Trump will G20-Gipfel 2026 in seinem Golfressort ausrichten

"Werden damit kein Geld verdienen"
Trump plant G20-Gipfel in einem seiner Golfresorts

Von dpa
06.09.2025 - 07:00 UhrLesedauer: 2 Min.
Vergrößern des Bildes
Donald Trump: Der Präsident will den G20-Gipfel im kommenden Jahr in einem seiner Golfresorts ausrichten. (Quelle: Mark Schiefelbein/dpa)
News folgen

In einem Golfresort von Donald Trump in den USA soll der G20-Gipfel 2026 ausgerichtet werden. Der Präsident kommt bei der Ankündigung sofort auf das Thema Geld zu sprechen.

Der G20-Gipfel 2026 wird nach Angaben von US-Präsident Donald Trump in Florida ausgerichtet – in einem seiner eigenen Golfresorts. Der Republikaner sagte bei der Ankündigung im Oval Office im Weißen Haus zugleich: "Wir werden damit kein Geld verdienen." Das Golfresort, in dem Trump tagen will, zählt zum Portfolio des Privatunternehmens Trump Organization. Trump hob hervor: Die Luxusanlage Doral bei Miami liege ganz in der Nähe eines Flughafens und sei "die beste Location" für den Gipfel im Dezember 2026.

Die "Washington Post" berichtete, dass Trump bereits in seiner ersten Amtszeit geplant haben soll, einen G7-Gipfel dort auszurichten. Damals hatte es demnach aber Kritik von vielen Seiten gegeben.

Trump machte zudem bekannt, dass er in diesem November nicht selbst zum G20-Gipfel nach Südafrika reisen werde. Stattdessen werde Vize-Präsident JD Vance teilnehmen. Der G20-Gipfel der Staats- und Regierungschefs findet in Johannesburg statt. Trump hatte sich eine Teilnahme in den vergangenen Monaten auch wegen politischer Meinungsverschiedenheiten mit dem Gastgeberland offengelassen.

Vergrößern des Bildes
Golfressort Doral: Der US-Präsident will dort den G20-Gipfel im kommenden Jahr ausrichten. (Quelle: Mark Newcombe/imago-images-bilder)

Der Gruppe der führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) gehören 19 Staaten sowie die Europäische und die Afrikanische Union an. Zu den Ländern zählen die großen westlichen Demokratien wie die USA, Deutschland und Großbritannien, aber auch autoritär geführte Staaten wie Russland, China und Saudi-Arabien.

Im Mai hatte Trump Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa bei dessen Besuch im Weißen Haus öffentlich vorgeführt. Bei einem Treffen im Oval Office überzog Trump seinen Gast mit dem unbelegten Vorwurf, dass Südafrika einen "Genozid" an weißen Bauern begehe. Fachleute widersprechen Trumps Darstellung eines angeblichen Völkermords.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
