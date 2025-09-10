Newsblog zur US-Politik Trump schickt Militär – nächste US-Stadt betroffen

Donald Trump im Weißen Haus.

Das FBI spricht von neuen Hinweisen im Mordfall Kirk. Der Verdächtige gestand wohl gegenüber Freunden. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 16. September

Nationalgarde und FBI: Trump schickt Taskforce nach Memphis

Im Kampf gegen angeblich ausufernde Kriminalität in Memphis will US-Präsident Donald Trump unter anderem Nationalgardisten, FBI-Mitarbeiter und Drogenfahnder einsetzen. Auf Bitten des republikanischen Gouverneurs Bill Lee solle eine entsprechende Taskforce entsandt werden, sagte Trump bei der Unterzeichnung eines entsprechenden Memorandums. Die Gruppe solle nach dem Vorbild des Einsatzes in der Hauptstadt Washington vorgehen. Ein genaues Startdatum wurde im Memorandum nicht erwähnt.

Memphis im US-Bundesstaat Tennessee ist die dritte demokratisch regierte Stadt, in die der Präsident Nationalgardisten entsendet - nach Los Angeles (Kalifornien) und Washington. Der Bürgermeister von Memphis, Paul Young, lehnt den Einsatz ab. Trump drohte erneut damit, Nationalgarde auch in Chicago einzusetzen. Chicago und der Bundesstaat Illinois lehnen die Pläne ab. Trump sagte dazu: "Wir hoffen, dass wir die Unterstützung des Gouverneurs bekommen, oder wir greifen ohne ein." Auch in St. Louis im Bundesstaat Missouri könne er sich vorstellen einzugreifen, sagte Trump.

Trump hatte die Hauptstadt Washington als "Rattenloch" bezeichnet und vor Wochen die Nationalgarde auf ihre Straßen geschickt. In Kalifornien wiederum waren im Juni Menschen gegen Razzien der Einwanderungsbehörde ICE gegen Migranten auf die Straße gegangen - das wollte Trumps Regierung unterbinden und schickte Nationalgardisten gegen den Willen der dortigen Regierung. In den USA haben im Normalfall die Bundesstaaten die Kontrolle über die Nationalgarde. Kommt es zum Krieg oder zu nationalen Notfällen, kann der US-Präsident das Kommando übernehmen. Die Nationalgarde ist eine militärische Reserveeinheit und Teil der US-Streitkräfte.

Trump: Haben wieder Boot in Karibik angegriffen – "Drei Drogenschmuggler tot"

Die US-Armee hat nach Angaben von Präsident Donald Trump erneut ein Boot in der Karibik angegriffen. Dieses habe Drogenkartellen gehört und sei in internationalen Gewässern attackiert worden, schrieb Trump am Montag in seinem Dienst Truth Social. Dabei seien drei Männer getötet worden. Es habe einen "zweiten Militärschlag gegen eindeutig identifizierte, außerordentlich gewalttätige Drogenhandelskartelle und Narkoterroristen im Zuständigkeitsbereich des US-Südkommandos" gegeben. Das Boot sei auf dem Weg in die USA gewesen.

Anfang September hatte die US-Marine nach eigenen Angaben ein Boot vor der Küste Venezuelas versenkt und dabei elf Menschen getötet. Trump hatte erklärt, die Besatzung des Schnellbootes seien Mitglieder der venezolanischen Bande Tren de Aragua gewesen. An Bord seien riesige Mengen Drogen gewesen. Die Regierung in Caracas weist diese Angaben zurück.