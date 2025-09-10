Newsblog zur US-Politik Nach Drohnenvorfall: Trump will mit Polens Präsident sprechen
Der US-Präsident will mit seinem polnischen Amtskollegen über den Drohnenvorfall in dem Nato-Land sprechen. Trump äußert sich zu einem angeblichen Brief an Jeffrey Epstein. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 10. September
Nach Drohnenvorfall: Trump will mit Polens Präsident sprechen
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens plant US-Präsident Donald Trump ein Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Karol Nawrocki. Das berichtet der Reuters-Korrespondent Jeff Mason unter Berufung auf einen anonymen Beamten des Weißen Hauses. Demnach verfolgt Trump die Berichte über den Vorfall in Polen genau.
Trump äußerte sich bisher noch nicht offiziell zu der russischen Provokation. Nawrocki besuchte den US-Präsidenten erst Anfang des Monats im Weißen Haus. Damals versicherte ihm Trump, dass US-Soldaten weiterhin in Polen stationiert sein sollen.
Das EU- und Nato-Land Polen hat in der Nacht nach eigenen Angaben erstmals als Reaktion auf eine schwere Verletzung des Nato-Luftraums russische Drohnen abgeschossen. Nach EU-Angaben gibt es Anzeichen dafür, dass Moskau vorsätzlich vorgegangen ist. Demnach wurden Flugobjekte, die in den polnischen Luftraum eingedrungen waren, als Drohnen vom iranischen Bautyp Schahed identifiziert.
Trump: Irakische Miliz hat entführte Frau freigelassen
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine von der irakischen Miliz Kataib Hisbollah entführte Frau freigelassen worden. Die Studentin der US-Universität Princeton, deren Schwester Amerikanerin sei, sei nach vielen Monaten der Folter jetzt in der US-amerikanischen Botschaft im Irak in Sicherheit, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Der von Trump genannte Name deckt sich mit früheren Berichten über eine im Irak entführte Israelin, die auch russische Staatsbürgerin ist.
Israelischen Angaben zufolge wurde die Frau seit März 2023 von der schiitischen Miliz festgehalten. Die Doktorandin der amerikanischen Elite-Universität soll zu Forschungszwecken mit ihrem russischen Pass in den Irak gereist sein.
Oberstes US-Gericht wird über Trumps Zölle verhandeln
Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verhandeln. Im November solle eine Anhörung dazu stattfinden, hieß es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert.
Zuvor hatte Trump eine Niederlage vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Gegen seine Zollpolitik hatte ursprünglich unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten geklagt.
Das Berufungsgericht hatte Trump die Befugnis abgesprochen, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz weitreichende Zölle auf Importprodukte zu verhängen. Die Entscheidung sollte allerdings nicht vor dem 14. Oktober in Kraft treten, was Trump Zeit gab, sie anzufechten.
Trump nennt angeblichen Epstein-Brief "Unsinn"
Das Weiße Haus hat eine forensische Untersuchung der Unterschrift unter einem Brief an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein unterstützt, der angeblich von Donald Trump stammt. "Das ist nicht meine Sprache. Das ist Unsinn", sagte Präsident Trump am Dienstag (Ortszeit) und wies die Vorwürfe zurück. Auch seine Sprecherin Karoline Leavitt betonte, der Präsident habe das Schreiben weder verfasst noch unterzeichnet. Die Regierung reagierte damit darauf, dass die Demokraten das mehr als 20 Jahre alte Dokument veröffentlicht hatten. Leavitt warf diesen vor, mit dem Fall eine Falschmeldung zu verbreiten, um dem Präsidenten zu schaden.
Der Vorsitzende des zuständigen Untersuchungsausschusses, der Republikaner James Comer, stellte sich hinter den Präsidenten. Er nehme ihn beim Wort, sagte Comer, schloss jedoch aus, dass sein Ausschuss die Unterschrift untersuchen werde. Sein Parteikollege Thomas Massie forderte hingegen eine Klärung. "Ich bin kein forensischer Experte, aber es sieht aus wie seine Unterschrift", sagte Massie.
Der Fall Epstein belastet US-Präsident Donald Trump politisch. Epstein war ein wohlhabender Finanzier und Sexualstraftäter, der wegen Sexhandels mit Minderjährigen angeklagt war, als er 2019 in Haft mutmaßlich Selbstmord beging. Er hatte sich nicht schuldig bekannt, und der Fall wurde nach seinem Tod eingestellt. Trump kannte Epstein in den 1990er und frühen 2000er Jahren privat. Einer Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters und des Instituts Ipsos zufolge stieg die Zustimmung unter republikanischen Wählern zu Trumps Umgang mit der Epstein-Affäre zuletzt auf 44 Prozent von 35 Prozent im Juli.
