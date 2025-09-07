Ansage an Fernsehsender Trump bei US-Open-Finale in New York ausgebuht

An den Bildschirmen im Land nicht zu sehen: Zuschauen buhen Präsident Trump im Arthur Ashe Stadium aus. (Quelle: IMAGO/COREY SIPKIN)

Donald Trump ist beim Besuch des Finales der US Open in New York ausgebuht worden. Buh-Rufe und Pfiffe brandeten auf, als der im Stadion sitzende US-Präsident gezeigt wurde.

US-Präsident Donald Trump ist beim Besuch des Finales der US Open in New York ausgebuht worden. Buh-Rufe und Pfiffe brandeten auf, als am Sonntag während des Spiels zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz der im Stadion sitzende Trump auf Großbildschirmen gezeigt wurde, gleichzeitig war vereinzelt Applaus zu hören.

Schon bei Trumps Eintreffen war dieser mit einer Mischung aus Applaus und Pfiffen begrüßt worden, die jedoch weitgehend von der im Stadion abgespielten Musik untergingen. Der 79-jährige Republikaner nahm in einer Loge Platz, er erschien nicht alleine, sondern mit einer großen Entourage. Darunter auch seine Stabschefin Susi Wiles, der US-Sondergesandte Steve Witkoff, Justizministerin Pam Bondi, Finanzminister Scott Bessent, Pressesprecherin Karoline Leavitt, Schwiegersohn Jared Kushner und Arabella Kushner. First Lady Melania Trump fehlte hingegen.

Das Match begann mit mehr als einer halben Stunde Verspätung, weil viele Zuschauer wegen Trumps Besuch in den verschärften Sicherheitskontrollen an den Eingängen festhingen. Wie US-Medien berichten, mussten die Besucher des Finales in langen Schlangen vor den Eingängen des Arthur-Ashe-Stadions warten, weil die Kolonne des Präsidenten mit seiner vielköpfigen Entourage und den Sicherheitskräften des Secret Service, der präsidialen Leibgarde, zunächst ihren Platz einnehmen musste.

Alcaraz zeigt sich hocherfreut

Die Sicherheitsvorkehrungen bei einem Besuch des Präsidenten sind enorm. "Als Folge der Sicherheitsmaßnahmen, die gerade durchgeführt werden, und um zu gewähren, dass alle Besucher ihren Platz rechtzeitig einnehmen können, haben wir die Startzeit des Finales auf 14.30 Uhr amerikanischer Ostküstenzeit nach hinten verlegt", hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Veranstalter. Die Fans, die zum Teil tausende Dollar für ein Ticket bezahlt hatten, fanden die lange Wartezeit offenbar gar nicht gut.