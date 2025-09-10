Newsblog zur US-Politik "Wie in McCarthy-Ära": US-Elite-Uni gibt Namensliste an US-Regierung
Eine US-Elite-Universität gibt der Regierung eine Liste mit 160 Namen. Der Termin für eine Gedenkfeier für Charlie Kirk steht fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 14. September
US-Außenminister Rubio in Israel zu Gesprächen eingetroffen
US-Außenminister Marco Rubio ist am Sonntag zu politischen Gesprächen über die Zukunft des Gaza-Konflikts in Israel eingetroffen. Unterdessen verstärkte die israelische Armee ihre Angriffe auf Gaza-Stadt. Palästinensischen Angaben zufolge wurden dort mindestens 30 Wohngebäude zerstört und Tausende Menschen aus ihren Häusern vertrieben.
Rubio will nach eigenen Angaben über die Freilassung der von der radikal-islamischen Miliz Hamas noch festgehaltenen Geiseln sowie über den Wiederaufbau des Küstenstreifens sprechen. "Was geschehen ist, ist geschehen", sagte er vor seinem Abflug nach Israel, wo er bis Dienstag bleiben dürfte. Er soll auch mit Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu zusammenkommen.
"Wie in der McCarthy-Ära": US-Elite-Uni gibt Namensliste an US-Regierung weiter
Die staatliche University of California in Berkeley hat die Namen von 160 Professoren, Studenten und weiteren Universitätsangehörigen an das US-Bildungsministerium übermittelt – wegen angeblichen antisemitischen Vorfällen. Das berichtet die britische Zeitung "The Guardian". Die Betroffenen wurden vergangene Woche schriftlich über die Offenlegung informiert.
Zu den Personen, deren Name weitergeleitet wurde, gehört auch die jüdische Philosophin Judith Butler. Die emeritierte Professorin kritisierte das Vorgehen scharf und sprach in einem Brief an die Universitätsleitung von einer "Praxis wie in der McCarthy-Ära". Sie habe keinerlei Auskunft über die Art der Vorwürfe erhalten, obwohl sie mehrfach nachgefragt habe. Es sei unklar, ob die Betroffenen selbst beschuldigt würden oder lediglich in Zusammenhang mit einem Vorfall genannt worden seien.
Butler äußerte zudem große Sorge über mögliche Konsequenzen, insbesondere für internationale Studierende, die von Exmatrikulation oder Abschiebung bedroht sein könnten. Die Weitergabe sensibler Informationen an die Bundesbehörden könne ihrer Ansicht nach auch verfassungsrechtlich problematisch sein. Vertreterinnen der Universität verwiesen auf rechtliche Verpflichtungen gegenüber staatlichen Stellen. In Reaktion auf die Ereignisse organisieren Studierende und Lehrende nun Proteste gegen die Kooperation mit der Bundesregierung.
Vor Trump-Besuch: Britische Regierung begrüßt Investitionen von US-Finanzfirmen
Kurz vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien hat die britische Regierung geplante Millionen-Investitionen von US-Finanzfirmen im Vereinigten Königreich begrüßt. Große US-Unternehmen wie die Bank of America, Paypal und Standard & Poor's wollten insgesamt 1,25 Milliarden Pfund (1,44 Milliarden Euro) investieren und damit in vier britischen Städten insgesamt 1800 Arbeitsplätze schaffen, erklärte der linksgerichtete Premierminister Keir Starmer am Sonntag.
"Durch die Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten schaffen wir hier Jobs", unterstrich Starmer, der derzeit unter wachsendem innenpolitischen Druck steht. Die Investitionen stärkten "Großbritanniens Platz als Anführer in der globalen Finanzwelt". Neue Jobs sind der Regierung zufolge in London, Edinburgh, Belfast und Manchester geplant.
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
Mehr als 30 Menschen in den USA sind nach Angaben des US-Senders NPR wegen Äußerungen in sozialen Netzwerken zum gewaltsamen Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk entlassen, suspendiert oder dienstrechtlich überprüft worden. Besonders betroffen sind demnach Lehrerinnen und Lehrer, die sich nach Kirks Ermordung kritisch oder abfällig über seine politische Rolle geäußert hatten – darunter auch mit sarkastischen oder bitteren Kommentaren, die keine direkte Gewaltverherrlichung enthielten. Lesen Sie hier mehr dazu.
