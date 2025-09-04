Sicherheit für baltische Staaten Trump will wohl Militärhilfe für die Nato-Ostflanke streichen

Von t-online , wan 05.09.2025 - 00:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein schwedischer Soldat hält die Nato-Flagge in Riga: Die baltischen Länder sind besonders gefährdet. (Quelle: IMAGO/Johan Nilsson / TT/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Donald Trump hat offenbar vor, Militärhilfe für die Nato-Partner Estland, Lettland und Litauen zu streichen. Er fordert mehr Engagement von Europa.

Die USA wollen der Nato offenbar ausgerechnet an ihrer schwächsten Stelle die militärische Hilfe streichen. Es geht um Gelder für Länder, die an Russland grenzen, die Rede ist von mehreren hundert Millionen Dollar. Das Vorhaben sei Teil der unter dem Motto ‘America First’ stehenden Außenpolitik von Präsident Donald Trump, heißt es in Berichten der "Financial Times" und der "Washington Post". Beide berufen sich auf Quellen aus dem Pentagon.

Loading...

Der US-Kongress hat die Finanzierung der Hilfen zur Abwehr der russischen Bedrohung bis Ende September 2026 zwar genehmigt. Sie sollen für Ausrüstung und Trainings verwendet werden. Die Regierung unter Trump hat jedoch keine Verlängerung beantragt, wie die "Financial Times" berichtete und was eine der Personen bestätigte. Stattdessen hätte Trump eine Neubewertung der US-Auslandshilfen vorgenommen. Er wolle die europäischen Partner mehr in die Pflicht nehmen. Noch vor wenigen Tagen hatte Trump aber nicht ausgeschlossen, mehr Soldaten nach Polen zu schicken.

Baltische Staaten besonders betroffen

Von den Kürzungen betroffen soll laut "Washington Post" die baltische Sicherheitsinitiative sein. Das Programm begann 2018 und wurde ausgebaut, da Estland, Litauen und Lettland zwar einen großen Teil ihres Bruttoinlandprodukts für Verteidigung ausgeben, das Geld aber nicht ausreicht. Im Sommer hatte ein Komitee des US-Senats 225 Millionen Dollar genehmigt, es fehlt aber noch eine Bestätigung des Senats.