinistischen Machthaber Kim Jong-un. Bereits 2018 sagte er in einem Interview mit Foxnews, er wünsche sich, dass seine Untergebenen ihm auf die gleiche Art folgen würden, wie das in Nordkorea der Fall ist. "Er (Kim Jong-un) ist der Führer dieses Landes. Und ich meine wirklich ein Führer. Ich wünschte, meine Leute würden genauso strammstehen, wie sie das bei ihm tun, wenn er etwas sagt."
Nordkoreas Machthaber führt ein totalitäres, skrupelloses Regime, das keinen Widerspruch duldet. Wer beim Diktator in Pjöngjang in Ungnade fällt, muss mit dem Schlimmsten rechnen. Es verschwinden regelmäßig Regierungsmitarbeiter, auch hohe Beamte, weil sie Kims Zorn auf sich gezogen hatten. Sie enden entweder in Straflagern oder werden umgebracht. Das berichten unter anderem ehemalige Mitglieder des nordkoreanischen Staatsapparates, die nach Südkorea fliehen konnten.
Trump wiederum sorgte in den vergangenen Wochen unter anderem damit für Aufsehen, dass er Beamte der Einwanderungsbehörde ICE sowie Nationalgardisten in demokratisch regierte Städte wie Los Angeles oder Washington, D.C., entsandte, um die nach seiner Ansicht gestiegene dortige Kriminalität zu bekämpfen. Experten halten dieses Argument jedoch für vorgeschoben. Auch für Chicago hatte er einen ähnlichen Schritt angekündigt.
Pritzker nennt den Präsidenten: "Möchtegern-Diktator"
Illinois Gouverneur, der Demokrat JB Pritzker, warf Trump daraufhin eine Art autoritärer Machtergreifung vor. "Wenn das in irgendeinem anderen Land passieren würde, hätten wir kein Problem, das Ganze einen Staatsstreich zu nennen." Pritzker nannte Trump einen "Möchtegern-Diktator".
- Mit Material der Nachrichtenagentur AFP