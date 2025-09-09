Drohnen, KI, kugelsichere Tafeln US-Schulen geben Milliarden für Sicherheitsmaßnahmen aus
Regelmäßig kommt es an Schulen in den USA zu Amokläufen, zuletzt in Minneapolis. Schulen investieren derweil Milliarden in Sicherheitsmaßnahmen. Ihre Wirksamkeit ist umstritten.
Ende August ist es einmal mehr passiert: Zu Beginn des neuen Schuljahres näherte sich ein bewaffneter Mann dem Kirchengebäude einer katholischen Schule in Minneapolis und begann, durch die Fenster zu schießen. Zwei Kinder starben, 17 weitere Menschen wurden verletzt. Es ist nur ein Beispiel von insgesamt mehr als 400 Fällen von Waffengewalt an US-Schulen, die die "Washington Post" seit dem Amoklauf an der Columbine High School 1999 gezählt hat. Seit 2018 sind die Fälle demnach stark angestiegen.
Unterdessen investieren Schulen in den Vereinigten Staaten immer mehr Geld in Sicherheitsmaßnahmen. Die Branche soll laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens Omdia, über die die Rundfunkanstalt NPR berichtet, mittlerweile auf einen Wert von rund vier Milliarden US-Dollar angewachsen sein. 2021 gaben Schulen demnach noch rund 3,1 Milliarden US-Dollar aus, 2017 taxierte das Unternehmen den Wert des Industriezweigs auf 2,7 Milliarden US-Dollar.
Drohnen, Kameraüberwachung, kugelsichere Tafeln
Die Entwicklungen der Branche sind vielfältig. Drohnen, kugelsichere Tafeln, Erste-Hilfe-Kits oder Schutzräume gehören zu den in den vergangenen Jahren entwickelten Innovationen. Einige der beteiligten Unternehmen stellten dem NPR-Bericht zufolge ursprünglich Ausrüstung für Feuerwehren, Rettungssanitäter oder Behörden her. Mittlerweile habe der Schulsicherheitssektor jedoch in manchen Fällen die Mehrheit des Geschäfts übernommen.
Insbesondere von Künstlicher Intelligenz gesteuerte Kameraüberwachung scheint aktuell gefragt zu sein. So berichtet der Fernsehsender CBS von der Firma ZeroEyes, die mittels KI Überwachungsbilder auswertet und auf sichtbare Waffen untersucht. Der Dienst soll verhindern, dass Hinweise auf einen bevorstehenden Amoklauf übersehen werden. ZeroEyes bietet das Programm demnach für mehrere Zehntausend Dollar im Jahr an. Versteckte Waffen könne die KI jedoch nicht erkennen.
NPR berichtet derweil von Drohnen, die auf der National School Safety Conference in Texas vorgestellt wurden. Im Falle einer Schießerei sollen Piloten aus der Ferne die in der Schule untergebrachten Drohnen auf den Schützen zusteuern. Diese können dann Kugeln mit Reizgas abfeuern oder die Drohnen auf den Schützen zurasen lassen, um ihn außer Gefecht zu setzen.
"Keinerlei Belege" für Wirksamkeit der Maßnahmen
Ob die Investitionen sinnvoll sind, bleibt dabei jedoch fraglich. Sonali Rajan, Senior Director der Forschungsabteilung von Everytown for Gun Safety sagte NPR: "Die Branche für Sicherheit und Schutz an Schulen ist in den letzten zehn Jahren rasant gewachsen." Ihre Organisation setzt sich für strengere Waffengesetze ein. "Die Herausforderung besteht derzeit darin, dass es für die Wirksamkeit der meisten dieser Sicherheitsprodukte für Schulen keinerlei Belege gibt."
Ohnehin kritisieren Experten, dass Investitionen in emotionale Unterstützung und psychologische Betreuungsangebote sinnvoller seien, um Waffengewalt an Schulen zu verhindern. Bei den meisten Amokläufern handele es sich nämlich um aktive oder ehemalige Schüler. So erklärte Jillian Peterson vom Violence Prevention Project Research Center an der Hamline University, dass es vor allem zwei Gründe gebe, die junge Menschen von ihren Amokplänen abhielten: Schwierigkeiten beim Kauf von Waffen und psychologische Hilfen in einer Krisensituation.
"Wir geben Milliarden von Dollar aus, die für psychologische Betreuung oder Berater verwendet werden könnten, also für all die Dinge, von denen wir wissen, dass sie Inklusion fördern", sagte Peterson dem Sender NPR.
