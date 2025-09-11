Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die russischen Drohnen über Polen sind ein extrem heikler Moment für die Nato. Doch Donald Trump schweigt erstaunlich lange. Die Leerstelle des US-Präsidenten hat Folgen für die Glaubwürdigkeit Amerikas und sein Ansehen im eigenen Lager.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Am Dienstagabend fingen Nato-Piloten Dutzende russische Drohnen ab, die in den polnischen Luftraum eingedrungen waren. Es war das erste Mal, dass Nato-Luftstreitkräfte direkt russisches Militärgerät über dem Territorium eines Bündnispartners bekämpften. Es ist ein dramatischer und riskanter Moment, den viele in Europa als Eskalation vonseiten Wladimir Putins betrachten.

Trotzdem blieb mit den USA der wichtigste und mächtigste Verbündete auffällig lange stumm. Während sich die Nachrichten verbreiteten, befand sich der Präsident der Vereinigten Staaten nicht etwa in der Lagezentrale im Weißen Haus oder in einer Schaltkonferenz mit den Verbündeten. Donald Trump war in einem Fischrestaurant, mitten in Washington. Als Journalisten ihn vor Ort um eine Stellungnahme baten, äußerte er sich nicht.

Angesichts der sich zu diesem Zeitpunkt noch entwickelnden Ereignisse war das durchaus nicht ungewöhnlich. Doch im Anschluss vergingen zwölf Stunden, bis der Präsident erstmals überhaupt öffentlich reagierte. Aber kein offizielles Statement, sondern lediglich eine knappe Botschaft auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social. "Was soll das, dass Russland mit Drohnen den polnischen Luftraum verletzt? Los geht’s!" Trump lieferte keinen Kontext und keine Einordnung, was er damit meint.

Das Weiße Haus hat seitdem noch immer keine offizielle Erklärung veröffentlicht. Einzig der US-Botschafter bei der Nato, Matthew Whitaker, meldete sich zeitnah öffentlich zu Wort und betonte, die Vereinigten Staaten würden "jeden Zentimeter des Nato-Territoriums verteidigen". In Europas Hauptstädten wurde diese Aussage begrüßt, auch wenn sie eine Selbstverständlichkeit sein müsste. Für Putin aber dürfte vor allem die Stimme des US-Präsidenten zählen. Trump hat die russische Aggression bis jetzt aber nicht verurteilt.

Trump könnte Autorität verlieren

Was ist von einem Bündnispartner zu erwarten, wenn er in einem Moment akuter Bedrohung keine klare Position bezieht? Diese Frage stellt sich nun dringlicher denn je. Denn nicht nur in Europa wächst die Sorge über das Schweigen Washingtons, auch innerhalb der Republikanischen Partei in den USA nimmt der Druck auf Donald Trump zu.