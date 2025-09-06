"Er will unsere Stadt besetzen" Bizarrer Post: Trump kündigt Militäreinsatz in Chicago an

Mit dieser Fotomontage droht US-Präsident Trump Chicago: "Sie werden bald herausfinden, warum es KRIEGSministerium heißt". (Quelle: Screenshot/Truth Social @realDonaldTrump)

In Washington patrouillieren bereits bewaffnete Nationalgardisten, nun erhöht der Präsident den Druck auf Chicago. Die demokratisch regierte Metropole ist alarmiert.

Schon seit Wochen spricht US-Präsident Donald Trump davon, dass er die Nationalgarde nach Chicago entsenden könnte. Angeblich explodiert die Kriminalität in der drittgrößten Stadt der USA, behauptet Trump entgegen der offiziellen Kriminalstatistik. Nun hat Trump seine Drohungen gegen die demokratisch regierte Metropole verschärft – mit einem bizarren Post auf seiner eigenen Plattform "Truth Social".

Dort schrieb Trump am Samstag: "'Ich liebe den Geruch von Abschiebungen am Morgen...'". Der Satz ist ein abgewandeltes Zitat aus dem Antikriegsfilm "Apocalypse Now" aus dem Jahr 1979 über den Vietnamkrieg. Die Figur des faschistoiden US-Kommandeurs Bill Kilgore sagt in dem Film: "Ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen." Dazu postete Trump eine Fotomontage im Stil eines Filmposters, in der Trumps selbst als Bill Kilgore zu erkennen ist. Im Hintergrund sind Kampfhubschrauber über Chicago zu sehen.

Bürgermeister: "Müssen Chicago vor Donald Trump schützen"

Weiter schrieb Trump: "Chicago wird bald herausfinden, warum es KRIEGSministerium heißt". Damit bezog sich Trump auf die Umbenennung des Verteidigungsministeriums, die er am Freitag per Dekret angeordnet hatte. In der Hauptstadt Washington lässt Trump schon seit Wochen bewaffnete Nationalgardisten patrouillieren. Auch diese Maßnahme rechtfertigte Trump mit der angeblich ausufernden Kriminalität in der Hauptstadt. Kritiker befürchten, dass Trump immer mehr lokale Kompetenzen an sich reißen will, um seine Kontrolle über die USA auszuweiten.

In Chicago wurde Trumps Beitrag ernst genommen. "Die Drohungen des Präsidenten sind der Ehre unserer Nation unwürdig, aber die Realität ist, dass er unsere Stadt besetzen und unsere Verfassung brechen will", schrieb der Bürgermeister der Stadt, Brandon Johnson, auf der Plattform X. Weiter schrieb Johnson: "Wir müssen unsere Demokratie vor diesem Autoritarismus verteidigen, indem wir uns gegenseitig schützen und Chicago vor Donald Trump schützen."

Chicago sieht bei Waffengewalt Erfolge