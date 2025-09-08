Trump unter Druck Demokraten veröffentlichen pikantes Schreiben

Moralwächter Trump: Der US-Präsident spricht vor der Kommission für Religionsfreiheit in Washington, D.C. (Quelle: IMAGO/JIM LO SCALZO)

Donald Trump behauptet nach wie vor, er habe nichts mit dem Fall Epstein zu tun. Doch nun veröffentlichen die Demokraten ein Dokument, das dem offenbar widerspricht.

Die US-Demokraten haben den angeblichen Geburtstagsgruß von Donald Trump an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bei X veröffentlicht, was den US-Präsidenten unter Druck setzen dürfte.

Der Brief zeigt die Konturen einer Frau und darin einen fiktiven Dialog zwischen "Donald" und "Jeffrey" zum 50. Geburtstag Epsteins. "Ein Freund ist etwas Wunderbares", heißt es darin. "Alles Gute zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein." Trumps Unterschrift prangt an der Stelle des Schamhaars. Unklar ist, ob das Dokument echt ist. Auch die US-Zeitung "Wall Street Journal" veröffentlichte das Bild.

Video | Epstein-Affäre: Diese Partyszenen bringen Trump in Bedrängnis Player wird geladen Quelle: t-online

Donald Trump bestreitet, Urheber zu sein. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt reagierte wenig später auf X und wies die Berichterstattung der Zeitung als "falsch" zurück. "Wie ich immer gesagt habe, ist es ganz klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und auch nicht unterschrieben hat", betonte sie und kündigte weitere Schritte vor Gericht an.

Der Präsident weist seit Längerem von sich, eine frühere Freundschaft zu Epstein gepflegt zu haben. Der Sexualstraftäter war 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden worden. Dem reichen Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben.

Für den republikanischen Präsidenten kommt damit mit einem Schlag ein für ihn unliebsames Thema wieder zurück. Seit Wochen hatte er versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen. Er hatte Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abgewehrt – obwohl er das im Wahlkampf noch versprochen hatte.

Trump: "Ich zeichne keine Bilder von Frauen"