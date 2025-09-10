Newsblog zur US-Politik Kirk-Attentat: FBI lobt hohe Belohnung für Hinweise aus
Nach Kommentaren über das Attentat auf Charlie Kirk feuert der US-Sender MSNBC einen Journalisten. Das FBI setzt eine Belohnung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 11. September
Bis zu 100.000 Dollar: FBI setzt Belohnung für Hinweise aus
Das FBI setzt eine Belohnung von bis zu 100.000 Dollar für Hinweise auf den mutmaßlichem Mörder von Charlie Kirk aus. Zuvor hatten die Behörden bereits Fotos des jungen Mannes veröffentlicht.
Nach Kommentaren über Kirk: Sender feuert Journalisten
Der US-TV-Sender MSNBC hat seinen Analysten Matthew Dowd gefeuert. Grund dafür sind Dowds Kommentare nach dem Mord an Charlie Kirk. Dowd hatte in einer Livesendung unter anderem erklärt, Kirk habe sich abfällig über andere, insbesondere Minderheiten, geäußert. Anschließend sagte Dowd: "Hasserfüllte Gedanken führen zu hasserfüllten Worten, die dann zu hasserfüllten Taten führen."
MSNBC-Präsidentin Rebecca Kutler entschuldigte sich für Dowds Kommentare und nannte sie "unangebracht, unsensibel und inakzeptabel". Auch Dowd bat um Entschuldigung und erklärte, es sei nicht seine Absicht gewesen, "Kirk die Schuld an dieser furchtbaren Attacke zu geben".
FBI nach Kirk-Attentat: Haben Scharfschützengewehr gefunden
Das FBI hat nach dem Mord an Charlie Kirk die Tatwaffe in einem Wald gefunden. Es handle sich um ein Scharfschützengewehr. Das erklärte FBI-Agent Robert Bohls bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.
Auf den Täter habe man viele Hinweise erhalten, ihn aber noch nicht gefasst. Unter anderem gebe es Videomaterial von der Ankunft des Täters am Gelände. Es handle sich um einen jungen Mann im College-Alter, also etwa zwischen 18 Jahren und Anfang 20. Wie weit er inzwischen gekommen ist, sei nicht klar. Man gehe nicht von einer Gefahr für die Allgemeinheit aus.
Britischer Botschafter in den USA wegen Epstein-Skandal abgesetzt
Er bedauerte seine Verbindung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Jetzt hat Großbritanniens Regierungschef den britischen Botschafter in den USA entlassen.
Nach Mord an Charlie Kirk: Kanadier falsch verdächtigt
Die Behörden suchen in den USA weiter nach dem Mörder von Charlie Kirk. Im Netz wurde ein Kanadier fälschlicherweise für die Tat verantwortlich gemacht. Mehr dazu lesen Sie hier.
FBI-Beamte verklagen Kash Patel
Drei ehemalige hochrangige FBI-Beamte haben am Mittwoch FBI-Direktor Kash Patel und Generalstaatsanwältin Pam Bondi verklagt. Die Begründung lautet, ihre Entlassungen seien vom Weißen Haus und vom Justizministerium angeordnet worden und Patel habe deren Anweisungen befolgt, um seinen Posten zu behalten. Patel, so die Klage, "erklärte, er müsse die Personen entlassen, die seine Vorgesetzten ihm zu entlassen auftrugen, da sein eigener Verbleib im Amt davon abhänge, dass die Agenten, die an Fällen mit Bezug zum Präsidenten arbeiteten, entfernt würden".
Patel habe nach Ansicht der Kläger deutlich gemacht, dass weder er noch Driscoll etwas tun könnten, um diese oder andere Entlassungen zu verhindern, da "das FBI versucht habe, den Präsidenten ins Gefängnis zu bringen, und er dies nicht vergessen habe". Patel habe außerdem erklärt, dass die Entlassungen eine Vergeltungsmaßnahme waren, berichtet der US-Sender NBC News. Die in der Klage behaupteten privaten Äußerungen von Patel stünden in direktem Widerspruch zu seiner Aussage während der Anhörung zur Bestätigung durch den Senat. Unter Eid erklärte Patel den Senatoren, dass "alle FBI-Mitarbeiter vor politischen Vergeltungsmaßnahmen geschützt werden".
Trump äußert sich zu Kirk-Attentat
US-Präsident Donald Trump hat die tödlichen Schüsse auf seinen Unterstützer und rechtskonservativen Influencer Charlie Kirk auf die politische Polarisierung in den USA zurückgeführt. "Gewalt und Mord sind die tragische Konsequenz, wenn man diejenigen dämonisiert, mit denen man nicht einer Meinung ist", sagte Trump am Mittwochabend.
- Tod von Charlie Kirk: Kommentar von US-Korrespondent Bastian Brauns
Trump meidet Öffentlichkeit bei Besuch in London
US-Präsident Donald Trump scheut bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien eine Begegnung mit der Öffentlichkeit. Das geht aus dem Programm seines mehrtägigen Besuchs im Vereinigten Königreich in der kommenden Woche hervor, das der Buckingham-Palast veröffentlichte. Demnach wird eine Kutschprozession zu Ehren des Republikaners und First Lady Melania Trump nur auf dem privaten Gelände von Schloss Windsor stattfinden.
Die Vorsicht ist nicht unbegründet. Erwartet werden der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge Massenproteste in London und Windsor. Eine breite Koalition verschiedener Organisationen hat etwa für kommenden Mittwoch zu einer Demonstration unter dem Motto "Trump Not Welcome" (Trump nicht willkommen) in London aufgerufen.
Prominenter Trump-Anhänger stirbt nach Schuss
Charlie Kirk, konservativer politischer Aktivist und Mitbegründer von Turning Point USA, wurde bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University erschossen. Ein Verdächtiger wurde festgenommen, wie FBI-Direktor Kash Patel in den sozialen Medien mitteilte. Die Behörden halten derzeit eine Pressekonferenz ab. Lesen Sie hier mehr über die aktuelle Lage zum Attentat auf Kirk.
Mittwoch, 10. September
Trump nennt Israels Angriff in Doha "unklug"
Die US-Zeitung "Wall Street Journal" berichtet, US-Präsident Donald Trump habe den Angriff auf die Hamas in Katar in einem Telefonat mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu als "unklug" bezeichnet. Die Zeitung beschreibt das Telefongespräch Trumps mit Netanjahu vom Mittwoch als hitzig. Sie beruft sich dabei auf hochrangige Regierungsvertreter. Netanjahu habe Trump gesagt, er habe nur ein kurzes Zeitfenster für die Angriffe gehabt und die Gelegenheit genutzt. Ein zweites Telefonat zwischen den beiden Politikern am selben Tag sei freundlich verlaufen. Dabei habe Trump Netanjahu gefragt, ob der Angriff erfolgreich gewesen sei.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters