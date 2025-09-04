Mehr als 150 Journalistinnen und Journalisten berichten rund um die Uhr für Sie über das Geschehen in Deutschland und der Welt.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Intrige gegen linken Hoffnungsträger? Warum unterstützt Trump ausgerechnet einen Demokraten in New York?
Donald Trump will offenbar ausgerechnet einem Demokraten zur Macht in New York verhelfen – aus purem Eigeninteresse. Der ungewöhnliche Plan birgt aber auch ein erhebliches Risiko für den Präsidenten.
Amerikas größte Stadt New York ist für ihre tief liberale Politik bekannt. Und genau dort zeichnet sich eine ungewöhnliche Konstellation ab: Berater von Präsident Donald Trump haben laut Recherchen der "New York Times" offenbar Möglichkeiten erörtert, ausgerechnet den ehemaligen demokratischen Gouverneur Andrew Cuomo bei der kommenden Bürgermeisterwahl zu unterstützen.
Ziel des Trump-Teams ist es, so erzählen es demnach mehrere mit den Gesprächen vertraute Personen, den aktuellen Spitzenkandidaten Zohran Mamdani zu blockieren. Der linke Demokrat, der von Kritikern als Sozialist bezeichnet wird, gilt seit den Vorwahlen im Juni dieses Jahres als Favorit für Bürgermeisterwahlen im kommenden November.
Zohran Mamdani hat eindeutig die Nase vorn. In sämtlichen Umfragen zur Bürgermeisterwahl in New York landet der Kandidat der Demokraten weit vor seinen vier Mitbewerbern. Gefährlich werden könnte dem 33-jährigen Parteilinken bei der Wahl am 4. November wohl nur noch Andrew Coumo, der frühere Gouverneur des Staates New York.
Andrew Cuomo könnte profitieren
Das Trump-Team soll darum den weiteren, wohl chancenlosen Kandidaten jeweils ein Jobangebot in der aktuellen Bundesregierung unterbreitet haben. Der Grund für dieses Manöver: Sowohl der wegen Korruptionsvorwürfen in Ungnade gefallene, bisherige demokratische Bürgermeister Eric Adams als auch der Republikaner und Aktivist Curtis Sliwa sollen ihre Kandidaturen zurückziehen. Dadurch hätten deren Unterstützer nur noch die Wahl zwischen den Demokraten Andrew Coumo und Zohran Mamdani. In einer solchen Stichwahl hätte Coumo wohl die besseren Siegeschancen. Das zeigt zumindest eine aktuelle Umfrage im Auftrag des Senders "CBS News".
Darin sprechen sich 42 Prozent der Befragten für Mamdani aus, 26 Prozent für Cuomo, 17 Prozent für den republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa, 9 Prozent für Amtsinhaber Eric Adams und 3 Prozent für den Anwalt Jim Walden. Ganz anders fällt das Ergebnis aus, wenn nur nach Mamdani und Cuomo gefragt wird: Dann wünschen sich 52 Prozent der Befragten Cuomo als Bürgermeister, während sich 41 Prozent für Mamdani aussprechen. Und auf dieses Szenario setzt angeblich der US-Präsident.
Warum unterstützt Trump einen Demokraten?
Auf den ersten Blick mag das Trump-Manöver in New York überraschend erscheinen. Viele hochrangige Republikaner in Washington sehen in Mamdani den idealen politischen Gegenspieler, einen progressiven Scharfmacher, mit dem sie die Demokratische Partei vor den Zwischenwahlen im nächsten Jahr als linksextrem brandmarken könnten. Doch Trumps Kalkül scheint anders zu sein.
Tatsächlich hatte sich Trump schon nach den Vorwahlen der Demokraten im Juni für Cuomo ausgesprochen. Dieser wollte eigentlich für die Demokraten antreten, unterlag in der Vorwahl aber Mamdani und tritt nun als parteiloser Kandidat an. "Ich denke, er sollte im Rennen bleiben", sagte Trump damals vor Reportern über Coumo. "Ich denke, er hat gute Chancen und wird einen starken Wahlkampf liefern."
