Explosive neue Debatte Die Epstein-Akten brennen lichterloh
Erneut steht der amerikanische Präsident aufgrund der sogenannten Epstein-Akten im grellen Scheinwerferlicht. Trump leugnet und klagt. Doch wie lange funktionieren seine Schutzbehauptungen noch?
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Diese Geschichte lässt Donald Trump nicht los – egal, wie oft er sie dementiert. Erneut geht es um jene kryptische Geburtstagsbotschaft an Jeffrey Epstein, versehen mit einer groben Zeichnung eines nackten, weiblichen Körpers und seiner typisch krakeligen "Donald"-Unterschrift. Der seismografische Stil von Trumps Signatur passt zu dem politischen Beben, welches das Weiße Haus und ganz Washington abermals erschüttert.
Jener Brief von Trump, der Teil eines Geburtstagsalbums für den verstorbenen Sexualstraftäter Epstein gewesen sein soll, wurde von den Anwälten des Präsidenten lange als "Fake" und "Demokraten-Hoax", also als Falschmeldung, abgetan. Das "Wall Street Journal" hatte bereits vor mehreren Wochen exklusiv über die Existenz der Zeichnung berichtet – Trump reagierte mit Klagen und der Behauptung, der Brief existiere nicht.
Nun aber liegt das pikante Geburtstagsbuch aus Epsteins Nachlass dem US-Kongress vor, überlassen von Epsteins Anwälten. Die Demokraten des zuständigen Ausschusses veröffentlichten es umgehend. Seine offensichtliche Existenz belegt die Unterschrift Donald Trumps, die jener auffallend gleicht, die er in den 1990er- und frühen 2000er-Jahren nutzte. Mehrere Medien veröffentlichten Abgleiche mit anderen Trump-Unterschriften. Weil die Authentizität inzwischen für jeden ersichtlich ist, wirken die Dementis des Präsidenten zunehmend fadenscheinig.
In einem weiteren Beitrag in dem Geburtstagsbuch ist ein Foto zu sehen, auf dem Epstein gemeinsam mit anderen einen übergroßen Scheck hochhält. Darunter lobt der Verfasser Jeffreys "frühes Talent Geld + Frauen", weil er offenbar eine Frau für 22.500 Dollar an Donald Trump verkauft haben soll. Was es damit auf sich haben soll, ist bislang nicht bekannt.
Trumps Verteidiger im Panikmodus
Auffällig ist, wie sehr sich jetzt auch Trumps engste Gefolgsleute in die Bresche werfen müssen. Karoline Leavitt, seine Pressesprecherin, tut dies ohnehin. Sie erklärte wiederholt, Trump habe "diese Zeichnung nicht angefertigt und nicht unterschrieben". Auch Trumps Vizepräsident JD Vance meldete sich, und schrieb von einem "Fake-Skandal" der Demokraten, um Trump zu diffamieren. Niemand würde den "Scheißdreck" glauben, so Vance auf der Plattform X.
Das jüngste bizarre Kapitel: Der republikanische Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, behauptete, Trump sei ein FBI-Informant gewesen, der gegen Epstein ausgepackt hätte. Dies sei außerdem ein allgemein und lange bekannter Fakt. Johnsons Erzählung ist eine Wendung, die selbst unter einigen sonst gefügigen Republikanern für Kopfschütteln sorgte.
Doch je lauter und absurder diese Verteidigungen für Trump werden, desto mehr zeigt sich: Die sogenannten Epstein-Files brennen lichterloh und der Feuerschein der brisanten Akten wirft immer dunklere Schatten auf den Präsidenten. Brisant sind sie für Trump nicht nur wegen eines im besten Fall fragwürdigen Briefes – sondern vor allem wegen seiner ständigen Leugnungen.
Erst existierte der Brief angeblich nicht, dann war die Unterschrift gefälscht, dann wiederum sollten die Akten weitgehend geheim bleiben. Obwohl Trump und die MAGA-Republikaner einen Großteil seines Wahlkampfes damit bestritten hatten, zu versprechen, die angeblich von den Demokraten zurückgehaltenen Epstein-Akten zu veröffentlichen.
Nun steht Trump da, erneut überführt, erneut beim Lügen ertappt. Und mit jeder Enthüllung argwöhnen mehr und mehr Menschen: Wer so hartnäckig dementiert, hat doch womöglich mehr zu verlieren als bloß sein Gesicht. Die Unruhe und Unzufriedenheit bei den eigenen Anhängern ist bereits seit Wochen zu beobachten.
Ein System der Schweigekartelle
Beweisen Trumps mutmaßliche Zeichnung und seine Unterschrift einen Straftatbestand? Nein. Weder die Erwähnung in Epsteins Akten noch diese Geburtstagsnotiz sind Belege für ein Verbrechen. Aber der Umgang damit offenbart ein Muster: Es ist abermals die reflexhafte Verdrehung der Wahrheit und das gezielte Ausbremsen echter Aufklärung. Denn um die müsste es auch ganz unabhängig von Trump gehen.
Das vielfach sexistische Geburtstagsbuch von noch vielen weiteren Gratulanten und die Epstein-Akten insgesamt sind mehr als nur ein schmutziges und anrüchiges Relikt aus der Vergangenheit: Die Dokumente zeugen von einer Selbstverständlichkeit des Machtmissbrauchs, von Schweigekartellen und elitären Netzwerken, von denen Trump behauptet, er habe nie etwas mit ihnen zu tun gehabt – oder er habe schon vor langer Zeit mit ihnen gebrochen. Darin finden sich viele Namen, von Ex-Präsident Bill Clinton bis hin zum US-Investor Leon Black.
Doch nur einer sitzt aktuell im Weißen Haus. Genau deshalb und weil man es den vielen Opfern Epsteins schuldig ist, müsste der Wille zur Aufklärung jetzt die Pflicht sein. Doch der Fall Epstein und Donald Trumps mögliche Rolle darin befinden sich längst im parteipolitischen Sumpf. Während Opfer von Epsteins Missbrauch vergangene Woche verzweifelt nach Transparenz riefen, nennt Trump die Ermittlungen "politisch motivierten Unsinn". Er taktiert mit dem Schicksal der Opfer, indem er seine Justizministerin die Ermittlungen weiter blockieren lässt.
Trump hat schon viele Skandale politisch überlebt, über die andere gestürzt wären. Vielleicht ist es auch dieses Mal so. Aber beim Fall Epstein geht es um mehr: um verschworene Netzwerker, die Jahrzehnte voller hochproblematischer Geheimnisse offenkundig am liebsten für immer unter Verschluss halten würden. Der anhaltende, öffentliche Druck ist wichtig, denn jede weitere Verzögerung schützt Täter statt Opfer.
