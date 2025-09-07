Woher er diese Behauptung nimmt, ist mir unklar. Aber selbst wenn sie richtig wäre: Architektur darf nicht unreflektiert dem Geschmack der Mehrheit folgen. Sie hat auch und vor allem die Aufgabe, Türen zu öffnen und Entwicklungen vorwegzunehmen, die sich die Gesellschaft alleine vielleicht nicht zutrauen würde.

Trump verspricht mit seinem Dekret "Making Federal Architecture Beautiful Again", "hässliche Gebäude loszuwerden". Was halten Sie davon?

Es ist ein primitives und gefährliches Urteil. Jeder von uns trifft vorschnelle Geschmacksurteile, die sich mit der Zeit ändern. Architektur ist viel zu vielschichtig, als dass man sie auf Kategorien wie "hässlich" oder "schön" reduzieren könnte. Und manches, was heute als "hässlich" gilt, kann sich in 30 Jahren als stilbildend erweisen.

Welche Art von Architektur stellt sich Trump überhaupt vor?

Ich möchte keine Exegese von Trumps Vorstellungen betreiben. Aber er scheint an den sogenannten amerikanischen Klassizismus anknüpfen zu wollen, also an die Jefferson’sche Tradition. Dagegen ist historisch nichts einzuwenden – auch die Französische Revolution hat klassizistische Formen aufgegriffen. Aber solche Bezüge müssen frei und kreativ sein, sonst sind sie nichts als anachronistischer Abklatsch.

Sie nennen Trumps Vorgehen in dieser Angelegenheit Gleichschaltung. Woran machen Sie das fest?

Die Executive Order spricht eine klare Sprache: Alle müssen sich einem stilistischen Diktat unterwerfen, weil der Präsident das so will. Es ist ja vollkommen in Ordnung, dass Schulen den Klassizismus als Stil lehren und Architekten ihn pflegen. Auch wenn einem diese Strömung persönlich nicht gefallen muss, ist es wichtig, dass es sie gibt. Wenn man aber dafür andere Strömungen unterbindet, dann ist das eine Gleichschaltung – und für die Baukunst ein Debakel.

Sind Trumps Architekturpläne denn mit anderen autoritären Systemen vergleichbar?

Ja, die Parallelen sind offensichtlich. Und lehrreich. Hitler hat durch seine kulturelle Gleichschaltung viele gute Architekten ausgeschlossen, die den Staat virtuos hätten repräsentieren können. Am Ende bauten überwiegend mediokre Architekten für ihn. Mussolini war da etwas klüger, er ließ sich gut beraten und förderte explizit verschiedene, auch experimentelle Richtungen. Daher kommt es, dass Italiens Staatsarchitektur jener Zeit vielfältig und oft von hoher Qualität ist – trotz der unerträglichen dahinterliegenden Ideologie.