Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme bekannt

Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump den Tatverdächtigen gefasst. "Ich denke, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag in einer Live-Sendung des US-amerikanischen Senders Fox News. Am Freitagnachmittag bestätigte Spencer Cox, der Gouverneur von Utah: "Wir haben ihn." Mehr dazu lesen Sie hier.

Kirk-Attentat: FBI wendet sich bei Fahndung an die Öffentlichkeit

Bei einer Pressekonferenz in Utah hat Gouverneur Spencer Cox die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Fahndung nach dem Mann gebeten, der den Aktivisten Charlie Fox erschossen haben soll. Man habe bislang 7.000 Hinweise bekommen, aber vom mutmaßlichen Attentäter keine Spur. Lesen Sie hier mehr zum Aufruf der US-Behörden.

Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft

Ray Dalio, Gründer und ehemaliger CEO der Investmentfirma Bridgewater, glaubt, dass Gold eine Möglichkeit sein könnte, Anleger vor mit Schulden überlasteten Märkten zu schützen. Dalio warnte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die höheren Ausgaben der USA für den Schuldendienst "andere Ausgaben verdrängen" und sich wie Plaque in einem verstopften menschlichen Kreislaufsystem ansammeln würden. "Ein Arzt würde vor einem Herzinfarkt warnen”" sagte er. "Ein gut diversifiziertes Portfolio würde zwischen 10 Prozent und 15 Prozent Gold enthalten”, sagte Dalio, der im Juli seine verbleibenden Anteile an Bridgewater Associates verkaufte und sich aus dem von ihm gegründeten Hedgefonds zurückzog.

Kirk-Attentat: Weiteres Fahndungsfoto veröffentlicht

Die Behörde für Sicherheit in Utah hat ein weiteres Foto des mutmaßlichen Schützen veröffentlicht, der am Mittwoch den rechtskonservativen Aktivisten Charlie Kirk erschossen hat. Es zeigt einen Mann mit schwarzer Kleidung, der Treppen herunterläuft.

Marine-Akademie wegen Bedrohung abgeriegelt

Die amerikanische Marine-Akademie in Annapolis ist wegen einer Bedrohungslage abgeriegelt worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, seien Polizeibeamte und Einheiten der Marine auf dem Gelände, um die Situation zu klären. Nach Informationen des Senders Fox News sei ein ehemaliger Offiziersanwärter mit einer Waffe auf dem Campus erschienen. Es sollen Schüsse gefallen sein. Lesen Sie hier mehr über die Bedrohung in Annapolis.

Donnerstag, 11. September

Bericht: Offenbar Name des mutmaßlichen Kirk-Mörders bekannt

Laut zwei US-Beamten und einer Quelle aus Strafverfolgungskreisen glaubt die Bundespolizei, den Namen einer verdächtigen Person identifiziert zu haben, berichtet der amerikanische Sender CBS. Bislang wurde jedoch noch kein Haftbefehl ausgestellt.

