Newsblog zur US-Politik Trump will noch größeren Ballsaal
Erneut kommt es zu einem Zwischenfall zwischen beiden Staaten. Der Termin für die Trauerfeier von Charlie Kirk steht fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Sonntag, 14. September
Trumps Ballsaal soll noch größer werden
Der von US-Präsident Donald Trump geplante Ballsaal auf dem Gelände des Weißen Hauses soll nach einem Medienbericht größer werden als bisher geplant. Der TV-Sender NBC News zitierte den Republikaner, mit dem das Medium am Samstag telefoniert hatte, mit den Worten: "Wir machen ihn ein bisschen größer." Der Sender berichtete, der Ballsaal soll Platz für 900 Personen bieten. Im Sommer hatte das Weiße Haus noch von 650 Sitzplätzen gesprochen.
Trump hatte im Sommer von einem "großartigen Vermächtnisprojekt" gesprochen. An vielen Stellen lässt er das Weiße Haus nach seinen Wünschen umgestalten. Er ließ das Oval Office aufpolieren und betont jetzt den Goldglanz. Im Rosengarten wich eine Rasenfläche einem Steinplatten-Sitzbereich.
Dokument entlastet Fed-Direktorin
Die von US-Präsident Donald Trump entlassene Fed-Direktorin Lisa Cook hat sich mit einem neuen Dokument gegen Vorwürfe des Betruges gewehrt. Die Trump-Regierung hatte ihr vorgeworfen, ein Haus in Atlanta als Hauptwohnsitz deklariert zu haben, um Steuervorteile zu erhalten. Jetzt legte die Notenbankerin ein Dokument einer Kreditschätzung vor, in der von einem "Ferienhaus" die Rede ist. Die Notenbankerin hat wiederholt jegliches Fehlverhalten im Kontext ihrer Immobilien bestritten.
Richterin kassiert Trump-Vorhaben
In den USA stößt das rigorose Vorgehen von US-Präsident Donald Trump gegen Migranten ohne Bleiberecht erneut auf juristischen Widerstand. Die Washingtoner Richterin Tanya Chutkan warf der US-Regierung am Samstag vor, bei der Abschiebung von Migranten aus Nigeria und Gambia nach Ghana gezielt Einwanderungsgesetze umgangen zu haben und berief eine Dringlichkeitssitzung ein. Sie räumte jedoch ein, es sei unklar, welche Maßnahmen sie ergreifen könne. Anwälte einiger der Betroffenen hatten erklärt, ihre Mandanten befürchteten, in ihre Heimatländer gebracht zu werden, wo ihnen Folter oder Verfolgung drohe.
Samstag, 13. September
Termin für Trauerfeier für Charlie Kirk steht fest
Die Trauerfeier für den von einem Attentäter ermordeten rechten Aktivisten Charlie Kirk wird am 21. September ab 11 Uhr Ortszeit in Glendale im US-Bundestaat Arizona stattfinden. Als Ort wurde das State Park Stadion ausgewählt, berichten US-Medien, darunter Fox News. Die Studentenorganisation Turning Point USA, deren Präsident Kirk war, lud Unterstützer ein, gemeinsam "das bemerkenswerte Leben und das bleibende Vermächtnis von Charlie Kirk, einer amerikanischen Legende", zu feiern. US-Präsident Donald Trump hat bereits angekündigt, an der Trauerfeier für den christlichen Nationalisten teilzunehmen.
Boot festgesetzt: Venezuela wirft USA Provokation vor
Inmitten zunehmender Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela hat die Regierung in Caracas der US-Regierung eine weitere Provokation vorgeworfen. US-Soldaten hätten in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Venezuela ein Fischerboot gekapert, sagte Außenminister Yván Gil. Bewaffnete Besatzungsmitglieder des Zerstörers "USS Jason Dunham" seien 48 Seemeilen nordöstlich der venezolanischen Insel La Blanquilla an Bord des Fischerboots "Carmen Rosa" gegangen, hätten die neun Fischer für acht Stunden festgehalten und jede Kommunikation unterbunden.
"Wer den Befehl für die Provokation gegeben hat, sucht nach einem Vorwand, um eine kriegerische Eskalation in der Karibik zu rechtfertigen", hieß es in einer Mitteilung des venezolanischen Außenministeriums. Außenminister Gil zeigte bei der Pressekonferenz ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie sich US-Soldaten in einem Schlauchboot dem Fischerboot nähern.
Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela weiter verschärft. Medienberichten zufolge hatten die USA mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Küste verlegt, um gegen Drogenhändler vorzugehen. Beim Beschuss eines mutmaßlichen Schmugglerboots des Verbrechersyndikats Tren de Aragua kamen elf Menschen ums Leben. Zudem wurden Pläne bekannt, Kampfflugzeuge in das US-Außengebiet Puerto Rico zu verlegen.
Rubio: Beziehung zu Israel bleibt unverändert
Die israelischen Luftangriffe auf Hamas-Anführer in Katar haben nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio keine Auswirkungen auf das enge Verhältnis zu Israel. "Das wird die Art unserer Beziehung zu den Israelis nicht ändern, aber wir müssen darüber sprechen – vor allem darüber, welche Auswirkungen dies hat", sagte Rubio am Samstag vor seinem Abflug nach Israel mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.
"Natürlich waren wir darüber nicht glücklich, der Präsident war darüber nicht glücklich", fügte Rubio an und bekräftigte damit die zuvor von US-Präsident Donald Trump geäußerte Kritik.
Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.
Neue Russland-Sanktionen: Trump stellt Bedingungen
Der US-Präsident will nur dann Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn alle Nato-Mitglieder ihre Ölkäufe mit Moskau einstellen und hohe Zölle auf chinesische Produkte erheben. Mehr dazu lesen Sie hier.
Das ist über den mutmaßlichen Attentäter von Charlie Kirk bekannt
Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von Charlie Kirk werden Fragen nach dem Motiv von Tyler Robinson laut. Was ist über den 22-Jährigen bekannt? Mehr dazu lesen Sie hier.
Nach Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel
US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gaza-Krieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters