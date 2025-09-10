Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.

Neue Russland-Sanktionen: Trump stellt Bedingungen

Der US-Präsident will nur dann Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn alle Nato-Mitglieder ihre Ölkäufe mit Moskau einstellen und hohe Zölle auf chinesische Produkte erheben. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das ist über den mutmaßlichen Attentäter von Charlie Kirk bekannt

Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von Charlie Kirk werden Fragen nach dem Motiv von Tyler Robinson laut. Was ist über den 22-Jährigen bekannt? Mehr dazu lesen Sie hier.

Nach Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel

US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gaza-Krieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.

US-Präsident Donald Trump hatte jüngst sein Bedauern über Israels Überraschungsangriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar ausgedrückt. In einer Stellungnahme, die seine Sprecherin Karoline Leavitt vortrug, hieß es, eine "einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerikas Zielen.

In Israel will Rubio nach Angaben seines Ministeriums mit dortigen Vertretern auch über den Einsatz gegen "antiisraelische Maßnahmen" sprechen, wie etwa eine "einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates, die den Terrorismus der Hamas belohnt". Mehrere Staaten hatten angekündigt, bei der übernächste Woche beginnenden UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Israels Regierung lehnt das ab.

US-Einwanderungsbehörde ICE erschießt Mann bei Fahrzeugkontrolle

Ein Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE hat einen Mann bei einer Razzia erschossen. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums sollte der Mann bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Vorort von Chicago festgenommen werden. Demnach soll das Opfer Widerstand geleistet und den ICE-Beamten mit dem Auto mitgeschleift haben, woraufhin der ICE-Mitarbeiter auf den Mann schoss. Das Ministerium sprach von "angemessener Gewaltanwendung".