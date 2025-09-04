Warum unterstützt Trump einen Demokraten?

Auf den ersten Blick mag das Trump-Manöver in New York überraschend erscheinen. Viele hochrangige Republikaner in Washington sehen in Mamdani den idealen politischen Gegenspieler, einen progressiven Scharfmacher, mit dem sie die Demokratische Partei vor den Zwischenwahlen im nächsten Jahr als linksextrem brandmarken könnten. Doch Trumps Kalkül scheint anders zu sein.

Tatsächlich hatte sich Trump schon nach den Vorwahlen der Demokraten im Juni für Cuomo ausgesprochen. Dieser wollte eigentlich für die Demokraten antreten, unterlag in der Vorwahl aber Mamdani und tritt nun als parteiloser Kandidat an. "Ich denke, er sollte im Rennen bleiben", sagte Trump damals vor Reportern über Coumo. "Ich denke, er hat gute Chancen und wird einen starken Wahlkampf liefern."

Warum könnte der Präsident den aussichtsreichen New Yorker Demokraten Mamdani als willkommenes Schreckgespenst des Sozialismus lieber verhindern wollen?

Lokale Interessen vor nationaler Symbolpolitik

Anders als viele in seiner Partei pflegt Trump noch immer tiefe Verbindungen zu New York: Er besitzt dort Immobilien, hat eine lange gemeinsame Geschichte mit den Immobilien- und Wirtschaftsgrößen der Stadt. Der Präsident betrachtet New York weiterhin als Teil seines persönlichen und politischen Erbes. Einer von Trumps engsten Vertrauten ist der ehemalige republikanische New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani.

Für dieses Netzwerk stellen Mamdanis politische Forderungen, darunter höhere Steuern für Reiche, strengere Kontrollen bei Immobilienentwicklungen oder progressive Polizeireformen, eine direkte Bedrohung für das Investitionsklima in der Stadt dar. Sollte New York ausgerechnet dem linken Demokraten zufallen, wäre das für Trump wohl auch eine persönliche Niederlage, die er um jeden Preis vermeiden will. Mit Andrew Cuomo einen eher zentristischen Demokraten des Establishments zu unterstützen, ist für Trump das kleinere Übel. Zumal er mit dem ehemaligen New Yorker Gouverneur seit vielen Jahren in unterschiedlicher Weise zusammengearbeitet hat.

Sorge vor linkem politischem Momentum

Die Annahme, dass ein extrem linker Bürgermeister wie Zohran Mamdani quasi ein "Geschenk" für die Republikaner wäre, ist vielleicht nicht so eindeutig, wie es auf den ersten Blick erscheinen mag. Ein scharfer Linksruck in New York könnte die progressiven Bewegungen landesweit beflügeln und als Vorbild für ähnliche Bewegungen in anderen Städten dienen.

Während einige Republikaner in Washington Mamdani vielleicht als nützliche Karikatur betrachten, scheint Trump ihn als echtes Risiko zu sehen. Bestimmte Strömungen bereits im Keim zu ersticken, könnte darum sein oberstes Ziel sein. Insofern ist seine Unterstützung des Demokraten Andrew Cuomo auch ein Versuch, die Kontrolle über die Opposition im Land zu behalten.