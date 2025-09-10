Newsblog zur US-Politik Attentat auf Kirk: FBI macht Fund im Elternhaus des Verdächtigen
Das FBI spricht von neuen Hinweisen im Mordfall Kirk. Der Verdächtige verweigert die Aussage. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 15. September
FBI: Fund im Haus des Kirk-Verdächtigen
Fünf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-Präsident Donald Trump, Charlie Kirk, hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen einen festgenommenen 22-Jährigen erhärtet. Der Chef der US-Bundespolizei FBI, Kash Patel, teilte am Montag im Sender Fox News mit, die DNA auf der Tatwaffe stimme mit der des mutmaßlichen Schützen überein.
Zudem sei im Elternhaus des Verdächtigen ein schriftlicher Hinweis auf die Tat gefunden worden. Der festgenommene Tyler R. habe darin festgehalten, er habe die Gelegenheit, Kirk zu töten, und werde sie nutzen, sagte Patel. Das Dokument sei zwar zerstört worden, das FBI habe aber "forensische Hinweise auf die Notiz gefunden".
TikTok-Verbot wohl abgewendet
Ein Verbot von TikTok in den USA scheint vorerst vom Tisch. Der Rahmen für eine Einigung stehe, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Montag nach Handelsgesprächen mit China. Damit sei der Weg frei für die Übernahme der populären Kurzvideo-Plattform durch US-Investoren. Die Details werde US-Präsident Donald Trump am Freitag in einem direkten Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping klären. Trump hatte zuvor in einem Beitrag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social eine Einigung angedeutet.
Dafür werde die am 17. September auslaufende Frist für den Zwangsverkauf von TikTok voraussichtlich ein weiteres Mal verlängert, sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Dadurch werde Zeit geschaffen, um den Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. "Ohne die Rahmenvereinbarung würde es keine Verlängerung geben", betonte Greer.
Ex-US-Botschafter attackiert Elmar Theveßen – ZDF reagiert
Der ehemalige US-Botschafter Richard Grenell hat auf X gegen ZDF-Journalist Elmat Theveßen ausgeteilt. Der Sender antwortet nur knapp. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Mutmaßlicher Kirk-Attentäter soll in Trans-Beziehung leben
Noch ermitteln Sicherheitsbehörden in den USA infolge des Attentats auf Charlie Kirk. Doch rechte Trump-Anhänger schießen sich bereits auf einen Umstand ein. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
Attentat auf Kirk – Verdächtiger schweigt zu Motiv
Der im Fall des getöteten rechtsgerichteten US-Aktivisten Charlie Kirk festgenommene Mann verweigert die Zusammenarbeit mit den Behörden. Die Ermittler würden nun versuchen, durch Gespräche mit Freunden und Familie ein Motiv für die Tat zu ermitteln, sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, am Sonntag. Der 22-jährige mutmaßliche Schütze Tyler Robinson werde am Dienstag formell angeklagt. Er bleibt in Utah in Haft. Die Tat hatte in den USA Ängste vor einer Zunahme politischer Gewalt geschürt.
Robinson habe den Ermittlern kein Geständnis abgelegt, sagte Cox dem Sender ABC. "Er kooperiert nicht, aber alle Personen in seinem Umfeld kooperieren, und ich denke, das ist sehr wichtig", erklärte der republikanische Gouverneur. Eine Person, die mit den Ermittlern spreche, sei der Mitbewohner Robinsons, bei dem es sich um eine Transfrau handle. Auf die Frage, ob die Geschlechtsidentität des Mitbewohners für die Ermittlungen relevant sei, sagte Cox, genau das versuche man derzeit herauszufinden.
Robinson, ein Student, wurde nach einer 33-stündigen Fahndung im Haus seiner Eltern festgenommen. Obwohl er in einer konservativen Region aufwuchs, sei "seine Ideologie ganz anders als die seiner Familie" gewesen, sagte Cox, ohne Details zu nennen. Einem Haftbefehl zufolge hatte Robinson eine Abneigung gegen Kirk und dessen Ansichten geäußert. Ermittler fanden Gravuren in vier Patronenhülsen. Diese enthielten Verweise auf Internet-Memes und Videospiele. Eine Inschrift lautete demnach: "hey faschist! FANG!", eine Anspielung auf ein populäres Videospiel.
Nach Angriff in Katar: Trump ruft Israel zu "Vorsicht" auf
Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-Präsident Donald Trump Israel zur "Vorsicht" im Umgang mit dem Golfemirat aufgerufen. "Katar hat sich als sehr guter Verbündeter erwiesen. Israel und alle anderen, wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir Leute angreifen, müssen wir vorsichtig sein", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern.
Trump hatte sich bereits kurz nach den Angriffen kritisch geäußert. Unter anderem hatte der US-Präsident gesagt, er sei "äußerst betrübt über den Ort des Angriffs" und beteuert, vorher nicht informiert worden zu sein. US-Außenminister Marco Rubio sagte anlässlich einer Reise nach Israel am Wochenende seinerseits, der Angriff werde die Beziehung zwischen den USA und Israel nicht verändern.
Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen rief international Kritik hervor.
Insider: USA wollen TikTok-Verkaufsfrist erneut verlängern
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump wird die Frist für den Verkauf von TikTok voraussichtlich erneut verlängern. Das chinesische Technologieunternehmen ByteDance muss das US-Geschäft der populären Video-App bis zum 17. September veräußern oder einstellen. Dies sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Verlängerung hängt mit den am Sonntag in Spanien begonnenen Handelsgesprächen zwischen den USA und China zusammen. US-Finanzminister Scott Bessent und die Handelsbeauftragte Jamieson Greer beraten dort mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng und dem Handelsbeauftragten Li Chenggang.
Die hochrangigen Gespräche in Madrid sind bereits die vierte Verhandlungsrunde innerhalb von vier Monaten. Eine erste, rund sechsstündige Gesprächsrunde wurde am Sonntagabend beendet. Zuletzt hatten sich die Delegationen im Juli in Stockholm auf einen 90-tägigen Handelsfrieden geeinigt. Präsident Trump hat die aktuellen US-Zölle auf chinesische Waren in Höhe von rund 55 Prozent bis zum 10. November verlängert.
Es wäre der vierte Aufschub, den Trump im Rahmen eines Gesetzes gewährt. Dieses sah ursprünglich vor, dass ByteDance die populäre Social-Media-Plattform bis Januar 2025 verkaufen oder einstellen muss. Trump hatte jedoch wiederholt erklärt, er wolle die von 170 Millionen US-Bürgern genutzte App retten. Sie hatte ihm im Präsidentschaftswahlkampf 2024 geholfen, junge Wähler für sich zu gewinnen. Sicherheitspolitiker in Washington befürchten seit Langem, dass die Regierung in Peking TikTok nutzen könnte, um US-Bürger auszuspionieren, zu erpressen oder zu zensieren.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters