"Einseitiger Akt der Abrüstung"
USA beenden Kooperation im Kampf gegen Desinformation

Von t-online
Aktualisiert am 09.09.2025 - 11:30 UhrLesedauer: 2 Min.
Wladimir Putin und Donald Trump begrüßen sich zum Alaska-Gipfel.Vergrößern des Bildes
Wladimir Putin und Donald Trump begrüßen sich zum Alaska-Gipfel im August (Archivbild): Die USA beenden die Finanzierung im Kampf gegen Desinformationskampagnen. (Quelle: Sergey Bobylev/imago-images-bilder)
Unter Joe Biden vereinbarten die USA und europäische Staaten, gemeinsam gegen Desinformation feindlicher Staaten vorzugehen. Die Trump-Regierung schiebt dem nun einen Riegel vor.

Die US-Regierung hat ihre europäischen Partner über ein abruptes Ende gemeinsamer Projekte zur Bekämpfung von Desinformationskampagnen aus Staaten wie Russland, China und dem Iran informiert. Wie die "Financial Times" am Montag unter Berufung auf drei europäische Beamte berichtete, kündigte das US-Außenministerium vergangene Woche die Beendigung von Absichtserklärungen an, die unter der Biden-Regierung geschlossen worden waren.

Diese Vereinbarungen waren Teil einer Initiative des Global Engagement Center (GEC), einer Behörde des US-Außenministeriums, die gezielt gegen Desinformation durch feindliche Staaten und Terrorgruppen im Ausland vorgehen sollte. In den vergangenen Jahren hatte sich das Zentrum unter anderem auf die systematische Verbreitung manipulativer Inhalte durch russische Staatsmedien konzentriert.

"Informationskriegsführung ist eine Realität unserer Zeit"

Der Schritt folgt auf eine Reihe von Maßnahmen der Trump-Regierung, die mehrere Institutionen zur Sicherung der Wahlintegrität und zur Abwehr ausländischer Einflussnahme aufgelöst hat. Das GEC war bereits im Dezember geschlossen worden, nachdem republikanische Abgeordnete im Kongress eine Verlängerung des Mandats blockiert hatten. Eine kurzzeitig eingerichtete Nachfolgeeinheit im Außenministerium wurde im April ebenfalls wieder eingestellt.

James Rubin, bis Dezember Leiter des GEC, bezeichnete den Rückzug im Gespräch mit der "Financial Times" als einen "einseitigen Akt der Abrüstung" im Informationskrieg mit Russland und China. "Informationskriegsführung ist eine Realität unserer Zeit, und Künstliche Intelligenz wird die Risiken nur vervielfachen", warnte Rubin. Er wies zudem den Vorwurf zurück, das Zentrum habe Zensur betrieben.

Trump-Beamter: "Blamabel ineffektiv"

Darren Beattie, amtierender Unterstaatssekretär für öffentliche Diplomatie im Außenministerium, verteidigte die Entscheidung hingegen deutlich: "Nicht nur haben wir ein einzelnes Projekt gestoppt – wir waren stolz darauf, das gesamte GEC zu beenden." Die Arbeit des Zentrums sei "zutiefst unvereinbar" mit der Haltung der Trump-Regierung zur Meinungsfreiheit gewesen und darüber hinaus "blamabel ineffektiv".

Rund 22 Staaten in Europa und Afrika hatten im vergangenen Jahr entsprechende Abkommen mit den USA geschlossen, so Rubin. Ziel war es, ein gemeinsames Bedrohungsverständnis zu schaffen und abgestimmte Reaktionen auf staatlich gelenkte Manipulationskampagnen zu entwickeln.

Die Entscheidung zur Beendigung der Abkommen wurde zuerst von dem US-amerikanischen Medium "The Atlantic" öffentlich gemacht.

Themen