Trumps Ballsaal soll noch größer werden
Der von US-Präsident Donald Trump geplante Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses soll nach einem Medienbericht größer werden als bisher geplant. Der TV-Sender NBC News zitierte den Republikaner, mit dem das Medium am Samstag telefoniert hatte, mit den Worten: "Wir machen ihn ein bisschen größer." Der Sender berichtete, der Ballsaal soll Platz für 900 Personen bieten. Im Sommer hatte das Weiße Haus noch von 650 Sitzplätzen gesprochen.
Trump hatte im Sommer von einem "großartigen Vermächtnisprojekt" gesprochen. An vielen Stellen lässt er das Weiße Haus nach seinen Wünschen umgestalten. Er ließ das Oval Office aufpolieren und betont jetzt den Goldglanz. Im Rosengarten wich eine Rasenfläche einem Steinplatten-Sitzbereich.
Dokument entlastet Fed-Direktorin
Die von US-Präsident Donald Trump entlassene Fed-Direktorin Lisa Cook hat sich mit einem neuen Dokument gegen Vorwürfe des Betruges gewehrt. Die Trump-Regierung hatte ihr vorgeworfen, ein Haus in Atlanta als Hauptwohnsitz deklariert zu haben, um Steuervorteile zu erhalten. Jetzt legte die Notenbankerin ein Dokument einer Kreditschätzung vor, in der von einem "Ferienhaus" die Rede ist. Die Notenbankerin hat wiederholt jegliches Fehlverhalten im Kontext ihrer Immobilien bestritten.
Richterin kassiert Trump-Vorhaben
In den USA stößt das rigorose Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen Migranten ohne Bleiberecht erneut auf juristischen Widerstand. Die Washingtoner Richterin Tanya Chutkan warf der US-Regierung am Samstag vor, bei der Abschiebung von Migranten aus Nigeria und Gambia nach Ghana gezielt Einwanderungsgesetze umgangen zu haben und berief eine Dringlichkeitssitzung ein. Sie räumte jedoch ein, es sei unklar, welche Maßnahmen sie ergreifen könne. Anwälte einiger der Betroffenen hatten erklärt, ihre Mandanten befürchteten, in ihre Heimatländer gebracht zu werden, wo ihnen Folter oder Verfolgung drohe.
Samstag, 13. September
Termin für Gedenkfeier für Charlie Kirk steht fest
Eine Gedenkfeier für den von einem Attentäter ermordeten rechten Aktivisten Charlie Kirk wird am 21. September ab 11 Uhr Ortszeit in Glendale im US-Bundestaat Arizona stattfinden. Als Ort wurde das State Park Stadion ausgewählt, berichten US-Medien, darunter Fox News. Die Studentenorganisation Turning Point USA, deren Präsident Kirk war, lud Unterstützer ein, gemeinsam "das bemerkenswerte Leben und das bleibende Vermächtnis von Charlie Kirk, einer amerikanischen Legende", zu feiern. US-Präsident Donald Trump hat bereits angekündigt, an der Trauerfeier für den christlichen Nationalisten teilzunehmen. Unklar ist, ober auch zu der Gedenkfeier erscheint.
Boot festgesetzt: Venezuela wirft USA Provokation vor
Inmitten zunehmender Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela hat die Regierung in Caracas der US-Regierung eine weitere Provokation vorgeworfen. US-Soldaten hätten in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Venezuela ein Fischerboot gekapert, sagte Außenminister Yván Gil. Bewaffnete Besatzungsmitglieder des Zerstörers "USS Jason Dunham" seien 48 Seemeilen nordöstlich der venezolanischen Insel La Blanquilla an Bord des Fischerboots "Carmen Rosa" gegangen, hätten die neun Fischer für acht Stunden festgehalten und jede Kommunikation unterbunden.
