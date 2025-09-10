Newsblog zur US-Politik FBI nach Kirk-Attentat: Haben Scharfschützengewehr gefunden



Der Trump-Unterstützer Charlie Kirk ist erschossen worden. Das FBI hat wohl die Tatwaffe gefunden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 11. September

Das FBI hat nach dem Mord an Charlie Kirk die Tatwaffe in einem Wald gefunden. Es handle sich um ein Scharfschützengewehr. Das erklärte FBI-Agent Robert Bohls bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.

Auf den Täter habe man viele Hinweise erhalten, ihn aber noch nicht gefasst. Unter anderem gebe es Videomaterial von der Ankunft des Täters am Gelände. Es handle sich um einen jungen Mann im College-Alter, also etwa zwischen 18 Jahren und Anfang 20. Wie weit er inzwischen gekommen ist, sei nicht klar. Man gehe nicht von einer Gefahr für die Allgemeinheit aus.

Britischer Botschafter in den USA wegen Epstein-Skandal abgesetzt

Nach Mord an Charlie Kirk: Kanadier falsch verdächtigt

Die Behörden suchen in den USA weiter nach dem Mörder von Charlie Kirk. Im Netz wurde ein Kanadier fälschlicherweise für die Tat verantwortlich gemacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

FBI-Beamte verklagen Kash Patel

Drei ehemalige hochrangige FBI-Beamte haben am Mittwoch FBI-Direktor Kash Patel und Generalstaatsanwältin Pam Bondi verklagt. Die Begründung lautet, ihre Entlassungen seien vom Weißen Haus und vom Justizministerium angeordnet worden und Patel habe deren Anweisungen befolgt, um seinen Posten zu behalten. Patel, so die Klage, "erklärte, er müsse die Personen entlassen, die seine Vorgesetzten ihm zu entlassen auftrugen, da sein eigener Verbleib im Amt davon abhänge, dass die Agenten, die an Fällen mit Bezug zum Präsidenten arbeiteten, entfernt würden".