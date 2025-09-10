Newsblog zur US-Politik Rubio: Beziehung zu Israel bleibt unverändert
Die US-Einwanderungsbehörde steht weiter in der Kritik. Donald Trump will die Nationalgarde auch in Memphis einsetzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 13. September
Rubio: Beziehung zu Israel bleibt unverändert
Die israelischen Luftangriffe auf Hamas-Anführer in Katar haben nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio keine Auswirkungen auf das enge Verhältnis zu Israel. "Das wird die Art unserer Beziehung zu den Israelis nicht ändern, aber wir müssen darüber sprechen – vor allem darüber, welche Auswirkungen dies hat", sagte Rubio am Samstag vor seinem Abflug nach Israel mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.
"Natürlich waren wir darüber nicht glücklich, der Präsident war darüber nicht glücklich", fügte Rubio an und bekräftigte damit die zuvor von US-Präsident Donald Trump geäußerte Kritik.
Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.
Neue Russland-Sanktionen: Trump stellt Bedingungen
Der US-Präsident will nur dann Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn alle Nato-Mitglieder ihre Ölkäufe mit Moskau einstellen und hohe Zölle auf chinesische Produkte erheben. Mehr dazu lesen Sie hier.
Das ist über den mutmaßlichen Attentäter von Charlie Kirk bekannt
Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von Charlie Kirk werden Fragen nach dem Motiv von Tyler Robinson laut. Was ist über den 22-Jährigen bekannt? Mehr dazu lesen Sie hier.
Nach Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel
US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gaza-Krieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.
US-Präsident Donald Trump hatte jüngst sein Bedauern über Israels Überraschungsangriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar ausgedrückt. In einer Stellungnahme, die seine Sprecherin Karoline Leavitt vortrug, hieß es, eine "einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerikas Zielen.
In Israel will Rubio nach Angaben seines Ministeriums mit dortigen Vertretern auch über den Einsatz gegen "antiisraelische Maßnahmen" sprechen, wie etwa eine "einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates, die den Terrorismus der Hamas belohnt". Mehrere Staaten hatten angekündigt, bei der übernächste Woche beginnenden UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Israels Regierung lehnt das ab.
US-Einwanderungsbehörde ICE erschießt Mann bei Fahrzeugkontrolle
Ein Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE hat einen Mann bei einer Razzia erschossen. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums sollte der Mann bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Vorort von Chicago festgenommen werden. Demnach soll das Opfer Widerstand geleistet und den ICE-Beamten mit dem Auto mitgeschleift haben, woraufhin der ICE-Mitarbeiter auf den Mann schoss. Das Ministerium sprach von "angemessener Gewaltanwendung".
Dabei soll es sich laut offiziellen Angaben um einen illegalen Einwanderer gehandelt haben. Erst wenige Tage zuvor hatte Präsident Donald Trump die Operation Midway Blitz im Großraum Chicago angekündigt, bei der verstärkt gegen illegale Einwanderung vorgegangen werden sollte.
Das Vorgehen der Behörde bei der Fahrzeugkontrolle stieß bei den Demokraten auf deutliche Kritik. "Sie haben einem Mitglied unserer Gemeinschaft das Leben genommen", beklagte Lilian Jimenez, Abgeordnete im Parlament des Bundesstaates Illinois. Gouverneur JB Pritzker, forderte eine "vollständige, faktenbasierte Aufklärung des heutigen Vorfalls".
US-Behörde verzichtet auf Emissionsdaten
Die US-Umweltbehörde EPA will künftig darauf verzichten, von Tausenden Industrieunternehmen des Landes Daten über deren Treibhausgasemissionen einzufordern. "Das Programm zur Berichterstattung über Treibhausgase ist nichts anderes als bürokratischer Aufwand, der nichts zur Verbesserung der Luftqualität beiträgt", wird EPA-Chef Lee Zeldin in einer Mitteilung seiner Behörde zitiert. Durch die Beendigung des Programms könnten US-Unternehmen in den nächsten zehn Jahren bis zu 2,4 Milliarden Dollar an Regulierungskosten einsparen.
Das Programm zur Erfassung der Treibhausgase wurde 2010 gestartet - und sammelt Daten von etwa 8.000 der größten Industrieanlagen des Landes, darunter Kohlekraftwerke, Ölraffinerien und Stahlwerke. Die daraus gewonnenen Informationen beeinflussen politische Entscheidungen und wurden zudem an die Vereinten Nationen weitergegeben, die von den Industrieländern Daten zu Emissionen fordern, die den Klimawandel beeinflussen.
Trump will Nationalgarde nach Memphis schicken
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, er werde Truppen der Nationalgarde in die Stadt Memphis im US-Bundesstaat Tennessee entsenden. Damit wolle er die Kriminalität in der Stadt bekämpfen. "Wir gehen nach Memphis. Memphis hat große Probleme", sagte Trump am Freitag in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News. Der demokratische Bürgermeister der Stadt, Paul Young, sei "glücklich" darüber. Das Büro des Bürgermeisters hat sich bisher nicht dazu geäußert.
Zunächst war unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage und in welchem Zeitrahmen Trump die Truppen entsenden will. Ein Bundesgesetz, der sogenannte Posse Comitatus Act, schränkt den Einsatz des US-Militärs für Aufgaben der Strafverfolgung im Inland grundsätzlich ein. Es gibt jedoch Ausnahmen von diesem Gesetz. Es gilt oft nicht für Einsätze der Nationalgarde, die unter dem Kommando des Gouverneurs eines Bundesstaates stehen. Lesen Sie hier mehr dazu.
