Das jüngste bizarre Kapitel: Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, behauptete, Trump sei ein FBI-Informant gewesen, der gegen Epstein ausgepackt hätte. Dies sei außerdem ein allgemein und lange bekannter Fakt. Johnsons Erzählung ist eine Wendung, die selbst unter einigen sonst gefügigen Republikanern für Kopfschütteln sorgte.

Doch je lauter und absurder diese Verteidigungen für Trump werden, desto mehr zeigt sich: Die sogenannten Epstein-Files brennen lichterloh und der Feuerschein der brisanten Akten wirft immer dunklere Schatten auf den Präsidenten. Brisant sind sie für Trump nicht nur wegen eines im besten Fall fragwürdigen Briefes – sondern vor allem wegen seiner ständigen Leugnungen.

Erst existierte der Brief angeblich nicht, dann war die Unterschrift gefälscht, dann wiederum sollten die Akten weitgehend geheim bleiben. Obwohl Trump und die MAGA-Republikaner einen Großteil seines Wahlkampfes damit bestritten hatten, zu versprechen, die angeblich von den Demokraten zurückgehaltenen Epstein-Akten zu veröffentlichen.

Nun steht Trump da, erneut überführt, erneut beim Lügen ertappt. Und mit jeder Enthüllung argwöhnen mehr und mehr Menschen: Wer so hartnäckig dementiert, hat doch womöglich mehr zu verlieren als bloß sein Gesicht. Die Unruhe und Unzufriedenheit bei den eigenen Anhängern ist bereits seit Wochen zu beobachten.

Ein System der Schweigekartelle

Beweisen Trumps mutmaßliche Zeichnung und seine Unterschrift einen Straftatbestand? Nein. Weder die Erwähnung in Epsteins Akten noch diese Geburtstagsnotiz sind Belege für ein Verbrechen. Aber der Umgang damit offenbart ein Muster: Es ist abermals die reflexhafte Verdrehung der Wahrheit und das gezielte Ausbremsen echter Aufklärung. Denn um die müsste es auch ganz unabhängig von Trump gehen.

Das vielfach sexistische Geburtstagsbuch von noch vielen weiteren Gratulanten und die Epstein-Akten insgesamt sind mehr als nur ein schmutziges und anrüchiges Relikt aus der Vergangenheit: Die Dokumente zeugen von einer Selbstverständlichkeit des Machtmissbrauchs, von Schweigekartellen und elitären Netzwerken, von denen Trump behauptet, er habe nie etwas mit ihnen zu tun gehabt – oder er habe schon vor langer Zeit mit ihnen gebrochen. Darin finden sich viele Namen, von Ex-Präsident Bill Clinton bis hin zum US-Investor Leon Black.