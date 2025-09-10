Newsblog zur US-Politik Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel

US-Außenminister Rubio (Archivbild): Er wird in Israel erwartet. (Quelle: Mandel Ngan/AFP Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Die US-Einwanderungsbehörde steht weiter in der Kritik. Donald Trump will die Nationalgarde auch in Memphis einsetzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 13. September

Nach Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel

US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gaza-Krieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.

US-Präsident Donald Trump hatte jüngst sein Bedauern über Israels Überraschungsangriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar ausgedrückt. In einer Stellungnahme, die seine Sprecherin Karoline Leavitt vortrug, hieß es, eine "einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerikas Zielen.

In Israel will Rubio nach Angaben seines Ministeriums mit dortigen Vertretern auch über den Einsatz gegen "antiisraelische Maßnahmen" sprechen, wie etwa eine "einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates, die den Terrorismus der Hamas belohnt". Mehrere Staaten hatten angekündigt, bei der übernächste Woche beginnenden UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Israels Regierung lehnt das ab.

US-Einwanderungsbehörde ICE erschießt Mann bei Fahrzeugkontrolle

Ein Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE hat einen Mann bei einer Razzia erschossen. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums sollte der Mann bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Vorort von Chicago festgenommen werden. Demnach soll das Opfer Widerstand geleistet und den ICE-Beamten mit dem Auto mitgeschleift haben, woraufhin der ICE-Mitarbeiter auf den Mann schoss. Das Ministerium sprach von "angemessener Gewaltanwendung".

Dabei soll es sich laut offiziellen Angaben um einen illegalen Einwanderer gehandelt haben. Erst wenige Tage zuvor hatte Präsident Donald Trump die Operation Midway Blitz im Großraum Chicago angekündigt, bei der verstärkt gegen illegale Einwanderung vorgegangen werden sollte.

Das Vorgehen der Behörde bei der Fahrzeugkontrolle stieß bei den Demokraten auf deutliche Kritik. "Sie haben einem Mitglied unserer Gemeinschaft das Leben genommen", beklagte Lilian Jimenez, Abgeordnete im Parlament des Bundesstaates Illinois. Gouverneur JB Pritzker, forderte eine "vollständige, faktenbasierte Aufklärung des heutigen Vorfalls".

