Nach Mord an Charlie Kirk: Kanadier falsch verdächtigt

Die Behörden suchen in den USA weiter nach dem Mörder von Charlie Kirk. Im Netz wurde ein Kanadier fälschlicherweise für die Tat verantwortlich gemacht. Mehr dazu lesen Sie hier.

FBI-Beamte verklagen Kash Patel

Drei ehemalige hochrangige FBI-Beamte haben am Mittwoch FBI-Direktor Kash Patel und Generalstaatsanwältin Pam Bondi verklagt. Die Begründung lautet, ihre Entlassungen seien vom Weißen Haus und vom Justizministerium angeordnet worden und Patel habe deren Anweisungen befolgt, um seinen Posten zu behalten. Patel, so die Klage, "erklärte, er müsse die Personen entlassen, die seine Vorgesetzten ihm zu entlassen auftrugen, da sein eigener Verbleib im Amt davon abhänge, dass die Agenten, die an Fällen mit Bezug zum Präsidenten arbeiteten, entfernt würden".

Patel habe nach Ansicht der Kläger deutlich gemacht, dass weder er noch Driscoll etwas tun könnten, um diese oder andere Entlassungen zu verhindern, da "das FBI versucht habe, den Präsidenten ins Gefängnis zu bringen, und er dies nicht vergessen habe". Patel habe außerdem erklärt, dass die Entlassungen eine Vergeltungsmaßnahme waren, berichtet der US-Sender NBC News. Die in der Klage behaupteten privaten Äußerungen von Patel stünden in direktem Widerspruch zu seiner Aussage während der Anhörung zur Bestätigung durch den Senat. Unter Eid erklärte Patel den Senatoren, dass "alle FBI-Mitarbeiter vor politischen Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden".

Trump äußert sich zu Kirk-Attentat

US-Präsident Donald Trump hat die tödlichen Schüsse auf seinen Unterstützer und rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk auf die politische Polarisierung in den USA zurückgeführt. "Gewalt und Mord sind die tragische Konsequenz, wenn man diejenigen dämonisiert, mit denen man nicht einer Meinung ist", sagte Trump am Mittwochabend.

Tod von Charlie Kirk: Kommentar von US-Korrespondent Bastian Brauns

Trump meidet Öffentlichkeit bei Besuch in London

US-Präsident Donald Trump scheut bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien eine Begegnung mit der Öffentlichkeit. Das geht aus dem Programm seines mehrtägigen Besuchs im Vereinigten Königreich in der kommenden Woche hervor, das der Buckingham-Palast veröffentlichte. Demnach wird eine Kutschprozession zu Ehren des Republikaners und First Lady Melania Trump nur auf dem privaten Gelände von Schloss Windsor stattfinden.

Die Vorsicht ist nicht unbegründet. Erwartet werden der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge Massenproteste in London und Windsor. Eine breite Koalition verschiedener Organisationen hat etwa für kommenden Mittwoch zu einer Demonstration unter dem Motto "Trump Not Welcome" (Trump nicht willkommen) in London aufgerufen.