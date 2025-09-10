"Blut klebt an ihren Händen" So nutzt Trump den Tod einer Ukrainerin aus

Von dpa 10.09.2025 - 04:17 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein undatiertes Foto vom Instagram-Profil der Ukrainerin Irina Zarutska. (Quelle: Irina Zarutska via AP)

Der Tod einer Ukrainerin schockiert die USA. Doch der abscheuliche Mord kommt der US-Regierung offenbar nicht ungelegen. Trump nutzt den Fall bereits aus.

Es sind schwer erträgliche Bilder: Seit einigen Tagen fluten Anhänger von US-Präsident Donald Trump das Internet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera. Sie zeigen, wie eine junge Frau in einer Straßenbahn von einem Mann hinterrücks erstochen wird. Trump legitimiert mit dem Vorfall in der Stadt Charlotte in North Carolina sein Vorgehen gegen Chicago, Washington und andere Hochburgen der Demokratischen Partei.

"Es ist buchstäblich zu sehen, wie das Blut dieser unschuldigen Frau von der Klinge des Mörders tropft, und jetzt klebt ihr Blut an den Händen der Demokraten, die sich weigern, böse Menschen ins Gefängnis zu stecken", schreibt Trump in seinem Onlinedienst Truth Social.

Das Opfer: Die 23-jährige Ukrainerin Iryna Zarutska, die 2022 mit ihrer Familie vor dem russischen Angriffskrieg in die USA geflüchtet war. Der mutmaßliche Täter: Decarlos Brown, ein 34-jähriger Schwarzer mit einem längeren Vorstrafenregister. Unter anderem wegen bewaffneten Raubüberfalls hatte er laut US-Medien acht Jahre im Gefängnis gesessen.

Ein verstört wirkender Schwarzer mit Rastalocken und Tattoos

Das Opfer-Täter-Bild, das Trumps Anhänger verbreiten, ist vielsagend: Eine hübsche junge Frau mit großen dunklen Augen und blondgefärbten Haaren neben dem Steckbrief eines verstört blickenden Schwarzen mit Rastalocken und Tattoos. Auf einigen Bildern, die womöglich mit Künstlicher Intelligenz nachbearbeitet sind, erinnert die Ukrainerin an Marilyn Monroe.

"North Carolina und jeder andere Bundesstaat brauchen Gesetz und Ordnung," schrieb Trump, "und nur die Republikaner werden das liefern!" Bereits vor der Tötung der Ukrainerin hatte Trump Chicago als "gefährlichste Stadt der Welt" bezeichnet und angekündigt, gegen die angeblich grassierende Kriminalität vorzugehen. Die Einwanderungspolizei ICE geht dort inzwischen mit Sturmhauben maskiert in einer sogenannten "Blitz"-Operation gegen Migranten vor.

In der Hauptstadt Washington ist seit fast einem Monat die Nationalgarde im Einsatz, die mit Schnellfeuergewehren bewaffneten Soldaten patrouillieren in der Innenstadt und an Bahnhöfen. Auch in Los Angeles hatte Trump nach Protesten gegen seine Einwanderungspolitik Soldaten eingesetzt.

