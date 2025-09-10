t-online - Nachrichten für Deutschland
Donald Trump will Kritiker von Charlie Kirk bestrafen | Anschlag in Utah

Newsblog zur US-Politik
Trump will Kritiker nach Kirks Ermordung bestrafen

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von S. Cleven, J. Seiferth, J. Hartung
Aktualisiert am 12.09.2025 - 19:11 UhrLesedauer: 8 Min.
Live im Stream: Dean Withers mit emotionalem Statement zu einem alten Gegner.
News folgen

Die USA drohen mit Visum-Entzug, wer das Attentat auf Kirk verharmlost. Das FBI setzt eine Belohnung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Freitag, 12. September

Trump will Kritiker nach Kirks Ermordung bestrafen

Nach der Ermordung des republikanischen Aktivisten Charlie Kirk hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, gegen Kritiker seines Freundes vorzugehen. Der Präsident machte „radikale linke politische Gewalt" für den Anschlag verantwortlich, wie die „Washington Post" berichtete.

Trump erklärte, seine Regierung werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der zu dieser Tat oder zu vergleichbaren politischen Gewalttaten beigetragen habe. „Die Radikalen auf der linken Seite sind das Problem, sie sind bösartig und schrecklich und politisch versiert", sagte Trump dem Sender Fox News. Zugleich rief er seine Anhänger auf, von Vergeltungsmaßnahmen abzusehen. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, wurde am Freitag festgenommen.

Berater des Präsidenten sagten der „Washington Post", dass die Regierung auch gegen Personen vorgehen wolle, die Kirks Tod bejubelt oder öffentlich gerechtfertigt hätten. Zudem kündigte Trump an, Kirk posthum die höchste zivile Auszeichnung der USA, die Presidential Medal of Freedom, zu verleihen.

JD Vance begleitet Kirks Leichnam zurück nach Arizona

Die Leichnam des rechten Aktivisten Charlie Kirk wurde an Bord der Air Force Two des Vizepräsidenten in seinen Heimatstaat Arizona überstellt. Neben Kirks Frau Erika und seinen beiden Kindern waren dabei auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha anwesend. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend. Mehr dazu lesen Sie hier.

Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme bekannt

Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump den Tatverdächtigen gefasst. "Ich denke, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag in einer Live-Sendung des US-amerikanischen Senders Fox News. Am Freitagnachmittag bestätigte Spencer Cox, der Gouverneur von Utah: "Wir haben ihn." Mehr dazu lesen Sie hier.

Kirk-Attentat: FBI wendet sich bei Fahndung an die Öffentlichkeit

Bei einer Pressekonferenz in Utah hat Gouverneur Spencer Cox die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Fahndung nach dem Mann gebeten, der den Aktivisten Charlie Fox erschossen haben soll. Man habe bislang 7.000 Hinweise bekommen, aber vom mutmaßlichen Attentäter keine Spur. Lesen Sie hier mehr zum Aufruf der US-Behörden.

Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft

Ray Dalio, Gründer und ehemaliger CEO der Investmentfirma Bridgewater, glaubt, dass Gold eine Möglichkeit sein könnte, Anleger vor mit Schulden überlasteten Märkten zu schützen. Dalio warnte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die höheren Ausgaben der USA für den Schuldendienst "andere Ausgaben verdrängen" und sich wie Plaque in einem verstopften menschlichen Kreislaufsystem ansammeln würden. "Ein Arzt würde vor einem Herzinfarkt warnen”" sagte er. "Ein gut diversifiziertes Portfolio würde zwischen 10 Prozent und 15 Prozent Gold enthalten”, sagte Dalio, der im Juli seine verbleibenden Anteile an Bridgewater Associates verkaufte und sich aus dem von ihm gegründeten Hedgefonds zurückzog.

Kirk-Attentat: Weiteres Fahndungsfoto veröffentlicht

Die Behörde für Sicherheit in Utah hat ein weiteres Foto des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht, der am Mittwoch den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk erschossen hat. Es zeigt einen Mann mit schwarzer Kleidung, der Treppen herunterläuft.

Diese Aufnahme soll den mutmaßlichen Attentäter zeigen, der in Utah den Aktivisten Charlie Kirk tötete.Vergrößern des Bildes
Diese Aufnahme soll den mutmaßlichen Attentäter zeigen, der in Utah den Aktivisten Charlie Kirk tötete. (Quelle: Polizei Utah)

Marine-Akademie wegen Bedrohung abgeriegelt

Die amerikanische Marine-Akademie in Annapolis ist wegen einer Bedrohungslage abgeriegelt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, seien Polizeibeamte und Einheiten der Marine auf dem Gelände, um die Situation zu klären. Nach Informationen des Senders Fox News sei ein ehemaliger Offiziersanwärter mit einer Waffe auf dem Campus erschienen. Es sollen Schüsse gefallen sein. Lesen Sie hier mehr über die Bedrohung in Annapolis.

Donnerstag, 11. September

Bericht: Offenbar Name des mutmaßlichen Kirk-Mörders bekannt

Laut zwei US-Beamten und einer Quelle aus Strafverfolgungskreisen glaubt die Bundespolizei, den Namen einer verdächtigen Person identifiziert zu haben, berichtet der amerikanische Sender CBS. Bislang wurde jedoch noch kein Haftbefehl ausgestellt.

Quelle: t-online

USA: Visa-Entzug bei Verharmlosung von Kirk-Attentat

Der stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau warnte am Donnerstag, dass Washington Maßnahmen gegen Ausländer ergreifen könnte, die die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk "loben, rechtfertigen oder verharmlosen". Er fügte hinzu, er habe die Konsularbeamten angewiesen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

"Angesichts der gestrigen schrecklichen Ermordung einer führenden politischen Persönlichkeit möchte ich betonen, dass Ausländer, die Gewalt und Hass verherrlichen, in unserem Land nicht willkommen sind", schrieb Landau in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X.

Bis zu 100.000 Dollar: FBI setzt Belohnung für Hinweise aus

Das FBI setzt eine Belohnung von bis zu 100.000 Dollar für Hinweise auf den mutmaßlichem Mörder von Charlie Kirk aus. Zuvor hatten die Behörden bereits Fotos des jungen Mannes veröffentlicht.

Nach Kommentaren über Kirk: Sender feuert Journalisten

Der US-TV-Sender MSNBC hat seinen Analysten Matthew Dowd gefeuert. Grund dafür sind Dowds Kommentare nach dem Mord an Charlie Kirk. Dowd hatte in einer Livesendung unter anderem erklärt, Kirk habe sich abfällig über andere, insbesondere Minderheiten, geäußert. Anschließend sagte Dowd: "Hasserfüllte Gedanken führen zu hasserfüllten Worten, die dann zu hasserfüllten Taten führen."

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Themen
Charlie KirkDonald TrumpInfluencerThe Washington PostTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSA
