Nato in Alarmbereitschaft Trump verliert an Autorität
Die russischen Drohnen über Polen sind ein extrem heikler Moment für die Nato. Doch Donald Trump schweigt erstaunlich lange. Die Leerstelle des US-Präsidenten hat Folgen für die Glaubwürdigkeit Amerikas und sein Ansehen im eigenen Lager.
Bastian Brauns berichtet aus Washington
Am Dienstagabend fingen Nato-Piloten Dutzende russische Drohnen ab, die in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Es war das erste Mal, dass Nato-Luftstreitkräfte direkt russisches Militärgerät über dem Territorium eines Bündnispartners bekämpften. Es ist ein dramatischer und riskanter Moment, den viele in Europa als Eskalation vonseiten Wladimir Putins betrachten.
Trotzdem blieb mit den USA der wichtigste und mächtigste Verbündete auffällig lange stumm. Während sich die Nachrichten verbreiteten, befand sich der Präsident der Vereinigten Staaten nicht etwa in der Lagezentrale im Weißen Haus oder in einer Schaltkonferenz mit den Verbündeten. Donald Trump war in einem Fischrestaurant, mitten in Washington. Als Journalisten ihn vor Ort um eine Stellungnahme baten, äußerte er sich nicht.
Angesichts der sich zu diesem Zeitpunkt noch entwickelnden Ereignisse war das durchaus nicht ungewöhnlich. Doch im Anschluss vergingen zwölf Stunden, bis der Präsident erstmals überhaupt öffentlich reagierte. Aber kein offizielles Statement, sondern lediglich eine knappe Botschaft auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. "Was soll das, dass Russland mit Drohnen den polnischen Luftraum verletzt? Los geht’s!" Trump lieferte keinen Kontext und keine Einordnung, was er damit meint.
Das Weiße Haus hat seitdem noch immer keine offizielle Erklärung veröffentlicht. Einzig der US-Botschafter bei der Nato, Matthew Whitaker, meldete sich zeitnah öffentlich zu Wort und betonte, die Vereinigten Staaten würden "jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen". In Europas Hauptstädten wurde diese Aussage begrüßt, auch wenn sie eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Für Putin aber dürfte vor allem die Stimme des US-Präsidenten zählen. Trump hat die russische Aggression bis jetzt aber nicht verurteilt.
Trump könnte Autorität verlieren
Was ist von einem Bündnispartner zu erwarten, wenn er in einem Moment akuter Bedrohung keine klare Position bezieht? Diese Frage stellt sich nun dringlicher denn je. Denn nicht nur in Europa wächst die Sorge über das Schweigen Washingtons, auch innerhalb der Republikanischen Partei in den USA nimmt der Druck auf Donald Trump zu.
Während Nato-Partner in Europa auf eine unmissverständliche Botschaft aus Washington warten, fordern in den USA immerhin mehrere konservative Stimmen im Kongress und in den Medien endlich eine härtere Linie gegenüber Moskau. Für Trump steht damit nicht nur die Glaubwürdigkeit der amerikanischen Sicherheitsgarantien und ihrer Vormachtstellung auf dem Spiel, sondern auch seine Autorität im eigenen politischen Lager. Ob er sich davon allerdings beeindrucken lässt, ist unklar.
Nicht ohne Grund schrieb Polens Außenminister Radosław Sikorski: "Der Kreml verspottet erneut die Friedensbemühungen von Präsident Trump." Es ist wieder einmal der Versuch, den US-Präsidenten bei seiner Ehre zu packen und ihm klarzumachen, dass Putin ihn nicht respektiert und er deshalb nicht nachgeben darf. Die Parallelen zur europäischen Strategie in der Ukraine-Frage sind unverkennbar. Sie sind aber noch bedeutsamer, denn Polen ist eben ein Nato-Mitglied.
Innenpolitik vor Außenpolitik
Doch schon der Morgen nach dem Vorfall in Europa machte deutlich, wo Trumps Prioritäten liegen. Trump veröffentlichte mehrere Beiträge auf Truth Social, aber sie bezogen sich auf innenpolitische Themen. In einem Post forderte er etwa die Todesstrafe für den Täter einer jüngst in Charlotte getöteten Frau ukrainischer Herkunft.
Parallel dazu trat sein Verteidigungsminister Pete Hegseth im Morgenprogramm beim Sender Fox News auf und erklärte in Bezug auf das aktuelle militärische Engagement in der Karibik: Die Vereinigten Staaten hätten "viel zu lange Regionen zu weit entfernt" im Fokus gehabt. Es gehe jetzt "mehr um die Amerikas". Diese Aussage steht beispielhaft für die strategische Neuausrichtung der US-Regierung, in der Europa zunehmend auf sich selbst gestellt sein soll. Zu Russland verlor Hegseth kein Wort.
Die Hoffnung Europas liegt im Kongress
Während das Weiße Haus schwieg und Trump kryptisch blieb, kamen dann immerhin aus dem US-Kongress die deutlichsten Worte und die klarsten Forderungen nach Konsequenzen. Der Trump nahe Senator Lindsey Graham bemühte sich die kommunikative Lücke des Präsidenten zu schließen und schrieb öffentlich: "Herr Präsident, der Kongress steht an Ihrer Seite. Wir sind bereit, ein Gesetz zu verabschieden, das Ihnen die Befugnis gibt, verheerende neue Sanktionen und Zölle zu verhängen, wann immer Sie es für nötig halten."
