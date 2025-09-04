Sicherheit für baltische Staaten Trump will wohl Militärhilfe für die Nato-Ostflanke streichen
Donald Trump hat offenbar vor, Militärhilfe für die Nato-Partner Estland, Lettland und Litauen zu streichen. Er fordert mehr Engagement von Europa.
Die USA wollen der Nato offenbar ausgerechnet an ihrer schwächsten Stelle die militärische Hilfe streichen. Es geht um Gelder für Länder, die an Russland grenzen, die Rede ist von mehreren hundert Millionen Dollar. Das Vorhaben sei Teil der unter dem Motto ‘America First’ stehenden Außenpolitik von Präsident Donald Trump, heißt es in Berichten der "Financial Times" und der "Washington Post". Beide berufen sich auf Quellen aus dem Pentagon.
Der US-Kongress hat die Finanzierung der Hilfen zur Abwehr der russischen Bedrohung bis Ende September 2026 zwar genehmigt. Sie sollen für Ausrüstung und Trainings verwendet werden. Die Regierung unter Trump hat jedoch keine Verlängerung beantragt, wie die "Financial Times" berichtete und was eine der Personen bestätigte. Stattdessen hätte Trump eine Neubewertung der US-Auslandshilfen vorgenommen. Er wolle die europäischen Partner mehr in die Pflicht nehmen. Noch vor wenigen Tagen hatte Trump aber nicht ausgeschlossen, mehr Soldaten nach Polen zu schicken.
Baltische Staaten besonders betroffen
Polen und die baltischen Staaten sowie Finnland würden bei einem russischen Angriff zuerst betroffen sein. Die Nato verstärkt dort ihre Präsenz, unter anderem baut Deutschland in Litauen eine Panzerbrigade auf. Sie soll als Abschreckung gegenüber Russland dienen und 2027 einsatzbereit sein. Experten und hochrangige Militärs warnen seit langem davor, dass Russland in wenigen Jahren bereit für einen Angriff auf Nato-Staaten sein kann und die Ostflanke des Bündnisses besonders gefährdet ist.
Von den Kürzungen betroffen soll laut "Washington Post" die baltische Sicherheitsinitiative sein. Das Programm begann 2018 und wurde ausgebaut, da Estland, Litauen und Lettland zwar einen großen Teil ihres Bruttoinlandprodukts für Verteidigung ausgeben, das Geld aber nicht ausreicht. Im Sommer hatte ein Komitee des US-Senats 225 Millionen Dollar genehmigt, es fehlt aber noch eine Bestätigung des Senats.
Aus den USA kommt bereits Kritik an den geplanten Änderungen bei der Militärhilfe. Die Senatorin Jeanne Shaheen, die ranghöchste Demokratin im Auswärtigen Ausschuss des Senats, kritisierte die Entscheidung der Trump-Regierung: "Es ergibt überhaupt keinen Sinn, die Verteidigungsbereitschaft unserer Verbündeten zu untergraben, während wir sie gleichzeitig bitten, ihre eigenen Fähigkeiten zu verbessern." Amerikanische Truppen würden in Gefahr gebracht, wenn die Mittel für die Ausbildung der Soldaten gekürzt würden, an deren Seite sie womöglich kämpfen sollten.
- Nachrichtenagentur dpa
