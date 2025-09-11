Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Ein einzelner, tödlicher Schuss auf einer Uni-Bühne in Utah: Das Attentat auf Charlie Kirk reiht sich womöglich ein in eine Serie politischer Gewalttaten in Amerika. Aber gerade dieser Mord könnte das Land noch tiefer in einen Abgrund stürzen.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Die Videos, die von dem Attentat auf den rechten Aktivisten Charlie Kirk durchs Internet geistern, sind schwer zu ertragen. Ein sonniger Nachmittag an der Utah Valley University in der Stadt Orem. Ein weißes Pavillon-Zelt, auf dem der Slogan "The American Comeback" zu lesen ist. Charlie Kirk sitzt auf dieser überdachten Bühne und beantwortet Fragen aus dem Publikum.

Dann ist der Knall eines einzelnen Schusses zu hören. Kirk zuckt zusammen, ein Schwall von Blut schießt aus seinem Hals. Er sackt zusammen. Wenig später erliegt er im Krankenhaus seinen Verletzungen. Es ist Amerikas jüngster Akt politischer Gewalt. Jeder, der will, kann die brutale Tat im Netz ansehen. Es sind gerade diese Bilder, die wirken und Folgen haben werden.

Charlie Kirk war 31 Jahre alt. Er hinterlässt eine Frau und zwei kleine Kinder. Seine Ermordung auf offener Bühne in Utah ist nicht nur eine persönliche Tragödie. Obwohl die Hintergründe der Tat bisher nicht bekannt sind, könnte sie ein politisches Beben auslösen. Ein Verdächtiger war laut der Ermittlungsbehörde FBI in Gewahrsam, wurde aber wieder freigelassen.

Das Attentat droht Amerikas Abwärtsspirale in Richtung gewaltsamer Konfrontation noch weiter zu vertiefen. Denn Kirk war mehr als nur ein konservativer Provokateur. Als Mitgründer und CEO von Turning Point USA war er der bekannteste Jugendorganisator der amerikanischen Rechten. Ein Mann, der ganze Hallen mit Spendern füllte. Millionen von Follower verfolgten seine Social-Media-Feeds.

In der Trump-Ära wurde Kirk mit den Jahren zu dem, was etwa die "New York Times" als den "Einflüsterer der Jugend" der "Make America Great Again"-Bewegung bezeichnete. Kirk war eine immens wichtige Figur im Trump-Lager, die wie sonst kaum einer High-School- und College-Studenten, vorwiegend junge, weiße Männer, für die Agenda gewonnen hat.

Eine lange Blutspur