Newsblog zur US-Politik US-Einwanderungsbehörde ICE erschießt Mann bei Razzia
Die US-Einwanderungsbehörde steht weiter in der Kritik. Donald Trump will die Nationalgarde auch in Memphis einsetzen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 13. September
US-Einwanderungsbehörde ICE erschießt Mann bei Fahrzeugkontrolle
Ein Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE hat einen Mann bei einer Razzia erschossen. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums sollte der Mann bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Vorort von Chicago festgenommen werden. Demnach soll das Opfer Widerstand geleistet und den ICE-Beamten mit dem Auto mitgeschleift haben, woraufhin der ICE-Mitarbeiter auf den Mann schoss. Das Ministerium sprach von "angemessener Gewaltanwendung".
Dabei soll es sich laut offiziellen Angaben um einen illegalen Einwanderer gehandelt haben. Erst wenige Tage zuvor hatte Präsident Donald Trump die Operation Midway Blitz im Großraum Chicago angekündigt, bei der verstärkt gegen illegale Einwanderung vorgegangen werden sollte.
Das Vorgehen der Behörde bei der Fahrzeugkontrolle stieß bei den Demokraten auf deutliche Kritik. "Sie haben einem Mitglied unserer Gemeinschaft das Leben genommen", beklagte Lilian Jimenez, Abgeordnete im Parlament des Bundesstaates Illinois. Gouverneur JB Pritzker, forderte eine "vollständige, faktenbasierte Aufklärung des heutigen Vorfalls".
US-Behörde verzichtet auf Emissionsdaten
Die US-Umweltbehörde EPA will künftig darauf verzichten, von Tausenden Industrieunternehmen des Landes Daten über deren Treibhausgasemissionen einzufordern. "Das Programm zur Berichterstattung über Treibhausgase ist nichts anderes als bürokratischer Aufwand, der nichts zur Verbesserung der Luftqualität beiträgt", wird EPA-Chef Lee Zeldin in einer Mitteilung seiner Behörde zitiert. Durch die Beendigung des Programms könnten US-Unternehmen in den nächsten zehn Jahren bis zu 2,4 Milliarden Dollar an Regulierungskosten einsparen.
Das Programm zur Erfassung der Treibhausgase wurde 2010 gestartet - und sammelt Daten von etwa 8.000 der größten Industrieanlagen des Landes, darunter Kohlekraftwerke, Ölraffinerien und Stahlwerke. Die daraus gewonnenen Informationen beeinflussen politische Entscheidungen und wurden zudem an die Vereinten Nationen weitergegeben, die von den Industrieländern Daten zu Emissionen fordern, die den Klimawandel beeinflussen.
Trump will Nationalgarde nach Memphis schicken
US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, er werde Truppen der Nationalgarde in die Stadt Memphis im US-Bundesstaat Tennessee entsenden. Damit wolle er die Kriminalität in der Stadt bekämpfen. "Wir gehen nach Memphis. Memphis hat große Probleme", sagte Trump am Freitag in einem Interview mit dem TV-Sender Fox News. Der demokratische Bürgermeister der Stadt, Paul Young, sei "glücklich" darüber. Das Büro des Bürgermeisters hat sich bisher nicht dazu geäußert.
Zunächst war unklar, auf welcher rechtlichen Grundlage und in welchem Zeitrahmen Trump die Truppen entsenden will. Ein Bundesgesetz, der sogenannte Posse Comitatus Act, schränkt den Einsatz des US-Militärs für Aufgaben der Strafverfolgung im Inland grundsätzlich ein. Es gibt jedoch Ausnahmen von diesem Gesetz. Es gilt oft nicht für Einsätze der Nationalgarde, die unter dem Kommando des Gouverneurs eines Bundesstaates stehen. Lesen Sie hier mehr dazu.
Freitag, 12. September
Trump will Kritiker nach Kirks Ermordung bestrafen
Nach der Ermordung des republikanischen Aktivisten Charlie Kirk hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, gegen Kritiker seines Freundes vorzugehen. Der Präsident machte "radikale linke politische Gewalt" für den Anschlag verantwortlich, wie die "Washington Post" berichtete.
Trump erklärte, seine Regierung werde jeden zur Rechenschaft ziehen, der zu dieser Tat oder zu vergleichbaren politischen Gewalttaten beigetragen habe. "Die Radikalen auf der linken Seite sind das Problem, sie sind bösartig und schrecklich und politisch versiert", sagte Trump dem Sender Fox News. Zugleich rief er seine Anhänger auf, von Vergeltungsmaßnahmen abzusehen. Der mutmaßliche Täter, ein 22-Jähriger, wurde am Freitag festgenommen.
Berater des Präsidenten sagten der "Washington Post", dass die Regierung auch gegen Personen vorgehen wolle, die Kirks Tod bejubelt oder öffentlich gerechtfertigt hätten. Zudem kündigte Trump an, Kirk posthum die höchste zivile Auszeichnung der USA, die Presidential Medal of Freedom, zu verleihen.
JD Vance begleitet Kirks Leichnam zurück nach Arizona
Die Leichnam des rechten Aktivisten Charlie Kirk wurde an Bord der Air Force Two des Vizepräsidenten in seinen Heimatstaat Arizona überstellt. Neben Kirks Frau Erika und seinen beiden Kindern waren dabei auch Vizepräsident JD Vance und dessen Frau Usha anwesend. Das meldeten mehrere US-Medien übereinstimmend. Mehr dazu lesen Sie hier.
Kirk-Attentat: Trump gibt Festnahme bekannt
Nach dem tödlichen Anschlag auf den rechtskonservativen US-Influencer Charlie Kirk haben die Ermittler nach Worten von Präsident Donald Trump den Tatverdächtigen gefasst. "Ich denke, wir haben ihn", sagte Trump am Freitag in einer Live-Sendung des US-amerikanischen Senders Fox News. Am Freitagnachmittag bestätigte Spencer Cox, der Gouverneur von Utah: "Wir haben ihn." Mehr dazu lesen Sie hier.
Kirk-Attentat: FBI wendet sich bei Fahndung an die Öffentlichkeit
Bei einer Pressekonferenz in Utah hat Gouverneur Spencer Cox die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Fahndung nach dem Mann gebeten, der den Aktivisten Charlie Fox erschossen haben soll. Man habe bislang 7.000 Hinweise bekommen, aber vom mutmaßlichen Attentäter keine Spur. Lesen Sie hier mehr zum Aufruf der US-Behörden.
Unternehmer warnt vor "Herzinfarkt" der US-Wirtschaft
Ray Dalio, Gründer und ehemaliger CEO der Investmentfirma Bridgewater, glaubt, dass Gold eine Möglichkeit sein könnte, Anleger vor mit Schulden überlasteten Märkten zu schützen. Dalio warnte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die höheren Ausgaben der USA für den Schuldendienst "andere Ausgaben verdrängen" und sich wie Plaque in einem verstopften menschlichen Kreislaufsystem ansammeln würden. "Ein Arzt würde vor einem Herzinfarkt warnen”" sagte er. "Ein gut diversifiziertes Portfolio würde zwischen 10 Prozent und 15 Prozent Gold enthalten”, sagte Dalio, der im Juli seine verbleibenden Anteile an Bridgewater Associates verkaufte und sich aus dem von ihm gegründeten Hedgefonds zurückzog.
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters