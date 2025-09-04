t-online - Nachrichten für Deutschland
Fall Epstein: "Fehlende Minute" der Überwachungskameras veröffentlicht

Trump-Vertraute hat gelogen
Fehlende Minute aus Epstein-Video plötzlich aufgetaucht

Von t-online, dpa, KON
04.09.2025 - 09:19 UhrLesedauer: 2 Min.
Screenshot aus dem Video: Laut US-Justizministerin Pam Bondi exsistiert das Material eigentlich nicht.Vergrößern des Bildes
Screenshot aus dem Video: Laut US-Justizministerin Pam Bondi exsistiert das Material eigentlich nicht. (Quelle: Screenshot des vom "Guardian" veröffentlichten Videos )
Der Fall Jeffrey Epstein lässt die US-Regierung nicht los. Ein jetzt veröffentlichter Mitschnitt der Gefängnis-Überwachungskameras bringt Justizministerin Pam Bondi in Bedrängnis.

Der US-Ausschuss hat bisher unter Verschluss gehaltene Dokumente im Fall Jeffrey Epstein veröffentlicht. Wie jetzt bekannt wurde, befindet sich darunter auch bisher fehlendes Videomaterial der Überwachungskamera vor der Zelle des Sexualstraftäters.

Die "fehlende Minute" galt in Verschwörungskreisen lang als Beweis für Vertuschungen im Zusammenhang mit Epsteins Tod. US-Justizministerin Pam Bondi hatte noch im Juni erklärt, dass sie nicht existiert. Doch das Ergebnis ist ernüchternd: Das jetzt veröffentlichte Video zeigt keine außergewöhnlichen Szenen.

Bondi hatte im Kongress erklärt, dass das Überwachungssystem des Gefängnisses routinemäßig alle 24 Stunden neu starten würde – und das fehlende Zeitfenster zwischen 23:59 Uhr und Mitternacht am 10. August 2019 damit begründet. Wie der britische "Guardian" schreibt, gab es von Bondis Büro oder dem FBI bisher keine Stellungnahme zu den neuen Videos.

Kritik an langsamer Aufarbeitung

Die jetzt erfolgte Veröffentlichung ist Teil eines Dienstagabend durch den Aufsichtsausschuss im US-Repräsentantenhaus publik gemachten Datenpakets. Wie der "Guardian" meldet, war der Großteil der Veröffentlichungen schon im Vorfeld bekannt.

Epstein hatte über Jahre systematisch Minderjährige sexuell missbraucht und soll Dreh- und Angelpunkt eines ganzen Missbrauchsrings mit Dutzenden Opfern gewesen sein. Er wurde 2019 verhaftet und angeklagt. Am 10. August desselben Jahres tötete er sich laut offiziellen Angaben in seiner Gefängniszelle selbst.

imago images 0832376741Vergrößern des Bildes
Proteste vor dem Kapitol Anfang Septmber (Archivbild): Die Demonstanten fordern weitere Veröffentlichungen. (Quelle: IMAGO/Bryan Dozier/imago)

Seit Monaten schwelt ein Streit über die Aufarbeitung des Epstein-Falls. Im Zentrum steht dabei die Frage, wie eng das Verhältnis zwischen Trump und dem inzwischen verstorbenen Straftäter war. Wie mehrere Party-Videos belegen, hatten die beiden Männer eine Zeit lang regen Kontakt – und sollen etwa gemeinsam aus einem von Trumps Casinos geflogen sein.

Bei dem Thema herrscht auch unter den sonst Trump-loyalen Republikanern keine Einigkeit: In Trumps eigenen Reihen wurden in den vergangenen Monaten Stimmen lauter, die eine Offenlegung aller Dokumente zu dem Fall fordern – Trump wurde deswegen auch gegen seine eigenen Anhänger deutlich. Der US-Präsident steht zusätzlich unter Druck, weil er sich im Wahlkampf vehement für eine Offenlegung der Akten ausgesprochen hatte.

Verwendete Quellen
