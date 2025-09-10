Charlie Kirk tot Als der Schuss fiel, zog er über trans Menschen her

Von t-online , wan Aktualisiert am 11.09.2025 - 00:32 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Charlie Kirk beim "Americafest" seiner Turning Point USA-Organisation im Jahr 2024. (Quelle: IMAGO/Brian Cahn)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der 31-jährige Trump-Aktivist Charlie Kirk ist erschossen worden. Wer war der Mann, den Trump einen "wahrhaften Patrioten" nannte?

Charlie Kirk, der bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University in Orem im US-Bundesstaat Utah erschossen wurde, war ein einflussreicher Podcaster und rechtskonservativer Studentenaktivist. Er wurde 31 Jahre alt.

Loading...

Kirk organisierte Veranstaltungen in Universitäten und war Mitbegründer und Präsident der Organisation Turning Point USA (TPUSA), einer Studierendengruppe, die sich zum Ziel gesetzt hat, die konservative Ideologie der MAGA-Bewegung unter die Leute zu bringen. Vor allem junge Leute sollten so für die Agenda der Republikaner und insbesondere Donald Trumps gewonnen werden. Mit einer Präsenz an über 3.000 Bildungseinrichtungen im ganzen Land und nach eigenen Angaben 650.000 studentischen Mitgliedern sowie 450 Mitarbeitern wuchs Turning Point USA zu einer der größten Jugendaktivistenorganisationen der USA.

In sozialen Medien und in seinem Podcast teilte Kirk häufig Clips von Gesprächen mit Studierenden. Es ging darin um trans Menschen, Klimawandel, aber auch um Glauben und Familienwerte. Auch kurz vor den tödlichen Schüssen sprach Kirk über das Thema Transgender und die von rechten Konservativen verbreitete, unbewiesene Behauptung, dass aus dieser Gruppe viele Amokläufer kämen.

Auf offener Bühne erschossen: Trump-Unterstützer Charlie Kirk ist tot

Ein Zuschauer fragte ihn bei seinem Auftritt in Utah: "Wissen Sie, wie viele trans Amerikaner in den vergangenen zehn Jahren Massenmorde begangen haben?" Kirk sagte knapp: "Zu viele." Derselbe Zuschauer sagte, die Zahl liege bei fünf, und fragte Kirk, ob er wisse, wie viele Amokläufer es in den vergangenen zehn Jahren in Amerika gegeben habe. Kirk fragte zurück: "Zählt man die Gewalt von Banden mit oder nicht?" Sekunden später war ein Knall zu hören, die Menge schrie auf, als Kirk angeschossen wurde und in seinem Stuhl zurückschnellte.

Kirk verließ das College und wurde Aktivist

Kirk war der Sohn eines Architekten und wuchs in einem Vorort von Chicago auf. Er besuchte ein College, verließ es aber ohne Abschluss und wandte sich dem politischen Aktivismus zu, wie die britische BBC berichtet. Offenbar hatte er sich bei der renommierten Militärakademie Westpoint beworben, wurde aber abgelehnt.