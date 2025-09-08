Trump unter Druck Demokraten veröffentlichen pikantes Schreiben

Von afp , dpa , cc Aktualisiert am 09.09.2025 - 00:57 Uhr

Moralwächter Trump: Der US-Präsident spricht vor der Kommission für Religionsfreiheit in Washington, D.C.



Donald Trump behauptet nach wie vor, er habe nichts mit dem Fall Epstein zu tun. Doch nun veröffentlichen die Demokraten ein Dokument, das dem offenbar widerspricht.

Die US-Demokraten haben eine Kopie eines angeblichen Geburtstagsgrußes vom US-Präsidenten an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bei X veröffentlicht, der den US-Präsidenten unter Druck setzen dürfte.

Der Brief zeigt die Konturen einer Frau und darin einen fiktiven Dialog zwischen "Donald" und "Jeffrey" zum 50. Geburtstag Epsteins. "Ein Freund ist etwas Wunderbares", heißt es darin. "Alles Gute zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein." Trumps Unterschrift prangt an der Stelle des Schamhaars. Darunter ist Trumps Unterschrift zu sehen, wobei unklar ist, ob diese echt ist. Auch die US-Zeitung "Wall Street Journal" veröffentlichte die Kopie.

Donald Trump bestreitet, Urheber zu sein. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt reagierte wenig später auf X und wies die Berichterstattung der Zeitung als "falsch" zurück. "Wie ich immer gesagt habe, ist es ganz klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und auch nicht unterschrieben hat", betonte sie und kündigte weitere Schritte vor Gericht an.

Der Präsident weist seit Längerem von sich, eine frühere Freundschaft zu Epstein gepflegt zu haben. Der Sexualstraftäter war 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden worden. Dem reichen Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben.

Für den republikanischen Präsidenten kommt damit mit einem Schlag ein für ihn unliebsames Thema wieder zurück. Seit Wochen hatte er versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen und er hatte Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abgewehrt – obwohl er das im Wahlkampf noch versprochen hatte.

Trump: "Ich zeichne keine Bilder von Frauen"

Das "Wall Street Journal" hatte Mitte Juli exklusiv über das Schreiben, das Teil eines Albums mit vielen Geburtstagswünschen gewesen sein soll, berichtet. Das Album soll zu Epsteins Geburtstag im Jahr 2003 angefertigt worden sein. Die Zeitung hatte sich auf Einblick in Dokumente berufen. Das Album wurde damals nicht veröffentlicht, ebenso nicht der Originalbrief. Am Montag (Ortszeit) veröffentlichte die Zeitung nun ein Foto des angeblichen Trump-Briefs.

Der Präsident hatte das "Wall Street Journal" nach dem Bericht vom Juli verklagt, er fordert Schadenersatz in Höhe von mindestens zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro). Die Zeitung gehört dem Medienmogul Rupert Murdoch, der auch Trumps Haussender Fox News betreibt.