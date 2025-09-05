Behörde bekommt Waffen So will Trump Migranten und Touristen einschüchtern
Die US-Einwanderungsbehörde ist Anlaufstelle, um Visa und Greencards zu erhalten. Nun sollen bewaffnete Spezialagenten die Antragsteller einschüchtern.
"Make America safe again", auf Deutsch "Mach Amerika wieder sicher". Versprechen wie diese macht US-Präsident Donald Trump wieder und wieder. Jetzt zeigt eine neue Regelung in der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde, mit welchen Mitteln sein Regierungsapparat diese Formel umsetzen will.
Am Donnerstag verkündete die Behörde U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), ihre Befugnisse in der Strafverfolgung auszuweiten. Konkret gesellen sich zu den bisherigen Mitarbeitern der Behörde künftig auch Spezialagenten, die Schusswaffen tragen. Die Regelung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.
Damit verliert die Behörde einen Teil ihres administrativen Charakters. Bisher war die USCIS, die auch für die Ausstellung von Visa und Greencards zuständig ist, ausdrücklich von der Einwanderungskontrolle getrennt. Immerhin sollten Einwanderer sich sicher fühlen, wenn sie zu Interviews geladen werden und ihre persönlichen Daten preisgeben.
US-Sprecher: Regelung sei Investition in Sicherheit
Das ist jetzt anders. Bei etwaigen Gesetzesverstößen, etwa bei versuchtem Betrug, dürfen die bald anwesenden Spezialkräfte Antragssteller auch direkt festnehmen und Durchsuchungs- sowie Haftbefehle gegen sie vollstrecken. Auch mit beschleunigten Abschiebungen müssen illegale Einwanderer rechnen.
Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums (DHS) teilt mit, die Neuerung sei eine direkte Investition in die nationale Sicherheit der USA und Teil des Versprechens von Präsident Trump. "Wenn USCIS-Agenten und -Beamte befugt sind, das Gesetz durchzusetzen und unser Land zu schützen, führt dies zu mehr Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und einem stärkeren Schutz für unser Land."
Abschreckende Wirkung – nur auf Betrüger?
Genauer wurden der Einwanderungsbehörde die neuen Befugnisse aus dem Heimatschutzministerium unter Kristi Noem übertragen, unter der die Behörde angesiedelt ist. Nur so könne die USCIS ihre Aufgaben im Bereich der nationalen Sicherheit, der Betrugsaufdeckung und der öffentlichen Sicherheit im Zusammenhang mit Einwanderungsentscheidungen umfassend erfüllen. Anstatt Fälle erst an den Heimatschutz weiterzuleiten, führe die USCIS nun Ermittlungen von Anfang bis Ende durch.
Joseph B. Edlow, Direktor der USCIS, argumentiert, auf jene Einwanderer, die ihre Anträge ordnungsgemäß stellen, hätte die neue Regelung keinen Einfluss. Er gehe auch nicht davon aus, dass sie eine abschreckende Wirkung haben werde. Aber: "Ich gehe davon aus, dass dies eine abschreckende Wirkung auf betrügerische Anträge haben wird, und genau das ist mein Ziel", sagt Edlow.
Agenten sollen im ganzen Land im Einsatz sein
Einem Bericht des US-amerikanischen Mediums "The Wall Street Journal" zufolge plane der USCIS-Direktor, mit etwa 200 Agenten zu beginnen, die in den nächsten Monaten rekrutiert und ausgebildet werden sollen. Sie würden in Einwanderungsbehörden im ganzen Land eingesetzt werden.
Außerdem, so Edlow, sei die USCIS schon immer eine Strafverfolgungsbehörde gewesen. Das ist durchaus zu bezweifeln. Auf der eigenen Webseite der Behörde spiegeln sich vielmehr die üblichen Aufgabenfelder einer Einwanderungsbehörde wider. So ist unter der Rubrik "Was wir tun" bisher auch weiterhin die Bearbeitung von Einbürgerungsanträgen, Familiennachzügen, Arbeitserlaubnissen und Ähnlichem aufgelistet.
Bürgerrechtler sind empört
Bürgerrechtler kritisieren die neue Regelung scharf. Die Organisation National Partnership for New Americans (NPNA) beklagt, so schüchtere man auch jene Antragsteller ein, die zur Einwanderung berechtigt sind. Auf diese Weise werde auch die demokratische Teilhabe untergraben.
Nicole Melaku, Geschäftsführerin der NPNA, geht noch einen Schritt weiter und vergleicht die Maßnahmen des Heimatschutzministeriums mit der Geheimen Staatspolizei des nationalsozialistischen Deutschlands (Gestapo). Diese war bekannt für ihre brutalen Methoden, darunter Überwachung, Einschüchterung, Verhaftungen und Folter, um Gegner des NS-Regimes zu unterdrücken.
"Dies ist ein weiterer Versuch der Trump-Regierung, Menschen und Familien davon abzuschrecken, die Einbürgerung zu beantragen", so Melaku. Sie bemängelt dabei vor allem die vagen Kriterien, anhand derer die Antragsteller überprüft werden. Ob sie einen "guten moralischen Charakter" haben, ist etwa eines dieser vagen Kriterien. So werde die USCIS "schnell zu einem weiteren Arm der Gestapo-ähnlichen Operationen der ICE, die darauf abzielen, mehr Menschen in ihre rassistische und fremdenfeindliche Abschiebungsmaschinerie zu schleusen".
Die ICE, genauer Immigration and Customs Enforcement, ist eine separate Behörde, die dem US-Heimatschutzministerium angegliedert ist. Sie ist bisher die eigentliche Instanz gewesen, die Einwanderungsgesetze durchsetzt. Zu ihren Aufgaben zählen die Überwachung, Festnahme und Abschiebung von Personen, die illegal im Land sind oder gegen Einwanderungsbestimmungen verstoßen.
Die NPNA setzt sich wiederum dafür ein, dass die Beantragung der US-Staatsbürgerschaft immer zugänglich bleiben sollte. Nur so könne eine Demokratie gewährleistet bleiben. Antragstellern empfehlen die Bürgerrechtler, wachsam zu bleiben und sich rechtlich beraten zu lassen.