Ähnlich scharf äußerte sich der republikanische Abgeordnete Joe Wilson, der den Drohnenangriff gar als "Kriegsakt" bezeichnete und Trump aufforderte, Sanktionen zu verhängen, "die die russische Kriegsmaschinerie in den Bankrott treiben" und zugleich die Ukraine mit Waffen auszustatten, "die Russland direkt treffen können". Der texanische Abgeordnete Pat Fallon wiederum betonte, die USA müssten an Polens Seite stehen, gerade wenn Warschau sich auf Artikel IV des Nato-Vertrags berufe. Diese sei ganz im Sinne von Trumps Prinzip des "Friedens durch Stärke".
Und schließlich warnte selbst der republikanische Mehrheitsführer im Senat, John Thune, der Vorfall in Polen sei ein "provokativer Akt" und eindeutig ein "Versuch, die USA und unsere Nato-Verbündeten zu testen". Daher müsse der Kongress "handeln", so Thune.
Für viele Beobachter in Europa war dies ein Hinweis darauf, dass die eigentliche Entschlossenheit der USA derzeit weniger aus dem Weißen Haus als vielmehr aus dem Kapitol kommt. Im Repräsentantenhaus scheiterte zudem noch am selben Tag ein Antrag der radikalen MAGA-Abgeordneten Marjorie Taylor Greene. Ihr Gesetzesvorschlag sah vor, die US-Hilfen für die Ukraine radikal zu kürzen. Eine überdeutliche, überparteiliche Mehrheit von 372 zu 60 sprach sich gegen dieses Vorhaben aus.
Konservative Medien kritisieren Trump scharf
Parallel zu den politischen Reaktionen verstärkt sich der Druck aus den Medien. Nicht nur von traditionell kritischen Blättern, sondern auch aus konservativen Häusern, die Trump in der Vergangenheit häufig unterstützten, die in der Russland-Frage aber eine klare Haltung zeigen. So schrieb das Editorial Board des "Wall Street Journal": "Putin glaubt, er könne tun, was er wolle, ohne Sanktionen der USA fürchten zu müssen". Trump habe seine wiederholten Warnungen und Fristen nicht eingehalten und Putin könne deshalb davon ausgehen, dass er immer noch mit zwei Wochen mehr rechnen kann. Die Botschaft ist eindeutig: Wenn der Präsident schweigt, entstehe ein Vakuum, das für Moskau eine Einladung ist.
Die "New York Post urteilte": "Sich erneut vom russischen Diktator demütigen zu lassen, ist nicht nur schlechte Politik, sondern auch schlechte Strategie." Dass eine Zeitung, die vielfach eindeutig hinter Trump steht, den Präsidenten in sicherheitspolitischen Fragen frontal derart scharf kritisiert, zeigt, wie groß die Unruhe selbst im konservativen Lager wegen Trumps Haltung ist. Auch das von Amazon-Chef Jeff Bezos neu aufgestellte Editorial Board seiner Zeitung, der "Washington Post", warnte, "Zweideutigkeit im Angesicht von Aggression signalisiert nichts als Schwäche".
Große Teile der US-Medien – ob liberal oder konservativ – drängen inzwischen auf mehr Klarheit und Führungsstärke gegenüber Russland. Für Trump ist das ein durchaus heikler Moment: Denn er riskiert, auch bei den ihm freundlichen Medien und damit bei konservativen Stammwählern an Rückhalt zu verlieren, wenn er außenpolitische Zurückhaltung mit innenpolitischer Prioritätensetzung verwechselt.
Doch weite Teile der US-Medienlandschaft sind längst auch stark durch rechte Influencer und alternative Plattformen geprägt, die eine völlig andere Haltung verbreiten. Etwa, indem sie russische Provokationen herunterspielen oder den Rückzug der USA aus internationalen Verpflichtungen als notwendige "Fokussierung auf Amerika" darstellen. Auch sie repräsentieren einen wichtigen Anteil von Trumps Wählerschaft.
Hemmschwelle Putins sinkt immer weiter
Vor diesem Hintergrund entsteht selbst angesichts einer beispiellosen Provokation Russlands eine große Unsicherheit darüber, welche außenpolitischen Strömungen in Washington tatsächlich dominieren. Für Putin dürften solche Momente von zentraler Bedeutung sein. Die russische Taktik besteht seit Jahren darin, die Reaktionen des Westens auszutesten: kleine Provokationen, Cyberangriffe, Drohnenüberflüge.
Bleibt die Antwort klar und entschlossen, folgt meist Zurückhaltung. Bleibt sie hingegen vage oder aus, setzt Moskau nach. Russische Medien senden seit Trumps Empfang für Putin in Alaska immer wieder eine ganz bestimmte Lesart. Sie lautet: Von diesem US-Präsidenten haben wir nichts zu befürchten. Das würde zumindest erklären, weshalb die Hemmschwelle Mokaus inzwischen so niedrig ist, dass selbst Nato-Gebiet kein Tabu mehr ist.
Trump hat inzwischen immerhin mit dem polnischen Präsidenten Karol Nawrocki und auch mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron telefoniert. Doch auch über diese Gespräche verlor das Weiße Haus kein offizielles Wort. Sie wurden nicht einmal erwähnt. Für die Verbündeten weckt ein solches Verhalten weitere Zweifel. Für die Gegner eröffnet es Gelegenheiten.
