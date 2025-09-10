Newsblog zur US-Politik Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft
Die USA drohen mit Visum-Entzug, wer das Attentat auf Kirk verharmlost. Das FBI setzt eine Belohnung aus. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft
- USA: Visa-Entzug bei Verharmlosung von Kirk-Attentat
- Bis zu 100.000 Dollar: FBI setzt Belohnung für Hinweise aus
- FBI nach Kirk-Attentat: Haben Scharfschützengewehr gefunden
- Britischer Botschafter in den USA wegen Epstein-Skandal abgesetzt
- Prominenter Trump-Anhänger stirbt nach Schuss
- Trump setzt kryptischen Post nach Drohnen-Vorfall ab
Freitag, 12. September
Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft
Ray Dalio, Gründer und ehemaliger CEO der Investmentfirma Bridgewater, glaubt, dass Gold eine Möglichkeit sein könnte, Anleger vor mit Schulden überlasteten Märkten zu schützen. Dalio warnte, dass die höheren Ausgaben der USA für den Schuldendienst "andere Ausgaben verdrängen" und sich wie Plaque in einem verstopften menschlichen Kreislaufsystem ansammeln würden. "Ein Arzt würde vor einem Herzinfarkt warnen”" sagte er. "Ein gut diversifiziertes Portfolio würde zwischen 10 Prozent und 15 Prozent Gold enthalten”, sagte Dalio, der im Juli seine verbleibenden Anteile an Bridgewater Associates verkaufte und sich aus dem von ihm gegründeten Hedgefonds zurückzog.
Kirk-Attentat: Weiteres Fahndungsfoto veröffentlicht
Die Behörde für Sicherheit in Utah hat ein weiteres Foto des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht, der am Mittwoch den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk erschossen hat. Es zeigt einen Mann mit schwarzer Kleidung, der Treppen herunterläuft.
Marine-Akademie wegen Bedrohung abgeriegelt
Die amerikanische Marine-Akademie in Annapolis ist wegen einer Bedrohungslage abgeriegelt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, seien Polizeibeamte und Einheiten der Marine auf dem Gelände, um die Situation zu klären. Nach Informationen des Senders Fox News sei ein ehemaliger Offiziersanwärter mit einer Waffe auf dem Campus erschienen. Es sollen Schüsse gefallen sein. Lesen Sie hier mehr über die Bedrohung in Annapolis.
Donnerstag, 11. September
Bericht: Offenbar Name des mutmaßlichen Kirk-Mörders bekannt
Laut zwei US-Beamten und einer Quelle aus Strafverfolgungskreisen glaubt die Bundespolizei, den Namen einer verdächtigen Person identifiziert zu haben, berichtet der amerikanische Sender CBS. Bislang wurde jedoch noch kein Haftbefehl ausgestellt.
USA: Visa-Entzug bei Verharmlosung von Kirk-Attentat
Der stellvertretende US-Außenminister Christopher Landau warnte am Donnerstag, dass Washington Maßnahmen gegen Ausländer ergreifen könnte, die die Ermordung des konservativen Aktivisten Charlie Kirk "loben, rechtfertigen oder verharmlosen". Er fügte hinzu, er habe die Konsularbeamten angewiesen, geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
"Angesichts der gestrigen schrecklichen Ermordung einer führenden politischen Persönlichkeit möchte ich betonen, dass Ausländer, die Gewalt und Hass verherrlichen, in unserem Land nicht willkommen sind", schrieb Landau in einem Beitrag auf der Social-Media-Plattform X.
Bis zu 100.000 Dollar: FBI setzt Belohnung für Hinweise aus
Das FBI setzt eine Belohnung von bis zu 100.000 Dollar für Hinweise auf den mutmaßlichem Mörder von Charlie Kirk aus. Zuvor hatten die Behörden bereits Fotos des jungen Mannes veröffentlicht.
Nach Kommentaren über Kirk: Sender feuert Journalisten
Der US-TV-Sender MSNBC hat seinen Analysten Matthew Dowd gefeuert. Grund dafür sind Dowds Kommentare nach dem Mord an Charlie Kirk. Dowd hatte in einer Livesendung unter anderem erklärt, Kirk habe sich abfällig über andere, insbesondere Minderheiten, geäußert. Anschließend sagte Dowd: "Hasserfüllte Gedanken führen zu hasserfüllten Worten, die dann zu hasserfüllten Taten führen."
MSNBC-Präsidentin Rebecca Kutler entschuldigte sich für Dowds Kommentare und nannte sie "unangebracht, unsensibel und inakzeptabel". Auch Dowd bat um Entschuldigung und erklärte, es sei nicht seine Absicht gewesen, "Kirk die Schuld an dieser furchtbaren Attacke zu geben".
FBI nach Kirk-Attentat: Haben Scharfschützengewehr gefunden
Das FBI hat nach dem Mord an Charlie Kirk die Tatwaffe in einem Wald gefunden. Es handle sich um ein Scharfschützengewehr. Das erklärte FBI-Agent Robert Bohls bei einer Pressekonferenz am Nachmittag.
Auf den Täter habe man viele Hinweise erhalten, ihn aber noch nicht gefasst. Unter anderem gebe es Videomaterial von der Ankunft des Täters am Gelände. Es handle sich um einen jungen Mann im College-Alter, also etwa zwischen 18 Jahren und Anfang 20. Wie weit er inzwischen gekommen ist, sei nicht klar. Man gehe nicht von einer Gefahr für die Allgemeinheit aus.
Britischer Botschafter in den USA wegen Epstein-Skandal abgesetzt
Er bedauerte seine Verbindung zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Jetzt hat Großbritanniens Regierungschef den britischen Botschafter in den USA entlassen.
Nach Mord an Charlie Kirk: Kanadier falsch verdächtigt
Die Behörden suchen in den USA weiter nach dem Mörder von Charlie Kirk. Im Netz wurde ein Kanadier fälschlicherweise für die Tat verantwortlich gemacht. Mehr dazu lesen Sie hier.
FBI-Beamte verklagen Kash Patel
Drei ehemalige hochrangige FBI-Beamte haben am Mittwoch FBI-Direktor Kash Patel und Generalstaatsanwältin Pam Bondi verklagt. Die Begründung lautet, ihre Entlassungen seien vom Weißen Haus und vom Justizministerium angeordnet worden und Patel habe deren Anweisungen befolgt, um seinen Posten zu behalten. Patel, so die Klage, "erklärte, er müsse die Personen entlassen, die seine Vorgesetzten ihm zu entlassen auftrugen, da sein eigener Verbleib im Amt davon abhänge, dass die Agenten, die an Fällen mit Bezug zum Präsidenten arbeiteten, entfernt würden".
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters