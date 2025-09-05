Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Experten schlagen Alarm Droht der Finanzkollaps in den USA?
Steigende Schulden, politisches Chaos und hoher Zinsdruck: Ökonomen warnen vor ernsthaften Risiken für die amerikanische Wirtschaft.
Die Warnrufe werden zunehmend laut. Verschiedene Experten sehen die USA kurz vor einer möglichen schweren Finanzkrise, insbesondere wegen der steigenden Staatsverschuldung und der nicht nachhaltigen Finanzpolitik unter der aktuellen Trump-Regierung. Aber die Frage, ob eine Krise tatsächlich unmittelbar bevorsteht, ist unter Ökonomen und Analysten umstritten.
Einige Fachleute, wie der milliardenschwere Hedgefonds-Manager Ray Dalio, sehen einen "schuldeninduzierten Herzinfarkt" auf die USA zukommen, weil die Kosten für die Schuldentilgung dramatisch steigen.
Mark Zandi, der Chefökonom der Ratingagentur Moody's Analytics warnte Anfang September, die US-Wirtschaft stehe "am Rande einer Rezession". Zu seinen Sorgen zählen das nachlassende Beschäftigungswachstum, stagnierende Konsumausgaben und die Auswirkungen der jüngsten Handels- und Einwanderungspolitik. Zandi war einst einer der ersten Ökonomen, die die Finanzkrise 2008 vorhersagten.
Robert Shapiro, ein Ökonom, der einst im Wirtschaftsbeirat von Präsident Bill Clinton saß, sagte bereits im Juli, eine Wirtschaftskrise sei aufgrund von Trumps Wirtschaftspolitik und der Drohungen für die amerikanische Notenbank Fed "unvermeidlich". Das wiederum könnte die Ansteckungsrisiken für Finanzschocks erheblich erhöhen, so Shapiro im Podcast "Washington Monthly".
Andere Experten betonen hingegen, dass ohne einen konkreten Auslöser eine ausgewachsene Krise eher nicht unmittelbar bevorstehe. So auch Holger Bahr, Leiter Volkswirtschaft der Dekabank, dem Wertpapierhaus der deutschen Sparkassen. "Natürlich ist nichts unmöglich, aber aktuell ist die Wahrscheinlichkeit einer ausgewachsenen Finanzkrise in den USA gering", sagte der Ökonom im Gespräch mit t-online.
Auch der in den USA lehrende Ökonomie-Professor Rüdiger Bachmann sieht derzeit eher langfristige Risiken. "Niemand kann zwar mit Sicherheit wissen, ob es nicht doch vorzeitig zu einer großen Krise kommt", so Bachmann. Er aber sehe statt eines plötzlichen Herzinfarkts eher "das Risiko einer zunehmenden Herzschwäche".
Es gibt aber einige Faktoren, die zumindest zeigen, dass es ernsthafte fiskalische Herausforderungen gibt, die das Risiko einer aufziehenden Krise mit ungewissem Ausgang für die Weltwirtschaft stark erhöhen. t-online erklärt die wichtigsten:
Finanzpolitik und steigende Staatsverschuldung
Die Staatsverschuldung ist rasant gestiegen und hat in kurzer Zeit um über eine Billion Dollar zugenommen. Sie nähert sich damit Rekordwerten und weckt Sorgen über die langfristige finanzielle Gesundheit der USA.
"Schon in den vergangenen Jahren hat die Verschuldung deutlich zugenommen. Viele andere Nationen würden unter dem Schuldenberg zusammenbrechen. Die USA können ihn noch schultern", sagt Bahr zwar. Doch er führt auch an: Diese Entwicklung belaste nicht nur den Bundeshaushalt durch steigende Zinskosten, sondern werfe auch grundsätzliche Fragen zur Nachhaltigkeit der amerikanischen Finanzpolitik auf.
Der deutsch-amerikanische Ökonom Rüdiger Bachmann sagt: "Die USA gelten in finanzieller Hinsicht nach wie vor als sogenannter 'safe haven'." Das unterscheide den amerikanischen Standort von anderen Ländern auf der Welt, trotz der anhaltenden Rekordverschuldung, so Bachmann. Ein großes Problem sieht er allerdings in den geplanten Steuersenkungen für Reiche und Trumps Verbündete. "Die sind enorm und entziehen dem Staat wichtige Einnahmen."
Experte: "Das würde an den ökonomischen Grundfesten rütteln"
Kritiker verweisen auf politische Maßnahmen wie geplante Steuersenkungen und erhöhte Ausgaben, die zusammen mit sinkenden Steuereinnahmen die Schuldensituation weiter verschärfen und das Vertrauen der Investoren untergraben könnten. Ein Teufelskreis könnte so in Gang gesetzt werden, bei dem die wachsende Verschuldung das Vertrauen der Finanzmärkte erschüttert und letztlich wirtschaftliche Stabilität gefährdet.
Auch Experte Bahr sieht das Risiko: "Sollte das Haushaltsdefizit künftig weiter um jährlich 6 bis 7 Prozent zulegen, würde das auf Dauer an den ökonomischen Grundfesten rütteln." Das sei dann zwar kein Problem für Donald Trump mehr – aber für die Nachfolgeregierungen. "Früher oder später werden sie massiv sparen müssen", sagt Bahr. Dann führe kein Weg vorbei an einer Haushaltskonsolidierung mit harten Einschnitten.
Rüdiger Bachmann weist zudem auf die gravierenden haushalterischen Risiken von Trumps Zollpolitik hin. Ein Bundesgericht hatte sie zuletzt als nicht gesetzeskonform erklärt. Der Fall landet nun vor dem Supreme Court, dem höchsten amerikanischen Gericht. "Schon die Erwartung, dass auch nur ein Teil der Zölle womöglich wieder zurückgezahlt werden muss, verschlechtert die Haushaltsposition und schreckt Investoren ab", so Bachmann.
Wenn die bestehenden Zölle wegfielen oder sogar rückerstattet werden müssten, bräche außerdem eine der wenigen zusätzlichen Einnahmequellen von Trumps Regierung weg. "Dieses ganze Konstrukt steht auf tönernen Füßen."
Fehlender politischer Wille
Pochten die Republikaner während der Präsidentschaft von Joe Biden noch darauf, die Verschuldung zu begrenzen, fehlt es ihnen nun selbst an der Bereitschaft, genau das zu tun. Die Staatsverschuldung unter Donald Trump steigt immer weiter an und verschärft so das Risiko einer Schuldenkrise zusätzlich.
Die Haushaltsentscheidungen von Trump werden laut dem überparteilichen "Congressional Budget Office" (CBO) die Staatsverschuldung in den kommenden zehn Jahren um mehr als 4 Billionen Dollar erhöhen. Dieser Schätzung von Anfang August zufolge musste eine vorherige Prognose sogar erhöht werden. Der Grund: ein erwarteter Zinsanstieg, der laut dem CBO die Schuldendienstzahlungen der Regierung noch weiter erhöhen würde.
Hohe Zinssätze
Der aktuelle Leitzins in den USA rangiert in einem Band zwischen 4,25 und 4,50 Prozent, ist also relativ hoch. Dadurch verteuert sich die Schuldentilgung für Trumps Regierung erheblich. Das wiederum kann das Wirtschaftswachstum bremsen, was zu einer prekären Haushaltslage beiträgt. Diese doppelte Belastung ist besonders problematisch: Einerseits muss der Staat immer mehr Geld für die Zinsen auf bestehende Schulden aufwenden, andererseits schwächt das verlangsamte Wirtschaftswachstum die Steuereinnahmen.
Dadurch entsteht ein Kreislauf, der die finanzielle Handlungsfähigkeit der Regierung zunehmend einschränkt und den Spielraum für andere wichtige Ausgaben reduziert. Darum will Trump die Zentralbank Fed zwingen, den Zinssatz zu senken – bislang allerdings ohne Erfolg. Zuletzt legte die Notenbank lediglich eine Zinspause ein. Allerdings erwarten Anleger, dass die Fed auf ihrer nächsten Sitzung Mitte September den Leitzins um einen Viertelprozentpunkt senken könnte.
Inflation und Geldpolitik
US-Präsident Donald Trump übt nicht nur seit Längerem Druck auf die Fed aus, die Zinsen sofort und deutlich zu senken. Er versucht auch, die Zusammensetzung des Fed-Gouverneursrats zu seinen Gunsten zu verändern. So hat Trump die Fed-Gouverneurin Lisa Cook entlassen, die sich gerichtlich allerdings dagegen wehrt. Analysten warnen, dieser Druck gefährde die politische Unabhängigkeit der Notenbank, die als entscheidend für eine wirksame Inflationsbekämpfung gilt.
Holger Bahr von der Dekabank ist jedoch überzeugt, dass die Fed sich nicht vor Trumps Karren spannen lässt: "Aktuell sehe ich noch nicht, dass sie zum Erfüllungsgehilfen Trumps verkommt. Die Fed lässt sich von Trumps Gepoltere auf Truth Social bislang nicht beeindrucken." Trotzdem sieht er das Risiko, dass die Geldpolitik politisiert wird: "Es wäre fatal, wenn es im Markt die Befürchtung gebe, dass die Fed von ihrem Inflationsziel von zwei Prozent abrückt." Dann würde das Vertrauen in die US-Geldpolitik erodieren.
Rüdiger Bachmann bezweifelt zudem, dass ein niedrigerer Zinssatz Donald Trump helfen würde. Die hohen Schulden könnten dann zwar zu geringeren Zinsen aufgenommen, beziehungsweise zurückgezahlt werden: "Die volkswirtschaftliche Dynamik aber würde aufgrund dieser Finanzpolitik erst recht in große Probleme geraten", sagt Bachmann.
Schwindendes Investorenvertrauen
Ein entscheidender Faktor zur Abwendung einer Schuldenkrise ist ein anhaltendes Vertrauen von Investoren in die US-Wirtschaft. Ein Vertrauensverlust kann eine Krise auslösen. Trump sorgt gleich mehrfach für einen Vertrauensverlust: durch angekündigte Manipulationen bei den Wirtschaftsdaten, Drohungen gegen die US-Notenbank, massive Zölle, die Unternehmen und Konsumenten belasten und vieles mehr.
Wenn auch noch das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit oder Stabilität der USA schwindet, könnte dies eine Abwärtsspirale in Gang setzen. Steigende Zinsen würden die Schuldenlast weiter erhöhen, während gleichzeitig weniger Kapital ins Land fließt. Ein Szenario, das schnell in eine Finanzkrise münden könnte.
Bachmann beobachtet, dass die anhaltende politische Unberechenbarkeit für ein Klima der Unsicherheit sorgt: "Investoren wissen nicht, welche Idee im Weißen Haus morgen beschlossen wird." Das sieht auch Ökonom Bahr so: "Donald Trump sorgt natürlich für Verunsicherung an den Kapitalmärkten. Ein Deal, der heute geschlossen wurde, gilt morgen plötzlich nicht mehr." Bei langlaufenden Anleihen würden deshalb zunehmend Risikoprämien eingepreist. Das wiederum macht die Staatsfinanzierung teurer.
US-Konjunktur unter Druck
Im ersten Quartal schrumpfte die US-Wirtschaft noch, im zweiten wuchs sie jedoch wieder. Analysten sprechen deshalb davon, dass sie sich robust zeige. Auch Experte Bahr sieht das so: "Die US-Wirtschaft läuft derzeit trotz Donald Trump – nicht wegen ihm." Es sei Sand im Getriebe, doch die Wirtschaftsdaten zeigten insgesamt nach oben.
Unternehmen stellten sich, so gut es gehe, auf die erratische Politik ein, auch wenn das schwer sei. Nun komme es auf die künftige Richtung der Geldpolitik, die weitere Entwicklung in Trumps Zollpolitik und seine Schuldenpolitik an. "Die Euphorie mit Blick auf die US-Konjunktur ist in jedem Fall vorbei", resümiert Bahr.
Auch Rüdiger Bachmann geht davon aus, dass Trumps Politik der an sich robusten US-Wirtschaft eher schadet als hilft: "Alles in allem sehe ich in dieser Politik keine Impulse für Dynamik, sondern eher eine wachstumszerstörende Wirkung."
