Mit seiner Namensänderung des bisherigen Verteidigungsministeriums in Kriegsministerium zeigt Trump, wie er mit Sprache Machtpolitik betreibt. Das hat Folgen – nach innen und nach außen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Namen transportieren Macht. Ein Ministerium ist nicht nur einfach irgendeine Behörde. Schon im Namen steckt eine Botschaft. Namen von Ministerien prägen die öffentliche Wahrnehmung, stiften Vertrauen oder Misstrauen und signalisieren, welche Prioritäten eine Regierung setzt. Sie dienen als Orientierung und Abgrenzung. Aber sie schaffen auch Kontinuität über ganze Legislaturperioden hinweg, so wie im Fall des US-Verteidigungsministeriums. Wird der Name eines Ministeriums geändert, ist das selten bloße Kosmetik.

Die Entscheidung von Donald Trump, dieses "Department of Defense" in "Department of War", also Kriegsministerium, umzubenennen, ist daher mehr als eine semantische Spielerei. Der US-Präsident will mit diesem Schritt offenkundig ein bewusstes politisches Signal setzen: Kriegsministerium – das signalisiert nicht nur nach außen, sondern auch nach innen: Im Zweifel führe ich Krieg gegen euch.

Denn Donald Trump schert sich nicht darum, ob es angemessen ist, etwa die zur Armee gehörenden Nationalgardisten bewaffnet für Aufgaben im Innern einzusetzen, für die sie normativ eigentlich nicht vorgesehen sind.

Trump greift die politische Identität der Nachkriegs-USA an

Der Schritt, den Trump per Executive Order verkündet und am Freitag formalisiert hat, bedient darum mehr als historische Nostalgie. Nicht ohne Grund warnen Juristen, Historiker und Sicherheitsexperten vor diesem weiteren Tabubruch von Trump.

Die Umbenennung ist ein Eingriff in die politische Identität eines ganzen Landes. Das kann weitreichende Folgen für das internationale Ansehen der USA haben, aber auch für die innenpolitische Ordnung und das verfassungsrechtliche Gleichgewicht.

Noch ist die Umbenennung zwar nicht endgültig. Per Executive Order erlaubt Trump lediglich die Nutzung von "Sekundärtiteln": Secretary of War, Kriegsminister, Department of War, Kriegsministerium, Deputy Secretary of War, Stellvertretender Kriegsminister. Das heißt, an erster Stelle müssten nach wie vor die bisherigen Titel stehen. Für eine dauerhafte Änderung bräuchte es ein Gesetz. Es gibt Republikaner im Kongress, die darauf drängen.

Trump ist das aber ohnehin egal. "Ich bin nicht sicher, ob wir das überhaupt benötigen", sagte er im Oval Office. Wieder mal testet er die Grenzen aus: Wie weit kann er als Präsident ohne den Kongress gehen?