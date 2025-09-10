Newsblog zur US-Politik Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft



Von Simon Cleven , Julian Seiferth Aktualisiert am 12.09.2025 - 02:57 Uhr

Ray Dalio, ein amerikanischer Milliardär, warnt vor einem Herzinfakrt der US-Wirtschaft. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Bianca Otero/imago)

Die USA drohen mit Visum-Entzug, wer das Attentat auf Kirk verharmlost. Das FBI setzt eine Belohnung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 12. September

Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft

Ray Dalio, Gründer und ehemaliger CEO der Investmentfirma Bridgewater, glaubt, dass Gold eine Möglichkeit sein könnte, Anleger vor mit Schulden überlasteten Märkten zu schützen. Dalio warnte, dass die höheren Ausgaben der USA für den Schuldendienst "andere Ausgaben verdrängen" und sich wie Plaque in einem verstopften menschlichen Kreislaufsystem ansammeln würden. "Ein Arzt würde vor einem Herzinfarkt warnen”" sagte er. "Ein gut diversifiziertes Portfolio würde zwischen 10 Prozent und 15 Prozent Gold enthalten”, sagte Dalio, der im Juli seine verbleibenden Anteile an Bridgewater Associates verkaufte und sich aus dem von ihm gegründeten Hedgefonds zurückzog.

Kirk-Attentat: Weiteres Fahndungsfoto veröffentlicht

Die Behörde für Sicherheit in Utah hat ein weiteres Foto des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht, der am Mittwoch den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk erschossen hat. Es zeigt einen Mann mit schwarzer Kleidung, der Treppen herunterläuft.

Marine-Akademie wegen Bedrohung abgeriegelt

Die amerikanische Marine-Akademie in Annapolis ist wegen einer Bedrohungslage abgeriegelt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, seien Polizeibeamte und Einheiten der Marine auf dem Gelände, um die Situation zu klären. Nach Informationen des Senders Fox News sei ein ehemaliger Offiziersanwärter mit einer Waffe auf dem Campus erschienen. Es sollen Schüsse gefallen sein. Lesen Sie hier mehr über die Bedrohung in Annapolis.

Donnerstag, 11. September

Bericht: Offenbar Name des mutmaßlichen Kirk-Mörders bekannt

Laut zwei US-Beamten und einer Quelle aus Strafverfolgungskreisen glaubt die Bundespolizei, den Namen einer verdächtigen Person identifiziert zu haben, berichtet der amerikanische Sender CBS. Bislang wurde jedoch noch kein Haftbefehl ausgestellt.

USA: Visa-Entzug bei Verharmlosung von Kirk-Attentat

Der stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau warnte am Donnerstag, dass Washington Maßnahmen gegen Ausländer ergreifen könnte, die die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk "loben, rechtfertigen oder verharmlosen". Er fügte hinzu, er habe die Konsularbeamten angewiesen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.

"Angesichts der gestrigen schrecklichen Ermordung einer führenden politischen Persönlichkeit möchte ich betonen, dass Ausländer, die Gewalt und Hass verherrlichen, in unserem Land nicht willkommen sind", schrieb Landau in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X.

Bis zu 100.000 Dollar: FBI setzt Belohnung für Hinweise aus