Fehlender politischer Wille

Pochten die Republikaner während der Präsidentschaft von Joe Biden noch darauf, die Verschuldung zu begrenzen, fehlt es ihnen nun selbst an der Bereitschaft, genau das zu tun. Die Staatsverschuldung unter Donald Trump steigt immer weiter an und verschärft so das Risiko einer Schuldenkrise zusätzlich.

Die Haushaltsentscheidungen von Trump werden laut dem überparteilichen "Congressional Budget Office" (CBO) die Staatsverschuldung in den kommenden zehn Jahren um mehr als 4 Billionen Dollar erhöhen. Dieser Schätzung von Anfang August zufolge musste eine vorherige Prognose sogar erhöht werden. Der Grund: ein erwarteter Zinsanstieg, der laut dem CBO die Schuldendienstzahlungen der Regierung noch weiter erhöhen würde.

Hohe Zinssätze

Der aktuelle Leitzins in den USA rangiert in einem Band zwischen 4,25 und 4,50 Prozent, ist also relativ hoch. Dadurch verteuert sich die Schuldentilgung für Trumps Regierung erheblich. Das wiederum kann das Wirtschaftswachstum bremsen, was zu einer prekären Haushaltslage beiträgt. Diese doppelte Belastung ist besonders problematisch: Einerseits muss der Staat immer mehr Geld für die Zinsen auf bestehende Schulden aufwenden, andererseits schwächt das verlangsamte Wirtschaftswachstum die Steuereinnahmen.

Dadurch entsteht ein Kreislauf, der die finanzielle Handlungsfähigkeit der Regierung zunehmend einschränkt und den Spielraum für andere wichtige Ausgaben reduziert. Darum will Trump die Zentralbank Fed zwingen, den Zinssatz zu senken – bislang allerdings ohne Erfolg. Zuletzt legte die Notenbank lediglich eine Zinspause ein. Allerdings erwarten Anleger, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt senken könnte.

Inflation und Geldpolitik

US-Präsident Donald Trump übt nicht nur seit Längerem Druck auf die Fed aus, die Zinsen sofort und deutlich zu senken. Er versucht auch, die Zusammensetzung des Fed-Gouverneursrats zu seinen Gunsten zu verändern. So hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen, die sich gerichtlich allerdings dagegen wehrt. Analysten warnen, dieser Druck gefährde die politische Unabhängigkeit der Notenbank, die als entscheidend für eine wirksame Inflationsbekämpfung gilt.