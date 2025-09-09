Drohnen, KI, kugelsichere Tafeln US-Schulen geben Milliarden für Sicherheitsmaßnahmen aus

Polizisten ermitteln in Chicago, nachdem zwei Schüler erschossen wurden (Archivbild): Immer wieder kommt es an US-Schulen zu Amokläufen. (Quelle: IMAGO/Terrence Antonio James/imago)

Regelmäßig kommt es an Schulen in den USA zu Amokläufen, zuletzt in Minneapolis. Schulen investieren derweil Milliarden in Sicherheitsmaßnahmen. Ihre Wirksamkeit ist umstritten.

Ende August ist es einmal mehr passiert: Zu Beginn des neuen Schuljahres näherte sich ein bewaffneter Mann dem Kirchengebäude einer katholischen Schule in Minneapolis und begann, durch die Fenster zu schießen. Zwei Kinder starben, 17 weitere Menschen wurden verletzt. Es ist nur ein Beispiel von insgesamt mehr als 400 Fällen von Waffengewalt an US-Schulen, die die "Washington Post" seit dem Amoklauf an der Columbine High School 1999 gezählt hat. Seit 2018 sind die Fälle demnach stark angestiegen.

Unterdessen investieren Schulen in den Vereinigten Staaten immer mehr Geld in Sicherheitsmaßnahmen. Die Branche soll laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Omdia, über die die Rundfunkanstalt NPR berichtet, mittlerweile auf einen Wert von rund vier Milliarden US-Dollar angewachsen sein. 2021 gaben Schulen demnach noch rund 3,1 Milliarden US-Dollar aus, 2017 taxierte das Unternehmen den Wert des Industriezweigs auf 2,7 Milliarden US-Dollar.

Drohnen, Kameraüberwachung, kugelsichere Tafeln

Die Entwicklungen der Branche sind vielfältig. Drohnen, kugelsichere Tafeln, Erste-Hilfe-Kits oder Schutzräume gehören zu den in den vergangenen Jahren entwickelten Innovationen. Einige der beteiligten Unternehmen stellten dem NPR-Bericht zufolge ursprünglich Ausrüstung für Feuerwehren, Rettungssanitäter oder Behörden her. Mittlerweile habe der Schulsicherheitssektor jedoch in manchen Fällen die Mehrheit des Geschäfts übernommen.

Insbesondere von Künstlicher Intelligenz gesteuerte Kameraüberwachung scheint aktuell gefragt zu sein. So berichtet der Fernsehsender CBS von der Firma ZeroEyes, die mittels KI Überwachungsbilder auswertet und auf sichtbare Waffen untersucht. Der Dienst soll verhindern, dass Hinweise auf einen bevorstehenden Amoklauf übersehen werden. ZeroEyes bietet das Programm demnach für mehrere Zehntausend Dollar im Jahr an. Versteckte Waffen könne die KI jedoch nicht erkennen.