Tech-CEOs danken Präsident für Führung Zuckerberg: Panne bei Dinner mit Trump

Von t-online , wan 07.09.2025 - 04:28 Uhr Lesedauer: 2 Min.

US-Präsident Donald Trump spricht während eines Abendessens im State Dinning Room des Weißen Hauses mit Facebook-Chef Mark Zuckerberg. (Quelle: Alex Brandon)

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sich bei einem Abendessen bei Donald Trump entschuldigt. Das sollte aber wohl niemand hören.

Bei einem Abendessen im Weißen Haus ist Facebook-Gründer Mark Zuckerberg eine Panne unterlaufen. US-Präsident Donald Trump hatte die Chefs der großen amerikanischen Tech-Konzerne zu einem Abendessen ins Weiße Haus geladen. Zuckerberg wurde nach den Investitionen seines Meta-Konzern gefragt und nannte die Zahl von 600 Milliarden US-Dollar.

Kurze Zeit später wandte er sich an Trump, offenbar nicht wissend, dass das Mikrofon noch offen war. "Sorry, ich war nicht bereit dafür", sagte er zu dem neben ihm sitzenden Präsidenten, "ich war nicht sicher, welche Zahl Sie hören wollten." Trump lachte und wiederholte es zu seiner Frau Melania.

Auch Microsoft-Gründer Bill Gates, Apple-Chef Tim Cook sowie Sam Altman, Chef von OpenAI, der Entwicklerfirma von ChatGPT, und viele weitere waren am Donnerstagabend (Ortszeit) dabei. "Die brillantesten Köpfe sind an diesem Tisch versammelt", sagte Trump laut US-Medien. "Das ist definitiv eine Gruppe mit hohem IQ."

Vertreter der wichtigsten Tech-Konzerne loben Trump

In Videos war zu hören, wie viele der Anwesenden Trump überschwänglich lobten. Der Präsident fragte Apple-CEO Tim Cook, wieviel seine Firma investieren wolle, und dieser antwortete: "600 Milliarden Dollar. Wir sind sehr stolz, dass wir das tun". Er dankte Trump für die Einladung: "Es ist unglaublich, mit allen hier, vor allem mit Ihnen, zusammenzusitzen“, sagte Cook.

Er bedankte sich bei Trump dafür, dass er Voraussetzungen geschaffen habe, dass Apple so große Investitionen in den USA machen könne. "Das sagt eine Menge über Ihren Fokus und ihre Führung und ihren Blick auf Innovationen", lobte der Apple-Chef Trump. "Ich möchte Ihnen auch dafür danken, dass Sie amerikanischen Firmen auf der ganzen Welt helfen", fuhr Cook sein Loblied fort. Er genieße es, mit der Trump-Regierung zusammenzuarbeiten. Sam Altman von OpenAI nannte Trump einen Präsidenten, der für Innovationen sei, und dankte ihm dafür.

Sundar Pichai von Google nannte 250 Millionen US-Dollar als Summe, die seine Firma investiere. Auch er dankte Trump "für seine Führung". Die gleichen Worte benutzte der Microsoft-Gründer Bill Gates.