Newsblog zur US-Politik "Ich war es": Kirk-Attentäter gestand Tat wohl in Online-Chat

Tyler Robinson: Der 22-Jährige soll Charlie Kirk erschossen haben. (Quelle: IMAGO/Utah Governor's Office)

Das FBI spricht von neuen Hinweisen im Mordfall Kirk. Der Verdächtige gestand wohl gegenüber Freunden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 15. September

Kirk-Attentäter gestand Tat wohl in Online-Chat

Tyler Robinson, der mutmaßliche Mörder Charlie Kirks, gestand die Tat wohl in einem Online-Chat mit Freunden. Das berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf Screenshots, die der Zeitung vorliegen. Die Nachricht soll Robinson rund zwei Stunden vor seiner Festnahme abgeschickt haben.

Demnach habe ein Mitglied der Gruppe nach dem Attentat auf Kirk geschrieben: "Charlie Kirk wurde erschossen." Ein weiterer antwortete: "Ich habe gerade das Video gesehen, scheiße. Der Bruder hat es nicht verdient, so zu sterben." Später habe Tyler Robinson geantwortet: "Hey Leute, ich habe schlechte Nachrichten für euch alle. Ich war es. Es tut mir leid."

Robinson schrieb weiter: "Ich ergebe mich in wenigen Momenten einem befreundeten Sheriff. Danke für die gute Zeit und den Spaß, ihr wart alle großartig, danke euch allen für alles." Zunächst gab es aus der Gruppe keine Reaktion. Erst am nächsten Tag, als Robinsons Festnahme öffentlich wurde, schrieb ein Mitglied, das Geständnis sei wohl doch wahr gewesen. "Betet für Tyler. Obwohl Charlie Kirks Politik für einige von uns nicht akzeptabel waren, bitte ich euch, in diesen verwirrenden Zeiten für ihn und seine Familie zu beten."

FBI: Fund im Haus des Kirk-Verdächtigen

Fünf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-Präsident Donald Trump, Charlie Kirk, hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen einen festgenommenen 22-Jährigen erhärtet. Der Chef der US-Bundespolizei FBI, Kash Patel, teilte am Montag im Sender Fox News mit, die DNA auf der Tatwaffe stimme mit der des mutmaßlichen Schützen überein.

Zudem sei im Elternhaus des Verdächtigen ein schriftlicher Hinweis auf die Tat gefunden worden. Der festgenommene Tyler R. habe darin festgehalten, er habe die Gelegenheit, Kirk zu töten, und werde sie nutzen, sagte Patel. Das Dokument sei zwar zerstört worden, das FBI habe aber "forensische Hinweise auf die Notiz gefunden".

