Newsblog zur US-Politik Vance moderiert "Charlie Kirk Show" im Weißen Haus
Das FBI spricht von neuen Hinweisen im Mordfall Kirk. Der Verdächtige gestand wohl gegenüber Freunden. Alle Entwicklungen im Newsblog.
- Vance moderiert "Charlie Kirk Show" aus dem Weißen Haus
- Kirk-Attentäter gestand Tat wohl in Online-Chat
- FBI: Fund im Haus des Kirk-Verdächtigen
- Attentat auf Kirk – Verdächtiger schweigt zu Motiv
- Nach Angriff in Katar: Trump ruft Israel zu "Vorsicht" auf
- Insider: USA wollen TikTok-Verkaufsfrist erneut verlängern
Dienstag, 16. September
Trump: Haben wieder Boot in Karibik angegriffen – "Drei Drogenschmuggler tot"
Die US-Armee hat nach Angaben von Präsident Donald Trump erneut ein Boot in der Karibik angegriffen. Dieses habe Drogenkartellen gehört und sei in internationalen Gewässern attackiert worden, schrieb Trump am Montag in seinem Dienst Truth Social. Dabei seien drei Männer getötet worden. Es habe einen "zweiten Militärschlag gegen eindeutig identifizierte, außerordentlich gewalttätige Drogenhandelskartelle und Narkoterroristen im Zuständigkeitsbereich des US-Südkommandos" gegeben. Das Boot sei auf dem Weg in die USA gewesen.
Anfang September hatte die US-Marine nach eigenen Angaben ein Boot vor der Küste Venezuelas versenkt und dabei elf Menschen getötet. Trump hatte erklärt, die Besatzung des Schnellbootes seien Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua gewesen. An Bord seien riesige Mengen Drogen gewesen. Die Regierung in Caracas weist diese Angaben zurück.
Die US-Regierung hat sieben Kriegsschiffe und ein Atom-U-Boot sowie über 4.500 Soldaten in die südliche Karibikregion verlegt. Trump will damit nach eigenen Angaben sein Versprechen einlösen, gegen Drogenkartelle vorzugehen. In Venezuela hat dies Sorgen geschürt, die Regierung um Machthaber Nicolas Maduro könnte das eigentliche Ziel sein.
Vance moderiert "Charlie Kirk Show" aus dem Weißen Haus
US-Vizepräsident JD Vance hat eine Episode des Podcasts von Charlie Kirk moderiert, um an den getöteten rechten Aktivisten zu erinnern. Seine Gäste und er stellten das Vermächtnis Kirks ins Zentrum, das sie stark religiös aufluden. Zugleich machten sie erneut deutlich, wen das Lager von US-Präsident Donald Trump für das Attentat als verantwortlich ansieht: die politische Gegenseite. Die im Weißen Haus aufgezeichnete Sonderausgabe des Podcasts wurde auf der bei US-Konservativen populären Plattform Rumble übertragen. Vance erklärte darin, man setze alles daran, die Hintergründe der Tat aufzuklären – und gegen "das Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen" vorzugehen, das seiner Darstellung nach Gewalt fördere.
Trump hatte bereits kurz nach der Tat die Rhetorik "radikaler Linker" verantwortlich gemacht. Kritiker warfen ihm vor, damit die Stimmung im Land zusätzlich anzuheizen, statt einende Worte zu wählen. Auch in der von Vance moderierten Podcastfolge gab es Schuldzuweisungen. Trumps stellvertretender Stabschef Stephen Miller sprach von einer "organisierten Kampagne" linker Gruppen, die zu der Tat geführt habe, und nannte sie eine "inländische Terrorbewegung". Man werde umfassende Ressourcen der US-Regierung nutzen, um diese Bewegung "im Namen von Charlie" zu zerschlagen.
Beobachter warnen, eine solche Rhetorik könne nicht nur als Rechtfertigung für Vergeltung dienen, sondern auch als Vorwand genutzt werden, um demokratische Strukturen und politische Gegner zu schwächen. Sie werten dies als weiteren Beleg für den autoritären Regierungsstil unter Trump.
Montag, 15. September
Kirk-Attentäter gestand Tat wohl in Online-Chat
Tyler Robinson, der mutmaßliche Mörder Charlie Kirks, gestand die Tat wohl in einem Online-Chat mit Freunden. Das berichtet die "Washington Post" unter Berufung auf Screenshots, die der Zeitung vorliegen. Die Nachricht soll Robinson rund zwei Stunden vor seiner Festnahme abgeschickt haben.
Demnach habe ein Mitglied der Gruppe nach dem Attentat auf Kirk geschrieben: "Charlie Kirk wurde erschossen." Ein weiterer antwortete: "Ich habe gerade das Video gesehen, scheiße. Der Bruder hat es nicht verdient, so zu sterben." Später habe Tyler Robinson geantwortet: "Hey Leute, ich habe schlechte Nachrichten für euch alle. Ich war es. Es tut mir leid."
Robinson schrieb weiter: "Ich ergebe mich in wenigen Momenten einem befreundeten Sheriff. Danke für die gute Zeit und den Spaß, ihr wart alle großartig, danke euch allen für alles." Zunächst gab es aus der Gruppe keine Reaktion. Erst am nächsten Tag, als Robinsons Festnahme öffentlich wurde, schrieb ein Mitglied, das Geständnis sei wohl doch wahr gewesen. "Betet für Tyler. Obwohl Charlie Kirks Politik für einige von uns nicht akzeptabel waren, bitte ich euch, in diesen verwirrenden Zeiten für ihn und seine Familie zu beten."
FBI: Fund im Haus des Kirk-Verdächtigen
Fünf Tage nach dem Attentat auf den Vertrauten von US-Präsident Donald Trump, Charlie Kirk, hat sich nach Angaben der Ermittler der Verdacht gegen einen festgenommenen 22-Jährigen erhärtet. Der Chef der US-Bundespolizei FBI, Kash Patel, teilte am Montag im Sender Fox News mit, die DNA auf der Tatwaffe stimme mit der des mutmaßlichen Schützen überein.
Zudem sei im Elternhaus des Verdächtigen ein schriftlicher Hinweis auf die Tat gefunden worden. Der festgenommene Tyler R. habe darin festgehalten, er habe die Gelegenheit, Kirk zu töten, und werde sie nutzen, sagte Patel. Das Dokument sei zwar zerstört worden, das FBI habe aber "forensische Hinweise auf die Notiz gefunden".
TikTok-Verbot wohl abgewendet
Ein Verbot von TikTok in den USA scheint vorerst vom Tisch. Der Rahmen für eine Einigung stehe, sagte US-Finanzminister Scott Bessent am Montag nach Handelsgesprächen mit China. Damit sei der Weg frei für die Übernahme der populären Kurzvideo-Plattform durch US-Investoren. Die Details werde US-Präsident Donald Trump am Freitag in einem direkten Gespräch mit Chinas Staatschef Xi Jinping klären. Trump hatte zuvor in einem Beitrag auf seinem Kurznachrichtendienst Truth Social eine Einigung angedeutet.
Dafür werde die am 17. September auslaufende Frist für den Zwangsverkauf von TikTok voraussichtlich ein weiteres Mal verlängert, sagte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer. Dadurch werde Zeit geschaffen, um den Vertrag unter Dach und Fach zu bringen. "Ohne die Rahmenvereinbarung würde es keine Verlängerung geben", betonte Greer.
Ex-US-Botschafter attackiert Elmar Theveßen – ZDF reagiert
Der ehemalige US-Botschafter Richard Grenell hat auf X gegen ZDF-Journalist Elmat Theveßen ausgeteilt. Der Sender antwortet nur knapp. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.
