Donald Trump ist beim Besuch des Finales der US Open in New York ausgebuht worden. Buhrufe und Pfiffe brandeten auf, als der im Stadion sitzende US-Präsident gezeigt wurde.

US-Präsident Donald Trump ist beim Besuch des Finales der US Open in New York ausgebuht worden. Als er am Sonntag während des Spiels zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz auf Großbildschirmen im Stadion gezeigt wurde, kam es zu Buhrufen und Pfiffen aus dem Publikum. Gleichzeitig war vereinzelt Applaus zu hören.

Schon bei seinem Eintreffen war Trump mit einer Mischung aus Applaus und Pfiffen begrüßt worden, die jedoch weitgehend von der im Stadion abgespielten Musik untergingen. Der 79-jährige Republikaner nahm in einer Loge Platz. Er erschien nicht allein, sondern mit einer großen Entourage, darunter auch seine Stabschefin Susi Wiles, der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Justizministerin Pam Bondi, Finanzminister Scott Bessent, Pressesprecherin Karoline Leavitt, Schwiegersohn Jared Kushner und Arabella Kushner. First Lady Melania Trump fehlte hingegen.

Das Match begann mit mehr als einer halben Stunde Verspätung, weil viele Zuschauer durch die verschärften Sicherheitskontrollen wegen Trumps Besuch aufgehalten wurden. Wie US-Medien berichten, mussten die Besucher des Finales in langen Schlangen vor den Eingängen des Arthur-Ashe-Stadions warten, weil die vielköpfige Kolonne des Präsidenten und die Sicherheitskräfte des Secret Service, die präsidiale Leibgarde, zunächst ihren Platz einnehmen mussten.

Alcaraz zeigt sich hocherfreut

Die Sicherheitsvorkehrungen bei einem Besuch des Präsidenten sind enorm. "Als Folge der Sicherheitsmaßnahmen, die gerade durchgeführt werden, und um zu gewährleisten, dass alle Besucher ihren Platz rechtzeitig einnehmen können, haben wir die Startzeit des Finales auf 14.30 Uhr amerikanischer Ostküstenzeit nach hinten verlegt", hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Veranstalter. Die Fans, die teilweise Tausende Dollar für ein Ticket bezahlt hatten, fanden die lange Wartezeit offenbar gar nicht gut.