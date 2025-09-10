Nie gearbeitet: So hoch ist die Rente

Newsblog zur US-Politik Rubio: Beziehung zu Israel bleibt unverändert

US-Außenminister Rubio (Archivbild): Er wird in Israel erwartet. (Quelle: Mandel Ngan/AFP Pool via AP/dpa/dpa-bilder)

Die US-Einwanderungsbehörde steht weiter in der Kritik. Donald Trump will die Nationalgarde auch in Memphis einsetzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 13. September

Die israelischen Luftangriffe auf Hamas-Anführer in Katar haben nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio keine Auswirkungen auf das enge Verhältnis zu Israel. "Das wird die Art unserer Beziehung zu den Israelis nicht ändern, aber wir müssen darüber sprechen – vor allem darüber, welche Auswirkungen dies hat", sagte Rubio am Samstag vor seinem Abflug nach Israel mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.

"Natürlich waren wir darüber nicht glücklich, der Präsident war darüber nicht glücklich", fügte Rubio an und bekräftigte damit die zuvor von US-Präsident Donald Trump geäußerte Kritik.

Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.

Neue Russland-Sanktionen: Trump stellt Bedingungen

Der US-Präsident will nur dann Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn alle Nato-Mitglieder ihre Ölkäufe mit Moskau einstellen und hohe Zölle auf chinesische Produkte erheben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das ist über den mutmaßlichen Attentäter von Charlie Kirk bekannt

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von Charlie Kirk werden Fragen nach dem Motiv von Tyler Robinson laut. Was ist über den 22-Jährigen bekannt? Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel

US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gaza-Krieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.

US-Präsident Donald Trump hatte jüngst sein Bedauern über Israels Überraschungsangriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar ausgedrückt. In einer Stellungnahme, die seine Sprecherin Karoline Leavitt vortrug, hieß es, eine "einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerikas Zielen.