Newsblog zur US-Politik Trump will Kritiker nach Kirks Ermordung bestrafen

Player wird geladen Live im Stream: Dean Withers mit emotionalem Statement zu einem alten Gegner. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Die USA drohen mit Visum-Entzug, wer das Attentat auf Kirk verharmlost. Das FBI setzt eine Belohnung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 12. September

Loading...

Trump will Kritiker nach Kirks Ermordung bestrafen

Nach der Ermordung des republikanischen Aktivisten Charlie Kirk hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, gegen Kritiker seines Freundes vorzugehen. Der Präsident machte „radikale linke politische Gewalt" für den Anschlag verantwortlich, wie die „Washington Post" berichtete.

Trump erklärte, seine Regierung werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der zu dieser Tat oder zu vergleichbaren politischen Gewalttaten beigetragen habe. „Die Radikalen auf der linken Seite sind das Problem, sie sind bösartig und schrecklich und politisch versiert", sagte Trump dem Sender Fox News. Zugleich rief er seine Anhänger auf, von Vergeltungsmaßnahmen abzusehen. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, wurde am Freitag festgenommen.

Berater des Präsidenten sagten der „Washington Post", dass die Regierung auch gegen Personen vorgehen wolle, die Kirks Tod bejubelt oder öffentlich gerechtfertigt hätten. Zudem kündigte Trump an, Kirk posthum die höchste zivile Auszeichnung der USA, die Presidential Medal of Freedom, zu verleihen.

JD Vance begleitet Kirks Leichnam zurück nach Arizona

Die Leichnam des rechten Aktivisten Charlie Kirk wurde an Bord der Air Force Two des Vizepräsidenten in seinen Heimatstaat Arizona überstellt. Neben Kirks Frau Erika und seinen beiden Kindern waren dabei auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha anwesend. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme bekannt

Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump den Tatverdächtigen gefasst. "Ich denke, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag in einer Live-Sendung des US-amerikanischen Senders Fox News. Am Freitagnachmittag bestätigte Spencer Cox, der Gouverneur von Utah: "Wir haben ihn." Mehr dazu lesen Sie hier.

Kirk-Attentat: FBI wendet sich bei Fahndung an die Öffentlichkeit

Bei einer Pressekonferenz in Utah hat Gouverneur Spencer Cox die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Fahndung nach dem Mann gebeten, der den Aktivisten Charlie Fox erschossen haben soll. Man habe bislang 7.000 Hinweise bekommen, aber vom mutmaßlichen Attentäter keine Spur. Lesen Sie hier mehr zum Aufruf der US-Behörden.

Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft