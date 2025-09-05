Wegen Impf-Entscheidung US-Minister Kennedy steht unter Beschuss aus der eigenen Partei
Robert F. Kennedy baut die US-Gesundheitsbehörden seit Amtsantritt nach seinen Vorstellungen um. Nun wird auch Kritik aus den eigenen Reihen laut.
Die Kritik an US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Junior wird immer lauter – auch aus der eigenen Partei. Mehrere Republikaner kritisierten Kennedy während einer Anhörung im Senat. Wie "CNN" schreibt, stellten sie außerdem auf Rückfrage nicht klar, ob sie weiterhin hinter dem Minister stehen.
Anlass für diese Kritik ist die plötzliche Entlassung von Gesundheitsbehörden-Chefin Susan Monarez. Während der Anhörung am Donnerstag rechtfertigte Kennedy den Schritt – und warb im Kampf gegen Corona erneut für Medikamente wie das Rheumamittel Hydroxychloroquin sowie für Ivermectin, das eigentlich für Wurmkuren eingesetzt wird. Beide Medikamente werden von Wissenschaftlern als völlig ungeeignet bei Corona-Infektionen bewertet.
Kritik an gestrichenen Fördermitteln
Kennedy griff die Gesundheitsbehörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) in der Anhörung scharf an. Diese habe während der Corona-Pandemie eine "katastrophale und unsinnige" Politik betrieben, sagte er unter Anspielung auf die Impfprogramme. "Wir brauchen mutige, kompetente und kreative neue Führungskräfte bei der CDC", die wie er "einen neuen Kurs" verträten.
Der republikanische Senator John Barrasso aus Wyoming kritisierte Kennedys Entscheidung. Er erklärte etwa, dass er wegen Kennedys Position zu Impfungen "zutiefst besorgt" sei. Gleichzeitig betonte Barrasso laut "CNN", dass er weiterhin zum Präsidenten stehe.
Auch die republikanischen Senatoren Bill Cassidy und Thom Tillis kritisierten Kennedy bei der Befragung. Cassidy kritisierte etwa, dass Kennedy Forschungsmittel für mRNA-Impfstoffe gestrichen hatte.
Trump stärkt Kennedy den Rücken
Wie "NBC" schreibt, soll einigen Republikanern vor der Anhörung eine Meinungsumfrage präsentiert worden sein. Die Umfrage kommt zu dem Ergebnis, dass Wähler beider Parteien deutlich für Impfschutz sind.
Das Weiße Haus stärkt Kennedy trotzdem weiter den Rücken: US-Präsident Donald Trump erklärte am Donnerstag zwar, dass er die Anhörung nicht verfolgt hatte, fügte aber hinzu: "Ich habe gehört, dass er es sehr gut gemacht hat".
Auch Vizepräsident JD Vance erklärte auf X, dass die Versuche Kennedy zu belehren gescheitert wären – Kennedys Kritiker würden nur "Scheiße labern". Der ehemalige Präsidentenberater Steve Bannon lobte Kennedy ebenfalls: "Kennedy kam heraus und spuckte von Anfang an Feuer."
- cnn.com: "Trump praises RFK Jr.’s performance even as some Republicans grow weary of his tumultuous term" (Englisch)
- nbcnews.com: "Ahead of Kennedy hearing, GOP saw poll showing Trump voters support vaccines" (Englisch)
- Mit Material der Nachrichtenagentur AFP