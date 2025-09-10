Newsblog zur US-Politik Attentat auf Kirk – Verdächtiger schweigt
Eine US-Elite-Universität gibt der Regierung eine Liste mit 160 Namen. Der Verdächtige im Mordfall Kirk verweigert die Aussage. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Montag, 15. September
Attentat auf Kirk – Verdächtiger schweigt zu Motiv
Der im Fall des getöteten rechtsgerichteten US-Aktivisten Charlie Kirk festgenommene Mann verweigert die Zusammenarbeit mit den Behörden. Die Ermittler versuchten nun, durch Gespräche mit Freunden und Familie ein Motiv für die Tat zu ermitteln, sagte der Gouverneur von Utah, Spencer Cox, am Sonntag. Der 22-jährige mutmaßliche Schütze Tyler Robinson werde am Dienstag formell angeklagt. Er bleibt in Utah in Haft. Die Tat hatte in den USA Ängste vor einer Zunahme politischer Gewalt geschürt.
Robinson habe den Ermittlern kein Geständnis abgelegt, sagte Cox dem Sender ABC. "Er kooperiert nicht, aber alle Personen in seinem Umfeld kooperieren, und ich denke, das ist sehr wichtig", erklärte der republikanische Gouverneur. Eine Person, die mit den Ermittlern spreche, sei der Mitbewohner Robinsons, bei dem es sich um eine Transfrau handle. Auf die Frage, ob die Geschlechtsidentität des Mitbewohners für die Ermittlungen relevant sei, sagte Cox, genau das versuche man derzeit herauszufinden.
Robinson, ein Student, wurde nach einer 33-stündigen Fahndung im Haus seiner Eltern festgenommen. Obwohl er in einer konservativen Region aufwuchs, sei "seine Ideologie ganz anders als die seiner Familie" gewesen, sagte Cox, ohne Details zu nennen. Einem Haftbefehl zufolge hatte Robinson eine Abneigung gegen Kirk und dessen Ansichten geäußert. Ermittler fanden in vier Patronenhülsen Gravuren. Diese enthielten Verweise auf Internet-Memes und Videospiele. Eine Inschrift lautete demnach: "hey faschist! FANG!", eine Anspielung auf ein populäres Videospiel.
Nach Angriff in Katar: Trump ruft Israel zu "Vorsicht" auf
Nach dem israelischen Angriff in Katar hat US-Präsident Donald Trump Israel zu "Vorsicht" im Umgang mit dem Golfemirat aufgerufen. "Katar hat sich als sehr guter Verbündeter erwiesen. Israel und alle anderen, wir müssen vorsichtig sein. Wenn wir Leute angreifen, müssen wir vorsichtig sein", sagte Trump am Sonntag (Ortszeit) vor Reportern.
Trump hatte sich bereits kurz nach den Angriffen kritisch geäußert. Unter anderem hatte der US-Präsident gesagt, er sei "äußerst betrübt über den Ort des Angriffs" und versichert, vorher nicht informiert worden zu sein. US-Außenminister Marco Rubio sagte anlässlich einer Reise nach Israel am Wochenende seinerseits, der Angriff werde die Beziehung zwischen den USA und Israel nicht verändern.
Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.
Insider: USA wollen TikTok-Verkaufsfrist erneut verlängern
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump wird die Frist für den Verkauf von TikTok voraussichtlich erneut verlängern. ByteDance muss das US-Geschäft der populären Video-App bis zum 17. September veräußern oder einstellen. Dies sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Sonntag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Verlängerung hängt mit den am Sonntag in Spanien begonnenen Handelsgesprächen zwischen den USA und China zusammen. US-Finanzminister Scott Bessent und die Handelsbeauftragte Jamieson Greer beraten dort mit dem chinesischen Vize-Ministerpräsidenten He Lifeng und dem Handelsbeauftragten Li Chenggang.
Die hochrangigen Gespräche in Madrid sind bereits die vierte Verhandlungsrunde innerhalb von vier Monaten. Eine erste, rund sechsstündige Gesprächsrunde wurde am Sonntagabend beendet. Zuletzt hatten sich die Delegationen im Juli in Stockholm auf einen 90-tägigen Handelsfrieden geeinigt. Präsident Trump hat die aktuellen US-Zölle auf chinesische Waren in Höhe von rund 55 Prozent bis zum 10. November verlängert.
Es wäre der vierte Aufschub, den Trump im Rahmen eines Gesetzes gewährt. Dieses sah ursprünglich vor, dass ByteDance die populäre Social-Media-Plattform bis Januar 2025 verkaufen oder einstellen muss. Trump hatte jedoch wiederholt erklärt, er wolle die von 170 Millionen US-Bürgern genutzte App retten. Sie hatte ihm im Präsidentschaftswahlkampf 2024 geholfen, junge Wähler für sich zu gewinnen. Sicherheitspolitiker in Washington befürchten seit langem, dass die Regierung in Peking TikTok nutzen könnte, um US-Bürger auszuspionieren, zu erpressen oder zu zensieren.
Sonntag, 14. September
Nach Mord an Charlie Kirk: Die Stimmung gerät außer Kontrolle
Aus Trauer und Wut werden offene Drohungen. Nach dem Attentat auf Charlie Kirk drohen die USA in einem Strudel politischer Schuldzuweisungen zu zerreißen. Selbst deutsche Journalisten geraten ins Visier.
US-Außenminister Rubio in Israel zu Gesprächen eingetroffen
US-Außenminister Marco Rubio ist am Sonntag zu politischen Gesprächen über die Zukunft des Gaza-Konflikts in Israel eingetroffen. Unterdessen verstärkte die israelische Armee ihre Angriffe auf Gaza-Stadt. Palästinensischen Angaben zufolge wurden dort mindestens 30 Wohngebäude zerstört und Tausende Menschen aus ihren Häusern vertrieben.
Rubio will nach eigenen Angaben über die Freilassung der von der radikalislamischen Terrorgruppe Hamas noch festgehaltenen Geiseln sowie über den Wiederaufbau des Küstenstreifens sprechen. "Was geschehen ist, ist geschehen", sagte er vor seinem Abflug nach Israel, wo er bis Dienstag bleiben dürfte. Er soll auch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammenkommen.
"Wie in der McCarthy-Ära": US-Elite-Uni gibt Namensliste an US-Regierung weiter
Die staatliche University of California in Berkeley hat die Namen von 160 Professoren, Studenten und weiteren Universitätsangehörigen an das US-Bildungsministerium übermittelt – wegen angeblicher antisemitischer Vorfälle. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian". Die Betroffenen wurden vergangene Woche schriftlich über die Offenlegung informiert.
Zu den Personen, deren Name weitergeleitet wurde, gehört auch die jüdische Philosophin Judith Butler. Die emeritierte Professorin kritisierte das Vorgehen scharf und sprach in einem Brief an die Universitätsleitung von einer "Praxis wie in der McCarthy-Ära". Sie habe keinerlei Auskunft über die Art der Vorwürfe erhalten, obwohl sie mehrfach nachgefragt habe. Es sei unklar, ob die Betroffenen selbst beschuldigt würden oder lediglich in Zusammenhang mit einem Vorfall genannt worden seien.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters