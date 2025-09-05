Behörde bekommt Waffen So will Trump Migranten und Touristen einschüchtern

Donald Trump: In seiner Einwanderungspolitik setzt der US-Präsident auf Abschreckung. (Quelle: IMAGO/Pool/ABACA/imago)

Die US-Einwanderungsbehörde ist Anlaufstelle, um Visa und Greencards zu erhalten. Nun sollen bewaffnete Spezialagenten die Antragsteller einschüchtern.

"Make America safe again", auf Deutsch "Mach Amerika wieder sicher". Versprechen wie diese macht US-Präsident Donald Trump wieder und wieder. Jetzt zeigt eine neue Regelung in der US-amerikanischen Einwanderungsbehörde, mit welchen Mitteln sein Regierungsapparat diese Formel umsetzen will.

Am Donnerstag verkündete die Behörde U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), ihre Befugnisse in der Strafverfolgung auszuweiten. Konkret gesellen sich zu den bisherigen Mitarbeitern der Behörde künftig auch Spezialagenten, die Schusswaffen tragen. Die Regelung tritt 30 Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Damit verliert die Behörde einen Teil ihres administrativen Charakters. Bisher war die USCIS, die auch für die Ausstellung von Visa und Greencards zuständig ist, ausdrücklich von der Einwanderungskontrolle getrennt. Immerhin sollten Einwanderer sich sicher fühlen, wenn sie zu Interviews geladen werden und ihre persönlichen Daten preisgeben.

US-Sprecher: Regelung sei Investition in Sicherheit

Das ist jetzt anders. Bei etwaigen Gesetzesverstößen, etwa bei versuchtem Betrug, dürfen die bald anwesenden Spezialkräfte Antragssteller auch direkt festnehmen und Durchsuchungs- sowie Haftbefehle gegen sie vollstrecken. Auch mit beschleunigten Abschiebungen müssen illegale Einwanderer rechnen.

Ein Sprecher des Heimatschutzministeriums (DHS) teilt mit, die Neuerung sei eine direkte Investition in die nationale Sicherheit der USA und Teil des Versprechens von Präsident Trump. "Wenn USCIS-Agenten und -Beamte befugt sind, das Gesetz durchzusetzen und unser Land zu schützen, führt dies zu mehr Rechenschaftspflicht, Zusammenarbeit und einem stärkeren Schutz für unser Land."

Abschreckende Wirkung – nur auf Betrüger?

Genauer wurden der Einwanderungsbehörde die neuen Befugnisse aus dem Heimatschutzministerium unter Kristi Noem übertragen, unter der die Behörde angesiedelt ist. Nur so könne die USCIS ihre Aufgaben im Bereich der nationalen Sicherheit, der Betrugsaufdeckung und der öffentlichen Sicherheit im Zusammenhang mit Einwanderungsentscheidungen umfassend erfüllen. Anstatt Fälle erst an den Heimatschutz weiterzuleiten, führe die USCIS nun Ermittlungen von Anfang bis Ende durch.