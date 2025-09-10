Vor Trump-Besuch: Britische Regierung begrüßt Investitionen von US-Finanzfirmen

Kurz vor dem Staatsbesuch von US-Präsident Donald Trump in Großbritannien hat die britische Regierung geplante Millionen-Investitionen von US-Finanzfirmen im Vereinigten Königreich begrüßt. Große US-Unternehmen wie die Bank of America, Paypal und Standard & Poor's wollten insgesamt 1,25 Milliarden Pfund (1,44 Milliarden Euro) investieren und damit in vier britischen Städten insgesamt 1800 Arbeitsplätze schaffen, erklärte der linksgerichtete Premierminister Keir Starmer am Sonntag.

"Durch die Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten schaffen wir hier Jobs", unterstrich Starmer, der derzeit unter wachsendem innenpolitischen Druck steht. Die Investitionen stärkten "Großbritanniens Platz als Anführer in der globalen Finanzwelt". Neue Jobs sind der Regierung zufolge in London, Edinburgh, Belfast und Manchester geplant.

Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen

Mehr als 30 Menschen in den USA sind nach Angaben des US-Senders NPR wegen Äußerungen in sozialen Netzwerken zum gewaltsamen Tod des rechten Aktivisten Charlie Kirk entlassen, suspendiert oder dienstrechtlich überprüft worden. Besonders betroffen sind demnach Lehrerinnen und Lehrer, die sich nach Kirks Ermordung kritisch oder abfällig über seine politische Rolle geäußert hatten – darunter auch mit sarkastischen oder bitteren Kommentaren, die keine direkte Gewaltverherrlichung enthielten. Lesen Sie hier mehr dazu.

Trumps Ballsaal soll noch größer werden

Der von US-Präsident Donald Trump geplante Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses soll nach einem Medienbericht größer werden als bisher geplant. Der TV-Sender NBC News zitierte den Republikaner, mit dem das Medium am Samstag telefoniert hatte, mit den Worten: "Wir machen ihn ein bisschen größer." Der Sender berichtete, der Ballsaal soll Platz für 900 Personen bieten. Im Sommer hatte das Weiße Haus noch von 650 Sitzplätzen gesprochen.

Trump hatte im Sommer von einem "großartigen Vermächtnisprojekt" gesprochen. An vielen Stellen lässt er das Weiße Haus nach seinen Wünschen umgestalten. Er ließ das Oval Office aufpolieren und betont jetzt den Goldglanz. Im Rosengarten wich eine Rasenfläche einem Steinplatten-Sitzbereich.

Dokument entlastet Fed-Direktorin

Die von US-Präsident Donald Trump entlassene Fed-Direktorin Lisa Cook hat sich mit einem neuen Dokument gegen Vorwürfe des Betruges gewehrt. Die Trump-Regierung hatte ihr vorgeworfen, ein Haus in Atlanta als Hauptwohnsitz deklariert zu haben, um Steuervorteile zu erhalten. Jetzt legte die Notenbankerin ein Dokument einer Kreditschätzung vor, in der von einem "Ferienhaus" die Rede ist. Die Notenbankerin hat wiederholt jegliches Fehlverhalten im Kontext ihrer Immobilien bestritten.