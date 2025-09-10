Newsblog zur US-Politik Venezuela werfen USA erneute Provokation in Karibik vor
Erneut kommt es zu einem Zwischenfall zwischen beiden Staaten. Der Termin für die Trauerfeier von Charlie Kirk steht fest. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Termin für Trauerfeier für Charlie Kirk steht fest
- Boot festgesetzt: Venezuela wirft USA Provokation vor
- Rubio: Beziehung zu Israel bleibt unverändert
- Das ist über den mutmaßlichen Attentäter von Charlie Kirk bekannt
- Nach Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel
- US-Einwanderungsbehörde ICE erschießt Mann bei Fahrzeugkontrolle
- Trump will Nationalgarde nach Memphis schicken
- Trump will Kritiker nach Kirks Ermordung bestrafen
Samstag, 13. September
Termin für Trauerfeier für Charlie Kirk steht fest
Die Trauerfeier für den von einem Attentäter ermordeten rechten Aktivisten Charlie Kirk wird am 21. September ab 11 Uhr Ortszeit in Glendale im US-Bundestaat Arizona stattfinden. Als Ort wurde das State Park Stadion ausgewählt, berichten US-Medien, darunter Fox News. Die Studentenorganisation Turning Point USA, deren Präsident Kirk war, lud Unterstützer ein, gemeinsam "das bemerkenswerte Leben und das bleibende Vermächtnis von Charlie Kirk, einer amerikanischen Legende", zu feiern. US-Präsident Donald Trump hat bereits angekündigt, an der Trauerfeier für den christlichen Nationalisten teilzunehmen.
Boot festgesetzt: Venezuela wirft USA Provokation vor
Inmitten zunehmender Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela hat die Regierung in Caracas der US-Regierung eine weitere Provokation vorgeworfen. US-Soldaten hätten in der ausschließlichen Wirtschaftszone von Venezuela ein Fischerboot gekapert, sagte Außenminister Yván Gil. Bewaffnete Besatzungsmitglieder des Zerstörers "USS Jason Dunham" seien 48 Seemeilen nordöstlich der venezolanischen Insel La Blanquilla an Bord des Fischerboots "Carmen Rosa" gegangen, hätten die neun Fischer für acht Stunden festgehalten und jede Kommunikation unterbunden.
"Wer den Befehl für die Provokation gegeben hat, sucht nach einem Vorwand, um eine kriegerische Eskalation in der Karibik zu rechtfertigen", hieß es in einer Mitteilung des venezolanischen Außenministeriums. Außenminister Gil zeigte bei der Pressekonferenz ein Video, auf dem zu sehen sein soll, wie sich US-Soldaten in einem Schlauchboot dem Fischerboot nähern.
Zuletzt hatte sich der Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und Venezuela weiter verschärft. Medienberichten zufolge hatten die USA mehrere Kriegsschiffe vor die venezolanische Küste verlegt, um gegen Drogenhändler vorzugehen. Beim Beschuss eines mutmaßlichen Schmugglerboots des Verbrechersyndikats Tren de Aragua kamen elf Menschen ums Leben. Zudem wurden Pläne bekannt, Kampfflugzeuge in das US-Außengebiet Puerto Rico zu verlegen.
Rubio: Beziehung zu Israel bleibt unverändert
Die israelischen Luftangriffe auf Hamas-Anführer in Katar haben nach Angaben von US-Außenminister Marco Rubio keine Auswirkungen auf das enge Verhältnis zu Israel. "Das wird die Art unserer Beziehung zu den Israelis nicht ändern, aber wir müssen darüber sprechen – vor allem darüber, welche Auswirkungen dies hat", sagte Rubio am Samstag vor seinem Abflug nach Israel mit Blick auf die diplomatischen Bemühungen um eine Beendigung des Kriegs im Gazastreifen.
"Natürlich waren wir darüber nicht glücklich, der Präsident war darüber nicht glücklich", fügte Rubio an und bekräftigte damit die zuvor von US-Präsident Donald Trump geäußerte Kritik.
Die israelische Armee hatte am Dienstag Luftangriffe auf Ziele in Katars Hauptstadt Doha geflogen, die sich nach Armeeangaben gegen die Führungsebene der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas richteten. Israels Vorgehen sorgte international für Kritik.
Neue Russland-Sanktionen: Trump stellt Bedingungen
Der US-Präsident will nur dann Sanktionen gegen Russland verhängen, wenn alle Nato-Mitglieder ihre Ölkäufe mit Moskau einstellen und hohe Zölle auf chinesische Produkte erheben. Mehr dazu lesen Sie hier.
Das ist über den mutmaßlichen Attentäter von Charlie Kirk bekannt
Nach der Festnahme des mutmaßlichen Attentäters von Charlie Kirk werden Fragen nach dem Motiv von Tyler Robinson laut. Was ist über den 22-Jährigen bekannt? Mehr dazu lesen Sie hier.
Nach Angriff in Katar: US-Außenminister Rubio reist nach Israel
US-Außenminister Marco Rubio wird an diesem Samstag nach Israel reisen. Dort werde er die Prioritäten der USA im Gaza-Krieg deutlich machen und das Engagement seines Landes für Israels Sicherheit bekräftigen, teilte sein Ministerium mit. Rubio werde auch Familien der Geiseln treffen. Deren Freilassung habe weiterhin oberste Priorität für die USA.
US-Präsident Donald Trump hatte jüngst sein Bedauern über Israels Überraschungsangriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar ausgedrückt. In einer Stellungnahme, die seine Sprecherin Karoline Leavitt vortrug, hieß es, eine "einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerikas Zielen.
In Israel will Rubio nach Angaben seines Ministeriums mit dortigen Vertretern auch über den Einsatz gegen "antiisraelische Maßnahmen" sprechen, wie etwa eine "einseitige Anerkennung eines palästinensischen Staates, die den Terrorismus der Hamas belohnt". Mehrere Staaten hatten angekündigt, bei der übernächste Woche beginnenden UN-Generalversammlung einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Israels Regierung lehnt das ab.
US-Einwanderungsbehörde ICE erschießt Mann bei Fahrzeugkontrolle
Ein Mitarbeiter der US-Einwanderungsbehörde ICE hat einen Mann bei einer Razzia erschossen. Nach Angaben des Heimatschutzministeriums sollte der Mann bei einer Fahrzeugkontrolle in einem Vorort von Chicago festgenommen werden. Demnach soll das Opfer Widerstand geleistet und den ICE-Beamten mit dem Auto mitgeschleift haben, woraufhin der ICE-Mitarbeiter auf den Mann schoss. Das Ministerium sprach von "angemessener Gewaltanwendung".
Dabei soll es sich laut offiziellen Angaben um einen illegalen Einwanderer gehandelt haben. Erst wenige Tage zuvor hatte Präsident Donald Trump die Operation Midway Blitz im Großraum Chicago angekündigt, bei der verstärkt gegen illegale Einwanderung vorgegangen werden sollte.
Das Vorgehen der Behörde bei der Fahrzeugkontrolle stieß bei den Demokraten auf deutliche Kritik. "Sie haben einem Mitglied unserer Gemeinschaft das Leben genommen", beklagte Lilian Jimenez, Abgeordnete im Parlament des Bundesstaates Illinois. Gouverneur JB Pritzker, forderte eine "vollständige, faktenbasierte Aufklärung des heutigen Vorfalls".
- Eigene Recherche
- Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters