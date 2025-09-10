Newsblog zur US-Politik Nach Drohnenvorfall: Trump will mit Polens Präsident sprechen



Von Simon Cleven , Julian Seiferth 10.09.2025 - 16:48 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Polens Präsident Karol Nawrocki spricht bei einem Besuch Anfang September mit Donald Trump am Weißen Haus (Archivbild). (Quelle: IMAGO/Yuri Gripas - Pool via CNP/imago)

News folgen Artikel teilen

Der US-Präsident will mit seinem polnischen Amtskollegen über den Drohnenvorfall in dem Nato-Land sprechen. Trump äußert sich zu einem angeblichen Brief an Jeffrey Epstein. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 10. September

Loading...

Nach Drohnenvorfall: Trump will mit Polens Präsident sprechen

Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den Luftraum Polens plant US-Präsident Donald Trump ein Gespräch mit seinem polnischen Amtskollegen Karol Nawrocki. Das berichtet der Reuters-Korrespondent Jeff Mason unter Berufung auf einen anonymen Beamten des Weißen Hauses. Demnach verfolgt Trump die Berichte über den Vorfall in Polen genau.

Trump äußerte sich bisher noch nicht offiziell zu der russischen Provokation. Nawrocki besuchte den US-Präsidenten erst Anfang des Monats im Weißen Haus. Damals versicherte ihm Trump, dass US-Soldaten weiterhin in Polen stationiert sein sollen.

Das EU- und Nato-Land Polen hat in der Nacht nach eigenen Angaben erstmals als Reaktion auf eine schwere Verletzung des Nato-Luftraums russische Drohnen abgeschossen. Nach EU-Angaben gibt es Anzeichen dafür, dass Moskau vorsätzlich vorgegangen ist. Demnach wurden Flugobjekte, die in den polnischen Luftraum eingedrungen waren, als Drohnen vom iranischen Bautyp Schahed identifiziert.

Trump: Irakische Miliz hat entführte Frau freigelassen

Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump ist eine von der irakischen Miliz Kataib Hisbollah entführte Frau freigelassen worden. Die Studentin der US-Universität Princeton, deren Schwester Amerikanerin sei, sei nach vielen Monaten der Folter jetzt in der US-amerikanischen Botschaft im Irak in Sicherheit, schrieb der Republikaner auf seiner Plattform Truth Social. Der von Trump genannte Name deckt sich mit früheren Berichten über eine im Irak entführte Israelin, die auch russische Staatsbürgerin ist.

Israelischen Angaben zufolge wurde die Frau seit März 2023 von der schiitischen Miliz festgehalten. Die Doktorandin der amerikanischen Elite-Universität soll zu Forschungszwecken mit ihrem russischen Pass in den Irak gereist sein.

Oberstes US-Gericht wird über Trumps Zölle verhandeln

Das Oberste Gericht der USA wird über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump verhandeln. Im November solle eine Anhörung dazu stattfinden, hieß es in einem Dokument des Supreme Courts. Vergangene Woche hatte Trumps Regierung beantragt, vor dem Supreme Court zu klären, ob ein bestimmtes Notstandsgesetz die vom US-Präsidenten gegen zahlreiche Länder verhängten Zölle legitimiert.

Zuvor hatte Trump eine Niederlage vor einem US-Berufungsgericht erlitten. Gegen seine Zollpolitik hatte ursprünglich unter anderem ein Dutzend US-Bundesstaaten geklagt.