Warum könnte der Präsident den aussichtsreichen New Yorker Demokraten Mamdani als willkommenes Schreckgespenst des Sozialismus lieber verhindern wollen?
Lokale Interessen vor nationaler Symbolpolitik
Anders als viele in seiner Partei pflegt Trump noch immer tiefe Verbindungen zu New York: Er besitzt dort Immobilien, hat eine lange gemeinsame Geschichte mit den Immobilien- und Wirtschaftsgrößen der Stadt. Der Präsident betrachtet New York weiterhin als Teil seines persönlichen und politischen Erbes. Einer von Trumps engsten Vertrauten ist der ehemalige republikanische New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani.
Für dieses Netzwerk stellen Mamdanis politische Forderungen, darunter höhere Steuern für Reiche, strengere Kontrollen bei Immobilienentwicklungen oder progressive Polizeireformen, eine direkte Bedrohung für das Investitionsklima in der Stadt dar. Sollte New York ausgerechnet dem linken Demokraten zufallen, wäre das für Trump wohl auch eine persönliche Niederlage, die er um jeden Preis vermeiden will. Mit Andrew Cuomo einen eher zentristischen Demokraten des Establishments zu unterstützen, ist für Trump das kleinere Übel. Zumal er mit dem ehemaligen New Yorker Gouverneur seit vielen Jahren in unterschiedlicher Weise zusammengearbeitet hat.
Sorge vor linkem politischem Momentum
Die Annahme, dass ein extrem linker Bürgermeister wie Zohran Mamdani quasi ein "Geschenk" für die Republikaner wäre, ist vielleicht nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ein scharfer Linksruck in New York könnte die progressiven Bewegungen landesweit beflügeln und als Vorbild für ähnliche Bewegungen in anderen Städten dienen.
Während einige Republikaner in Washington Mamdani vielleicht als nützliche Karikatur betrachten, scheint Trump ihn als echtes Risiko zu sehen. Bestimmte Strömungen bereits im Keim zu ersticken, könnte darum sein oberstes Ziel sein. Insofern ist seine Unterstützung des Demokraten Andrew Cuomo auch ein Versuch, die Kontrolle über die Opposition im Land zu behalten.
Der Präsident versucht ohnehin immer wieder, in die häufig von Demokraten geführten Großstädte in den USA hineinzuregieren und lokale Kompetenzen an sich zu reißen. Im Juni etwa schickte er die Nationalgarde nach Los Angeles, um dort gegen eine angebliche Rebellion vorzugehen – gegen den Willen des Gouverneurs von Kalifornien. Auch in der Hauptstadt Washington patrouillieren neuerdings bewaffnete Nationalgardisten und Trump droht bereits damit, sie nach Chicago zu schicken.
Trumps Manöver könnte nach hinten losgehen
Sollte Trump in Zukunft seine Heimatstadt New York ins Visier nehmen, könnte er dort leichteres Spiel haben, wenn der Bürgermeister zumindest indirekt in seiner Schuld steht. Doch Trumps Strategie birgt auch große politische Risiken. Jede offene Einmischung von ihm in der zutiefst demokratisch geprägten Stadt könnte nach hinten losgehen und Mamdanis Basis sogar eher stärken anstatt zu schwächen. Die Recherchen der "New York Times" haben die wohl heimlichen Pläne nun offengelegt.
Der linke Favorit Zohran Mamdani bezeichnete das Vorgehen des Weißen Hauses, zu erwägen, Bürgermeister Eric Adams und den republikanischen Kandidaten Curtis Sliwa in die Trump-Regierung zu holen, auch direkt als einen "Affront gegen unsere Demokratie".
Sowohl Eric Adams als auch Curtis Sliwa haben öffentlich umgehend bestritten, sich zurückziehen zu wollen. Tatsächlich schreiben New Yorks Wahlgesetze auch ein komplexes Verfahren vor, wonach es nicht so einfach möglich ist, Namen nach abgeschlossener Zertifizierung von den Wahlzetteln zu entfernen. Das Weiße Haus hat sich bislang nicht zum Bericht der "New York Times" geäußert.
