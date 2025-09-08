Trump unter Druck Demokraten veröffentlichen pikantes Schreiben
Donald Trump behauptet nach wie vor, er habe nichts mit dem Fall Epstein zu tun. Doch nun veröffentlichen die Demokraten ein Dokument, das dem offenbar widerspricht.
Die US-Demokraten haben eine Kopie eines angeblichen Geburtstagsgrußes vom US-Präsidenten an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein bei X veröffentlicht, der den US-Präsidenten unter Druck setzen dürfte.
Der Brief zeigt die Konturen einer Frau und darin einen fiktiven Dialog zwischen "Donald" und "Jeffrey" zum 50. Geburtstag Epsteins. "Ein Freund ist etwas Wunderbares", heißt es darin. "Alles Gute zum Geburtstag – und möge jeder Tag ein weiteres wundervolles Geheimnis sein." Trumps Unterschrift prangt an der Stelle des Schamhaars. Darunter ist Trumps Unterschrift zu sehen, wobei unklar ist, ob diese echt ist. Auch die US-Zeitung "Wall Street Journal" veröffentlichte die Kopie.
Donald Trump bestreitet, Urheber zu sein. Trumps Sprecherin Karoline Leavitt reagierte wenig später auf X und wies die Berichterstattung der Zeitung als "falsch" zurück. "Wie ich immer gesagt habe, ist es ganz klar, dass Präsident Trump dieses Bild nicht gezeichnet und auch nicht unterschrieben hat", betonte sie und kündigte weitere Schritte vor Gericht an.
Der Präsident weist seit Längerem von sich, eine frühere Freundschaft zu Epstein gepflegt zu haben. Der Sexualstraftäter war 2019 tot in seiner Gefängniszelle in Manhattan aufgefunden worden. Dem reichen Investmentbanker wurde vorgeworfen, zahlreiche Mädchen und junge Frauen missbraucht und an Prominente weitergereicht zu haben.
Für den republikanischen Präsidenten kommt damit mit einem Schlag ein für ihn unliebsames Thema wieder zurück. Seit Wochen hatte er versucht, die Epstein-Affäre ruhen zu lassen und er hatte Forderungen, alle Unterlagen in dem Fall offenzulegen, abgewehrt – obwohl er das im Wahlkampf noch versprochen hatte.
Trump: "Ich zeichne keine Bilder von Frauen"
Das "Wall Street Journal" hatte Mitte Juli exklusiv über das Schreiben, das Teil eines Albums mit vielen Geburtstagswünschen gewesen sein soll, berichtet. Das Album soll zu Epsteins Geburtstag im Jahr 2003 angefertigt worden sein. Die Zeitung hatte sich auf Einblick in Dokumente berufen. Das Album wurde damals nicht veröffentlicht, ebenso nicht der Originalbrief. Am Montag (Ortszeit) veröffentlichte die Zeitung nun ein Foto des angeblichen Trump-Briefs.
Der Präsident hatte das "Wall Street Journal" nach dem Bericht vom Juli verklagt, er fordert Schadenersatz in Höhe von mindestens zehn Milliarden Dollar (rund 8,5 Milliarden Euro). Die Zeitung gehört dem Medienmogul Rupert Murdoch, der auch Trumps Haussender Fox News betreibt.
Die Zeitung hatte in ihrem Artikel Trump mit den Worten zitiert: "Das ist gefälscht. Es ist ein Falschbericht des 'Wall Street Journals'". Und weiter wurde der US-Präsident zitiert: "Ich zeichne keine Bilder von Frauen". Und: "Es ist nicht meine Sprache. Es sind nicht meine Worte."
Fall Epstein sorgt in den USA für wilde Spekulationen
Robert Garcia, Mitglied der Demokraten in dem Ausschuss, schrieb auf X, dass die Demokraten in dem Gremium gerade das "Epstein-Geburtstagsbuch" und weitere Dokumente aus dem Nachlass des Verstorbenen erhalten hätten. Bei dem Buch handelt es sich um eine Sammlung von Geburtsgrüßen von Prominenten, die Epsteins langjährige Partnerin und Assistentin Ghislaine Maxwell, dem Investmentbanker zu dessen 50. Geburtstag geschenkt habe.
Finanzier Epstein, der über viele Jahre systematisch Minderjährige missbraucht hatte, beging 2019 mit 66 Jahren in seiner Gefängniszelle nach offiziellen Angaben Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte sein Tod für wilde Spekulationen, weil er beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Prominente und Milliardäre gingen bei ihm ein und aus – auch Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Party-Videos belegen.
Eine Reihe von Trump-Anhängern hatten sich im Sommer zunächst empört geäußert, weil seine Regierung nicht wie versprochen Licht in die Affäre gebracht und eine angebliche Kundenliste Epsteins veröffentlicht hatte. Nach dem Artikel des "Wall Street Journal" stellten sich allerdings viele der Kritiker wieder hinter den Präsidenten. Insofern ist unklar, ob die Demokraten von dem Schritt profitieren können, zumal der Inhalt des Schreibens bereits bekannt war.
Epstein verfügte mutmaßlich über eine "Kundenliste"
Derzeit beschäftigt sich ein Ausschuss des US-Kongresses mit den Vorgängen. Das House Oversight Comitee (Ausschuss für Aufsicht und Rechenschaft) besitzt weitgehende Befugnisse. Es darf sämtliche bundesstaatliche Aktivitäten überwachen - und tut dies seit geraumer Zeit auch im Fall der Untersuchung des Falles Epsteins. Diese war von der Trump-Regierung angestoßen worden, hatte allerdings bereits für viel Unmut bei der Opposition, aber auch unter Trumps MAGA-Anhängern geführt.
Der Ausschuss darf etwa brisante Dokumente einfordern, die im Zuge der Bundes-Untersuchung gesichtet werden, wie nun geschehen. Eines dieser Dokumente ist die sogenannte "Kundenliste" Jeffrey Epsteins. Lange war nicht klar, ob eine solche wirklich existiert und welche Namen darauf stehen. Vermutet wird, dass auf der Liste hochrangige Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft stehen. Als die Demokraten noch an der Macht waren, hatten die MAGA-Anhänger vehement die Herausgabe der Liste gefordert.
Trump hält häusliche Gewalt nicht für ein "Verbrechen"
Im Februar sprach die damals gerade ins Amt berufene Bundesjustizministerin Pam Bondi davon, die Liste gesehen zu haben. "Sie liegt auf meinem Schreibtisch", sagte die Trump-Vertraute. Im Mai behauptete Bondi dann allerdings, sie wisse nichts von einer solchen Liste. Das hatte für erhebliche Aufregung im Trump-Lager gesorgt.
Trump selbst sorgte derweil am Montag mit einem Auftritt im Bibel-Museum in Washington, D.C. für Empörung. Der Präsident lobte sich in einer Rede überschwänglich dafür, die Kriminalitätsraten in der Hauptstadt signifikant gesenkt zu haben. Er machte dabei nachweislich falsche Behauptungen und präsentierte falsche Zahlen, wie die "New York Times" berichtet.
Seinen Kritikern warf Trump vor, die Kriminalitätsstatistik aufzubauschen. Dabei verharmloste er auch häusliche Gewalt. "Solche Dinge passieren halt Zuhause; sie nennen das dann 'Gewalt'. Sie tun einfach alles dafür, etwas zu finden. Wenn ein Mann einen kleinen Streit mit seiner Frau hat, dann sagen sie gleich, dass es sich um ein Verbrechen handelt".
